Max Bögl 指出 TSB 與 Transrapid 磁浮系統之間主要有數個不同之處。首先，TSB 是單一來源的全面整合套件。Max Bögl 旨在提供顧客全套服務的解決方案，從規劃、列車製造、現場組裝到系統營運，一應包辦。Transrapid 著重於速度，TSB 則是為了更複雜的目的而設計：在人口密集的城市中，提供足以因應未來需求的大眾運輸。

也就是 TSB 的速度僅有 150 km/h (95 mph)，雖然較慢但也更為安靜，且幾乎不會產生噪音與振動。系統也相當靈活彈性，在各式各樣的都市景觀中都能行駛。不僅可架設為高架鐵路、平面鐵路，甚至也適用於地下運輸系統。

這種自適應能力，正是精準架構設計帶來的成果。TSB 的車廂底盤會與軌道內側接觸，接著運用磁力準確上浮到略高於四分之一英吋的高度。因此軌道可以做得很狹窄，適合空間有限的都會區。