JELLYFISH PICTURES
對於享譽盛名的 Jellyfish Pictures 公司來說，數位轉型意味著將工作室交給美工人員。該公司透過擴大雲端投資，在動蕩時期維護了一批獲獎的設計師和編譯員；在雲端虛擬 VFX 工作室的助力下，各種團隊凝聚在一起。在過去 10 年中，Jellyfish Pictures 隨著數位技術成熟而不斷發展，憑藉擁有分佈全球的員工團隊、大幅提升的效率，以及推動更加可持續的營運，已經在競爭日益激烈的市場中獲得了優勢。
Jellyfish 使用雲端技術，讓遠端全球員工擁有與倫敦總部團隊幾乎相同的工作體驗。影像由 Jellyfish Pictures 授權使用。
對於擁有跨國客戶遍及各行各業的英國企業來說，時局動盪已有一段時間了。英國脫歐、新冠疫情和數位轉型促使許多公司改變經營方式，甚至改變銷售對象。但對於一些富有遠見的人來說，顛覆傳統是重新調整和成長的催化劑。
在傳媒娛樂產業中，過去幾年是倫敦 Jellyfish Pictures 的試驗場，因為工作室在混亂來臨前做了很多營運改變，這種超前部署的數位預防措施為公司做好應對不確定性的準備。Jellyfish 為好萊塢許多強檔鉅片製作視覺效果和動畫，包括 Lucasfilm/Disney 的《星際大戰：最後的絕地武士》、Netflix 的《怪奇物語》，以及 HBO 的《守護者》。20 多年來，這間公司因榮獲多座英國電影和電視藝術學院獎 (BAFTA) 和艾美獎而廣受業界推崇。
幾乎從成立開始，採用最新技術並有效應用就成為 Jellyfish 業務模式的基本要素。成為雲端技術早期採用者的策略性決策，已證明是對這間工作室業務經營最有利的決策，不僅協助團隊有效協同合作，更提升了永續性。
Jeremy Smith (右) 與 Autodesk 副總裁 Diana Colella 在 Autodesk University 2022 同台討論 Jellyfish Pictures 的數位轉型之旅。
Jellyfish 的技術長 Jeremy Smith 說道：「這一切都始於 10 年前，當時傳媒娛樂業還沒有真正開始轉向雲端技術。即使在那時候，時局還是迫使我們跳脫框架思考。
我們的第一間工作室位於倫敦的中心。但倫敦是個昂貴的城市，幾乎不可能取得夠大的設施，所以我們進駐在許多棟大樓中。從基礎結構角度來看，您幾乎必須在每個據點複製一次整個技術部署。」
這在當時已是代價高昂的經營方式，然後發生了英國脫歐。Smith 說道：「我們有一半的員工來自其他歐洲國家，他們不知道自己是否可以留在英國。新冠疫情是另一個催化劑。這兩個事件共同激發我們擬定長期計畫的決心；我們必須擁有大規模的遠距辦公人力並有更多的區域辦公據點。因此，我們決定重新思考我們的工作方式。」
Jellyfish 沒有要求美工人員到工作室，而是把工作室帶到他們的所在之處。大家都會在同個屋簷下工作，不過是在虛擬空間中。Smith 說道：「多虧有我們的技術基礎結構，我們的招募吸引了許多人才，並且能在全球各地招募員工。許多傳媒公司都需要考慮使用分散式人力，因為他們沒有足夠的員工來製作當天受託處理的內容。」
透過延伸先前的雲端移轉計畫，Jellyfish 使用 Autodesk Maya、MotionBuilder (英文)、Mudbox (英文) 和 Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 等工具，將整個創意工作流程進行數位化。「對我們來說，這代表能夠在任何地方招募人才，並讓他們具有在遠端或混合環境中工作的彈性，這樣他們就能提高工作效率，並有助於在專業工作和個人生活之間取得平衡。」
「多虧有我們的技術基礎結構，我們的招募吸引了許多人才，並且能在全球各地招募員工。」
- Jeremy Smith，Jellyfish Pictures 技術長
協同合作和聯網的工作流程可確保內部團隊和其他廠商之間有效進行資料流通，協助 Jellyfish Pictures 的美工人員保持參與度並發揮創意。影像由 Jellyfish Pictures 授權使用。
提早走上數位成熟的道路，使 Jellyfish 成為一間優秀的公司。數位轉型可協助公司適應瞬息萬變的環境；像 Jellyfish 這樣提早開始此過程並且持續致力實現其數位轉型目標的公司，被認為更具數位成熟度與韌性。
