客戶成功案例 — HERATECH
從設計工廠和網路到組織現場作業和停工材料處理：Autodesk 工程建設軟體集和 BIM Collaborate Pro 確認其在多公用事業公司的流程管理中的核心角色。
Heratech 工程部負責 Hera Group 的資產設計和營造，Hera Group 是義大利在環境、能源和水資源領域最大的多公用事業公司之一。該部門由 200 多名專業人員組成，包括技師、工程師、建築測量員和 QC 專家，其專業領域涵蓋機械、土木工程、電氣工程和自動化設計到工廠和網路的營造，並在這三個產業別中開展業務。BIM 開發與協調部門 (該部門的設立是為了在變更和整合作業工具的整個過程中，為設計師和現場管理人員提供支援) 主管 Erika Carloni 說道：「我們專門的設計和營造部門負責處理各種不同的廠房和網路。」.
Heratech 的工業計畫目前有大約 400 個正在開發中的專案，總投資超過十億歐元。這使得公司必須投資數位轉型方案，以整合設計與營造階段的建築資訊模型 (BIM) 程式，並標準化技術與管理程式。Carloni 接續說道：「我們是多個工程部門合併後的組織，因此需要定義出共同且相似的途徑。」 BIM 是工具和平台一般續展的一部分，可加速數位化的過程。「我們將 BIM 視為完美環境
在 2018 年啟動的軟體選擇流程和試行專案之後，Autodesk 工程建設軟體集和 BIM Collaborate Pro 入選，從那時起，Heratech 就開始了以 BIM 和多維跨科部設計模型為基礎的轉型過程，並從中獲取豐收成果。工程師暨 BIM 協調員 Giuseppe Viti 解釋道：「工程建設軟體集內的 Revit 和
Navisworks 軟體可用於設計網路資產並執行相關資訊檢查 (模型驗證、代碼檢查和衝突偵測)。我們能夠為每個設計階段定義標準資料模型，然後使用 Dynamo 從該模型萃取產生設計檔案所需的所有資料，」Heratech 數位轉型計畫的正面成果，使 Hera Group 確信其應用方式可延伸至獲准使用 Revit 的設施管理，以及目前正在試用 Civil 3D 的發佈網路。
協同合作設計是 Autodesk 解決方案和 BIM 方法的其中一大強項，可讓 Heratech 建立單一的通用資料環境，收集並系統化組織專案文件，使所有相關領域都能共用內容與資訊。工程師暨 CDE 經理 Marco Pescarini 說道：「BIM Collaborate Pro 可讓我們管理設計程式的所有階段，並讓專案中涉及的各位人員即時取得所有相關資訊。
工程師暨 BIM 協調員 Nicola Scomazzon 肯定地說道：「使用 BIM 為我們帶來巨大優勢，無論是在需要進行干涉分析來預測營造敷地問題的複雜專案，還是在已開發出特設資源庫和樣板處理的簡單但重複性極高的專案，
“我們已經確定，僅透過最佳化設計文件，原始專案的修訂工作需求 (先前要在現場標示) 就可以減少大約 4%。透過將 BIM 與其他運算系統整合，並加上數位化與程式標準化，我們預期能將規劃修正的發生率減少 10%。」”
—- [Erika Carloni]，Heratech BIM 開發與協調主管
Heratech 的新一代品質工程方法，在第里雅斯特的生質能發電廠得到了體現，目前該廠的工作正在進行中。該專案涉及對現有工廠進行改造的複雜操作，包括更換位於其他兩條生產線之間的焚燒線，搬遷共用服務廠址，以及透過安裝新的 2 兆瓦蒸汽渦輪發動機將 18.6 兆瓦的電能輸送到電網，升級熱迴圈來為所有三條生產線提供能量回收服務。這些都不會干擾到廠房的營運活動。
不難想像該專案的難行之處。Carloni 補充說道：「 使用工程建設軟體集，我們確認 BIM 對於建構和管理高度複雜建築敷地的模型至關重要。除了解決專案問題和干涉檢查，還可支援設計師並改善其工作品質。」事實上，在生產線仍在運行的情況下施工，既要評估設計干擾，又要評估現場出入情況和交通流量，保證工廠能正常營運。「能夠評估營運階段，並預測及避免因車輛停靠在會干擾工廠正常運作的位置而導致停機的風險，是一項主要優勢。」
將設計與營造整合在單一的共用模型中，可讓所有相關人員及負責核發許可的主管機構充分瞭解專案內容。此外，還能夠以相同的基礎進行協同合作，讓涉及的所有領域都能夠瞭解彼此的需求。Carloni 強調道：「有個與眾不同的因素是，您有機會非常清楚地瞭解旁邊的團隊在做什麼，Autodesk 的解決方案是真正的跨科部解決方案，否則協同合作將完全因個人意願而異。現在，我們每天都能從中獲益。」 同時進行三維和跨多個領域思考是工程建設軟體集工具集提供的主要優勢之一，可讓您預先解決問題，進而減少時間和成本。Autodesk BIM Collaborate Pro 為 Heratech 提供了單一共用空間，其中包含開發敷地設計圖面，以及立即識別現場需求所需的所有資訊。這項優勢可轉化為更輕鬆、準確地與客戶分享的決策，避免後續發生爭議。
Carloni 肯定地說道：「一開始的投資成本較高，但營造階段的風險低了很多，透過將 BIM 與其他運算系統整合，並加上數位化與程式標準化，我們預期能將規劃修正的發生率減少 10%。」 Heratech 正在微調這個模型，這歸功於其在工廠現場的使用經驗，讓該團隊能夠比以往更有效率地工作。「我們已經確定，僅透過最佳化設計文件，原始專案的修訂工作需求 (先前要在現場標示) 就可以減少大約 4%。」
Carloni 肯定地說道：「一開始的投資成本較高，但營造階段的風險低了很多，透過將 BIM 與其他運算系統整合，並加上數位化與程式標準化，我們預期能將規劃修正的發生率減少 10%。」 Heratech 正在微調這個模型，這歸功於其在工廠現場的使用經驗，讓該團隊能夠比以往更有效率地工作。「我們已經確定，僅透過最佳化設計文件，原始專案的修訂工作需求 (先前要在現場標示) 就可以減少大約 4%。」
展望 Heratech 的未來，BIM 和 Autodesk 解決方案將融入該集團的所有業務領域，如果沒有公司員工帶來的變革，這樣的宏大目標將不可能實現。Carloni 總結道：「時至今日，3D 模型是我們每個專案的起點，也是我們創造的標準化產品的起點，這樣的思維有助於我們保有已達到的水準並防止退步。對於我們的工作而言，一致性是附加的價值，能帶來更高的品質。」