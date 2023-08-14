DECATHLON (迪卡儂)
為了在 2026 年達到永續發展的目標，全球體育用品巨頭 Decathlon (迪卡儂) 運用技術解決方案以實現可持續產品設計和開發實踐、改革產品和營運以及管理供應鏈。在此過程中，該公司致力於減少浪費、降低成本，並贏得以保護地球作為購買決策依據的客戶忠誠度，這顯示針對可持續性付出不僅有助於達成環保目標，同時還能夠推動商業價值。
Decathlon 為數十種運動設計和製造產品，並持續致力於產品創新，確保產品具備永續特性且價格合理。影像由 Decathlon 授權使用。
Decathlon 是全球領先的體育用品設計廠商、製作廠商和零售商，將永續性作為體育公司的價值核心，確保其業務活動不會傷害「人類共同的運動場」。
這間公司的 10 年永續計畫旨在將商店和倉庫的絕對溫室氣體排放量 (tCO2e) 減少 90%，從 2016 年作為基準年開始，到 2026 年將直接和間接排放量減少 90%。2026 年的其他目標包括：達到商店和倉庫 100% 的可再生電力消耗率、以降低生態影響為目的的 100% 產品生產率，以及 100% 的產品可修復率 (由 Decathlon 的工廠或其客戶修復)。這看起來可能野心勃勃，但 Decathlon 正在實證，營造涵蓋創新和技術的企業文化，並將高遠的永續性目標放在了可行範圍之內時，這些目標可以與長期業務利益相輔相成。
Decathlon 的進階設計專案主管 Charles Cambianica 說道：「永續性是首要考量，但我們已經知道，光靠環保設計並不足夠。我們必須致力於發展環保創新 - 這代表重新塑造經營方式，不僅要減少每個產品的二氧化碳排放量，還要減少公司營運時產生的全球二氧化碳排放量。」
事實上，在全球代表設計和製作場所、物件和經驗的公司商業領導者中，有越來越多人認同將永續性融入商務案例中。在 Autodesk 2023 State of Design & Make (英文) 的全球研究報告中，有 80% 的回覆者表示改善永續性實踐是良好的長期商業決策，而有同樣比例的回覆者表示，客戶正在向他們施壓，要求他們定義並達到永續性目標。
Cambianica 說道：「不只是材料必須改變，這也是我們的設計方式，因為我們的目標是減少所有產品的碳足跡。與先前的做法相比，公司必須在每個製程上重頭開始。」
Decathlon 在全球擁有 1,700 多間商店，這是垂直業務營運的一部分，使公司能夠更進一步掌握供應鏈，並在更接近客戶的地方製造產品。影像由 Decathlon 授權使用。
Decathlon 在 70 多個國家/地區設有據點，這間公司誕生於 1976 年夏季，當時一群運動愛好者決定成立一間商店，希望人們能在單店內找到所有運動用品。Decathlon 品牌現已在全球廣受認可，最初是在一輛金屬灰色自行車上亮相。從那時起，公司奠定了一些重大的組織前提，為邁向數位之路拉開序幕。
Cambianica 表示，公司數十年來一直嚴密掌控供應鏈，並且立意良善。Decathlon 在早期的成長速度令人驚艷。雖然客戶需求增加，但從經銷商處取得自行車零件的困難，很快導致交付延誤。為了避免進一步影響客戶體驗，公司掌控了供應鏈。公司 (正確地) 預估，在組織內部設計、測試和建造每個產品能更進一步掌控生產速度和品質，並賦予組織競爭優勢，同時更深入瞭解客戶的需求和棘手問題。
Cambianica 說道：「我們非常努力地打造出一個生態系統，讓我們的產品盡可能接近客戶的所在地。這對供應鏈產生了巨大影響。如果想要生產位置近一點，那就需要有工業級的佔地面積才能做到。」
時至今日，早期的決策已取得豐收的成果。Decathlon 目前在全球擁有 1,700 多間商店及 105,000 名員工，經營範圍涵蓋數十個運動事業單位，每個單位都有自己的研發預算和任務，並根據三大支柱加以統整：績效表現、價格和環境尊重。Cambianica 說道：「不論如何，永續性在每個事業單位中都是熱門話題。」
Decathlon 對永續材料的使用包括回收聚酯纖維，這些聚酯纖維由塑膠瓶製成，將這些塑膠瓶熔化後擠型成紗線，並織成用於製成背包等產品的織物。影像由 Decathlon 授權使用。
