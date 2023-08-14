Jellyfish 的技術長 Jeremy Smith 說道：「這一切都始於 10 年前，當時傳媒娛樂業還沒有真正開始轉向雲端技術。即使在那時候，時局還是迫使我們跳脫框架思考。

我們的第一間工作室位於倫敦的中心。但倫敦是個昂貴的城市，幾乎不可能取得夠大的設施，所以我們進駐在許多棟大樓中。從基礎結構角度來看，您幾乎必須在每個據點複製一次整個技術部署。」

這在當時已是代價高昂的經營方式，然後發生了英國脫歐。Smith 說道：「我們有一半的員工來自其他歐洲國家，他們不知道自己是否可以留在英國。新冠疫情是另一個催化劑。這兩個事件共同激發我們擬定長期計畫的決心；我們必須擁有大規模的遠距辦公人力並有更多的區域辦公據點。因此，我們決定重新思考我們的工作方式。」