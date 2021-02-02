MAX BÖGL
磁浮技術可推動更安全、有效率的都市運輸
德國營造暨基礎建設公司 Max Bögl 將磁浮列車裝進全世界最大的貨機，從德國空運至中國，名符其實將磁浮 (maglev) 技術提升到全新高度。這輛列車已部署在該公司於中國四川全面整合的磁浮列車系統示範軌道上。歐洲同時也在進行其他可行性研究，Max Bögl 已證實磁浮技術是能夠永續發展、符合成本效益且適用於當地大眾運輸的都市移動解決方案。
2002 年通車的上海磁浮示範營運線為商業高速磁浮列車線，正是由 Max Bögl 提供軌道。該公司從中汲取經驗，設計出全自動化的新型都市移動解決方案：Transport System Bögl (TSB)。該系統列車已在中國示範營運，而歐洲正在進行可行性研究。
TSB 產品經理 Andreas Rau 表示：「我們深信這輛磁浮列車將徹底改變大眾運輸的未來。我們現在可提供更適合環境永續發展且符合成本效益的交通系統，結合軌道、列車與營運技術，以成套的形式供應。」
Max Bögl 的 TSB 系統最近在 2020 紅點產品設計大獎的火車與飛機類別獲獎。由 Firmengruppe Max Bögl 提供。
Max Bögl 指出 TSB 與 Transrapid 磁浮系統之間主要有數個不同之處。首先，TSB 是單一來源的全面整合套件。Max Bögl 旨在提供顧客全套服務的解決方案，從規劃、列車製造、現場組裝到系統營運，一應包辦。Transrapid 著重於速度，TSB 則是為了更複雜的目的而設計：在人口密集的城市中，提供足以因應未來需求的大眾運輸。
也就是 TSB 的速度僅有 150 km/h (95 mph)，雖然較慢但也更為安靜，且幾乎不會產生噪音與振動。系統也相當靈活彈性，在各式各樣的都市景觀中都能行駛。不僅可架設為高架鐵路、平面鐵路，甚至也適用於地下運輸系統。
這種自適應能力，正是精準架構設計帶來的成果。TSB 的車廂底盤會與軌道內側接觸，接著運用磁力準確上浮到略高於四分之一英吋的高度。因此軌道可以做得很狹窄，適合空間有限的都會區。
軌道由混凝土製造，與列車車廂同為 Transport System Bögl 不可或缺的一環。由 Firmengruppe Max Bögl 提供。
TSB 的精密技術使列車更安全也更有效率。Rau 表示：「與傳統運輸系統相比，TSB 表現相當出色」。相較於傳統的車輪軌道系統，自動化的無人駕駛方式不會出現人為疏失，結合磁浮技術的優點，可降低 20% 的通車成本。Rau 指出：「TSB 可視需求安排行駛時間，避免在離峰時段和郊區出現空車行駛的情況」。
列車也可在幾乎零摩擦的情況下行駛，從而節省更多成本。以電車的車輪和軌道為例，TSB 的軌道和車廂底盤與之不同，不會互相接觸。定子與元件之間也沒有接觸，因為 TSB 是在車廂採用短定子，而非在軌道採用長定子。
TSB 乍看之下似乎是理想的解決方案，但想要在運輸產業內實現如此大膽的變革，還是要費一番口舌說服。
Max Bögl 透過 3D 模型來吸引潛在顧客採用這項新技術。Rau 表示：「視覺呈現在專案開發階段非常重要」。 Max Bögl 運用 Autodesk 解決方案，例如 InfraWorks (英文)、Civil 3D、Navisworks (英文) 及 Inventor，為專案各個層面製作 TSB 的 3D 視覺化影像。
Rau 說明：「為了真實呈現特定路線的軌道樣貌，我們使用了 Autodesk 軟體，搭配上一系列精選的推軌鏡頭，在將近 150 英呎的極小曲線半徑、傾斜度高達 10% 的陡峭環境下拍攝」。而且因為與 Autodesk 顧問服務合作，Max Bögl 的工程師得以使用 3D 視覺化來改善工作程序效率，而非囿於 2D 繪圖。
德國東南部巴伐利亞邦半英哩長的測試軌道鳥瞰圖。中國的示範軌道超過 2 英哩長。由 Firmengruppe Max Bögl 提供。
Max Bögl 的下一步是將 TSB 的構想付諸實現。為了使當地顧客相信該系統在中國實地運作的能力，這家德國公司與中國合作夥伴成都市新筑路橋機械股份有限公司，在中國西南部的四川省打造了 2.17 英哩長的示範軌道，TSB 於此處可達到將近 100 mph 的速度。
重型軌道區段將近 40 英呎長，並由 Max Bögl 德國總部量產的預鑄混凝土製成，列車本身也在該地製造。軌道區段裝入貨櫃後，沿著新絲路以鐵路運輸到中國，列車則空運到中國的示範軌道，現已全面通車。
同時，德國聯邦交通和數位基礎設施部 (BMVI) 目前針對於慕尼黑機場採用 TSB 展開可行性研究。如此能為德國境內的部署奠定潛在基礎：當前已開始討論柏林、最北部的什勒斯維希-霍爾斯坦邦以及大慕尼黑區的專案。德國磁浮列車的未來如何發展，將於 2021 年初發表研究結果時揭曉。
2020 年 6 月，首部 TSB 量產列車搭上全世界最大的運輸機 Antonov 124-100 送往中國。由 Firmengruppe Max Bögl 提供。