2023 State of Design & Make (英文) 報告是 Autodesk 的全球研究，顯示數位成熟公司 (尤其是在建立空間、地點、物件和經驗的「設計與製造」類別的公司) 正在更大的地域性範圍中，對人才相關解決方案及招募人員進行投資。對於需要在數位設計流程中協同合作以達成實際成果的產業來說，很顯然地，未來的成敗需視其人力中是否成功數位化而定：近 80% 的企業領導者表示，他們公司的未來掌握在數位工具的手中。
儘管數位轉型被炒作得沸沸揚揚，但其優勢卻並未雨露均霑。Smith 說道：「我們整個產業仍面臨挑戰，那就是協同合作者之間缺乏聯繫。儘管取得了許多進展，但這個產業往往仍各行其是，廠商 A 自己做自己的事，廠商 B 也一樣。」
Smith 表示，缺乏共同基礎使得工作室要聚在一起處理專案變得非常困難。「當我們與 Netflix、DreamWorks、Disney 等公司合作時，我們需要能夠分享檔案。但這通常是個冗長又乏味的人力作業。我們必須在自己的工作流程中加入此程序，完成後再分享給他人。這個方式雖然值得信賴，但也不合時宜。」
透過使用 Autodesk 的專案管理和流水線工具 Flow Production Tracking，Jellyfish 團隊可以輕鬆追蹤、排程、審閱、協同合作，以及管理其數位資產。
為了解決效率低下等問題，Jellyfish 須仰賴 Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 的強大功能。雲端式生產管理軟體和審閱工具使工作室的創意得以生動呈現，並以團隊協作的方式處理相同的檔案，同時追蹤截止時間和管理預算。
Smith 說道：「這是非常有價值的解決方案。它可協助您確保整個團隊都在正確的作業上工作，並擁有完成作業所需的資料和資訊。因為是透過雲端作業，並且可以在瀏覽器中加以存取，所以對員工協同合作來說更具價值。無論您是遠距辦公，還是在辦公室現場辦公，每個人都能在單一介面中看到相同的東西。」
使用雲端技術簡化多個據點間資料交付並改善協同合作的工作室，可以在有些地域性據點突然發生市場變化或人力短缺時，更快地排解工作量。影像由 Jellyfish Pictures 授權使用。
Jellyfish Pictures 數位轉型的另一個優勢是使工作更具永續性。對高品質 VFX 內容的需求不斷增長，這代表對高效能運算及其所需能源的需求將不斷增加。Autodesk 和其他廠商提供的雲端技術會透過最佳化工作流程和運算週期，協助 Jellyfish 在區域中找到能更適合用電的實體硬體。
節約能源對地球有利；撙節成本對企業有利。Smith 說道：「我們確保所有工作流程都盡可能地經過最佳化，以免浪費任何運算週期，我們需要執行大量彩現 HPC [高效能運算] 的工作負載，而且執行這些工作所費不貲。運作和冷卻數萬個核心都需要大量的電力。我們確實正在將全球的 HPC 工作負載轉移到電費更便宜的地方。對我來說，要做到更環保、更具永續性，這就是其中一項最簡單的事情。」
Jellyfish 持續經營自己的數位旅程並強化數位關係的連結。憑藉其數位成熟度，他們處於絕佳優勢並成為該專業領域中的佼佼者。與許多產業一樣，協同合作已透過技術變得更加容易落實，但在此過程中仍然存在挑戰。Smith 說道：「這真的能讓每個人走出自己的技術孤島。假設您是智慧財產權擁有者，而我是在 Jellyfish 工作，想要製作 3D 模型的設計師。理想情況下，我們都會希望能夠使用相同的共用儲存空間，對同一資產進行協同合作。」
在 Smith 觀點中，標準化是克服這些障礙的關鍵要素。該產業正在進行通用場景描述 (USD) 的轉型，這種開放原始碼 3D 場景描述和檔案格式可用來創作內容並在不同工具間交換。Smith 說道：「我認為，傳媒娛樂業在未來主要看重的優先要務是工具、檔案格式以及命名慣例之類的標準化工作，並且會離專有資料格式越來越遠。
放眼未來，我希望我們能回饋這個產業，透過與像是 Autodesk 等公司合作，使我們使用的工具進化。這些產業都有相同的問題，而且其中有很多都可以用相同的建置區塊來解決。這就是整合一切的方式。」
在 Autodesk 新發表的全球研究報告中，瞭解推動建築、工程、營造、產品設計、製造、遊戲和電影製作產業變革的因素。