Decathlon 是全球領先的體育用品設計廠商、製作廠商和零售商，將永續性作為體育公司的價值核心，確保其業務活動不會傷害「人類共同的運動場」。

這間公司的 10 年永續計畫旨在將商店和倉庫的絕對溫室氣體排放量 (tCO2e) 減少 90%，從 2016 年作為基準年開始，到 2026 年將直接和間接排放量減少 90%。2026 年的其他目標包括：達到商店和倉庫 100% 的可再生電力消耗率、以降低生態影響為目的的 100% 產品生產率，以及 100% 的產品可修復率 (由 Decathlon 的工廠或其客戶修復)。這看起來可能野心勃勃，但 Decathlon 正在實證，營造涵蓋創新和技術的企業文化，並將高遠的永續性目標放在了可行範圍之內時，這些目標可以與長期業務利益相輔相成。