除了身為進階設計專案主管，Cambianica 還擔任公司健身、跑步和健走部門的設計總監，在採用設計軟體時，在公司雙管齊下的永續性努力中，監督數個專案。Cambianica 說道：「現在有許多不同的倡議，包括使用許多不同的應用程式來建立 CAD 模型或數位創作，有時候要讓流水線協調一致並不容易。我認為，我們需要進一步提高標準，並建立數位鏈的中堅力量，因為當我們正確執行該任務時，這會帶來許多優勢。」
最重要的是重新審查 Decathlon 的鞋履設計策略。為了為部分鞋履產線製作鞋面和鞋底夾層，Cambianica 帶領的團隊正在試驗「單一材料」，例如熱塑型聚氨酯 (TPU)。
在現今的市場上，許多由回收材料製成的鞋履都有環保標示，但卻極難拆解和回收。TPU 可轉換成粒料並重複使用，為解決此挑戰提供了潛在的解決方案。但是，僅靠材料選擇並無法促進 Decathlon 實現其永續性目標。Cambianica 表示，即使將進階材料納入鞋履和服裝設計，也只能比先前材料製程減少 25-30% 的二氧化碳。
Van Rysel 概念自行車的彩現，其中展示了衍生式設計的鈦合金車架。影像由 Decathlon 授權使用。
Decathlon 也在探索衍生式設計和 3D 列印的使用方式，希望以更有效率、更永續的方式設計與製造產品，從一般使用的碳纖維輕型自行車開始。Cambianica 說道：「碳纖維對生產來說很浪費，而且難以回收。我們想設計一個輕巧又能減輕環境影響的自行車架。」 他和團隊相信，Decathlon 要上市的高效能 Van Rysel 自行車品牌可以使用可回收的鈦合金車架，這種材質能減少材料消耗並減少碳排放，重量和耐久性也與碳纖維相似。
3D 列印的 Van Rysel PNPL 3.0 概念自行車 (於 2023 年 1 月在比利時的 Velofollies 展上亮相)，提供人們一覽人工智慧 (AI) 和 3D 列印在列印零件、元件或整台自行車架上的應用方式，無論是在本機標配還是按需隨選均可。
這個團隊使用 Autodesk Fusion 360 (英文) 中的衍生式設計，探索了自行車架的多種規劃。衍生式設計善用 AI 的強大功能，根據 Decathlon 的規格 (目標重量、使用的材料數量和美學) 產生設計迭代。最終的車架成品可以適合每位使用者使用並以 3D 列印製作。成果：設計出更具永續性的自行車，減少碳排與材料的使用，並更進一步提高生產效率。
Decathlon 的進階設計專案主管 Charles Cambianica 相信，隨著設計和製造流程因新技術而改變，設計師的角色必須不斷演進。影像由 Decathlon 授權使用。
在 Decathlon 繼續數位旅程的同時，也採用了新的軟體與技術來改變公司的設計與製造流程，Cambianica 也預見公司設計師的角色將不斷演進。他說道：「這是個複雜的權衡做法，能嘗試透過未來的創新可能性利用最有效的現有工作方式。我們必須瞭解變化的速度，以及我們為人們、地球和業務創造的優勢。」
Cambianica 說道：「我們正處於需要重新思考設計師角色的位置。是只用鉛筆畫出東西，還是理解人們的需求？重要的是，我們認為設計師應該能夠理解和預測與社會眾多問題相關的使用者需求，以便透過設計解決這些問題。我們需要意識到，我們的設計動力不只是來自於純粹的美學和市場趨勢。」
Decathlon 正致力在 2026 年之前實現在商店和倉庫中 100% 使用可再生電力的目標，這包括採用安裝太陽能發電板等策略。影像由 Decathlon 授權使用。
除了現有的技術和製程改進，Decathlon 的領導層還致力於在公司內擴展永續性計畫。例如在減少服裝浪費方面，Cambianica 說道：「數年前，我們只要用 75-80% 的能源效率，就能將公司經營的很好。時至今日，我們將重點放在找出浪費之處以及對此的應對方案，以便達到 100% 的能源效率。」 作為一間垂直整合的公司，Decathlon 正在研究如何為其設施的照明和空調創造更永續的能源，並發展無包裝的經營哲學來減少材料浪費。
Cambianica 也在年輕顧客的期望中看見了永續性的長期價值，這些顧客傾向於將錢花在致力於履行環境與社會責任的公司所生產的產品上。他說道：「顧客不只是按價購買而已。他們還要購買商品的價值，我認為永續性是年輕人非常重視的價值。當製作一個 3 歐元的背包時，他們會問這個價格對環境會有什麼影響。對人類和地球來說，這是否適當？」
Decathlon 的旅程展現了永續性、創新與以客為本策略的交互作用，並使整個企業獲益良多。Cambianica 說道：「總而言之，我認為永續設計對於保持競爭力至關重要。不這麼做的公司將會落後。」
在 Autodesk 新發表的全球研究報告中，瞭解推動建築、工程、營造、產品設計、製造、遊戲和電影製作產業變革的因素。