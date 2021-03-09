本田在日本的研發部門自成立以來就一直認真研究先進的製造技術 (例如，增材製造)。搜尋諸如拓樸優化之類的設計技術時，他們發現了衍生式設計 (產生並迭代多個設計)，並且意識到它可以極大地改變傳統的設計規範。

衍生式設計已助力汽車產業重新設計安全帶支架、引擎控制單元和摩托車框架等元件。在每種情況下，重量都顯著減少。

曲軸對輕量化提出了一系列獨特的設計挑戰。曲軸是引擎最重要的功能零件之一，可將活塞的振動轉換成旋轉力。為此，它必須非常結實耐用。