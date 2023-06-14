這家總部位於英國普利茅斯的公司設計和製造精細的船舶和土木結構，例如用於石油鑽井的走道，這可能包含很多零件和介面，非常複雜。用纖維強化的複合材料和熱塑性塑料製造管道和結構使產品更輕，且更耐海水侵蝕。

這些巨大的結構被拆分為模組化的區域和特徵，以降低設計複雜度。設計工程師創建各個區域的超級結構，以便製造團隊能更快開始工作。

但在 NOV FGS 的舊工作制度中，工作流程經常被中斷，這制約了他們充分發揮潛在的工作效率。他們面臨一系列的問題，其中最主要的就是低效的工作流程。