泰國曼谷是全世界最多遊客造訪的地點之一，擁有令人垂涎的美食、文化、廣受遊客喜愛的市場和皇宮，優質的購物體驗，以及多彩多姿的夜生活。不過如同其他大城市，當地居民也面臨社交孤立、缺乏綠地和其他都市問題。

泰國房地產開發商 Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) 瞭解潛在的購屋族想要的可能不只是一棟建築大樓，因此打造名為 WHIZDOM 101 的 17 英畝整合園區。公司以社會學家 Ray Oldenburg 於 1989 年出版的書《理想空間 (The Great Good Place)》為此次投資命名。書中認為從居家生活、工作空間和社交的「第三空間」取得平衡並藉此打造社區，對於經營優質生活至關重要。透過創新和技術，WHIZDOM 101 這座位於大都會的永續智慧城市是專為協助居民經營更有效率、健康和充實的生活所設計。