不難想像該專案的難行之處。Carloni 補充說道：「 使用工程建設軟體集，我們確認 BIM 對於建構和管理高度複雜建築敷地的模型至關重要。除了解決專案問題和干涉檢查，還可支援設計師並改善其工作品質。」事實上，在生產線仍在運行的情況下施工，既要評估設計干擾，又要評估現場出入情況和交通流量，保證工廠能正常營運。「能夠評估營運階段，並預測及避免因車輛停靠在會干擾工廠正常運作的位置而導致停機的風險，是一項主要優勢。」

將設計與營造整合在單一的共用模型中，可讓所有相關人員及負責核發許可的主管機構充分瞭解專案內容。此外，還能夠以相同的基礎進行協同合作，讓涉及的所有領域都能夠瞭解彼此的需求。Carloni 強調道：「有個與眾不同的因素是，您有機會非常清楚地瞭解旁邊的團隊在做什麼，Autodesk 的解決方案是真正的跨科部解決方案，否則協同合作將完全因個人意願而異。現在，我們每天都能從中獲益。」 同時進行三維和跨多個領域思考是工程建設軟體集工具集提供的主要優勢之一，可讓您預先解決問題，進而減少時間和成本。Autodesk BIM Collaborate Pro 為 Heratech 提供了單一共用空間，其中包含開發敷地設計圖面，以及立即識別現場需求所需的所有資訊。這項優勢可轉化為更輕鬆、準確地與客戶分享的決策，避免後續發生爭議。