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MILA，CINZIA ANGELINI 創作的短片

一群美工人員在雲端合作，製作一部強大的反戰動畫故事

融合

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影像由 Cinzia Angelini 授權使用

遠端協同合作將全球人才匯集到虛擬動畫工作室

在過去兩年，疫情爆發改變了工作室和美工人員合作的方式。但在遠端工作成為常見方式的十年前，電影製作人 Cinzia Angelini 就已經在獨立的虛擬動畫工作室中組建了一個全球團隊，來製作 3D 動畫短片 Mila。Angelini 和來自 35 個國家/地區的 350 名美工人員組成的志願者團隊為實現她的偉大夢想而工作了 10 年以上，而且沒有預算。他們為了在雲端製作而匯集，共同製作了一部獲獎影片，講述了一個小女孩在戰亂中生活的感人故事。

Cinzia Angelini 和她的母親在義大利特倫托鎮的廣場上喝茶

Cinzia Angelini (左) 和她的母親在義大利特倫托鎮的廣場上喝茶。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

具有普遍主題的家庭故事

Cinzia Angelini 來自米蘭，她在那裡聽著二戰期間她母親童年的故事長大。這些故事激發了她獨立製作影片《Mila》的靈感。Angelini 說：「我母親在戰爭期間只有 5 歲，1943 年她的家鄉特倫托遭到了猛烈的轟炸。她總是談論轟炸機來襲時的感受。[被嚇得呆住了] 她無法移動，也不能跑到庇護所，直到有人來接她。」

Angelini 在 1990 年代還是個年輕女性時，波斯尼亞戰爭給人的印象也差不多。她繼續說：「發生著這種恐怖事件的地方離義大利非常近，就在地中海對面，所以，我一直想用動畫對衝突表達抗議，尤其是兒童在戰爭期間所經歷的事情。這構成了影片的核心理念。」

動畫影片《Mila》中的場景，展示了一個女人的手伸向被火光照亮的房間里一個充滿警戒感的小女孩

Cinzia Angelini 獨立製作的影片《Mila》講述了一個孩子在義大利二戰中的故事。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

Cinzia Angelini 有一個雄心勃勃的願景

Angelini 在 2009 年決定製作《Mila》時，曾有過近 20 年的動畫師和故事藝術家經驗，與包括 Dreamworks、Disney 和 Illumination 在內的諸多主要大型工作室合作過。這是一個個人專案，具有雙重目的，她說：「我也想證明我可以做導演。當時，做為一個在好萊塢工作、有口音的女性，想要當導演，但沒多少空缺的職位。」

創作《Mila》是為了以超越語言和文化的方式來表現兒童在戰爭時期的經歷。Angelini 說：「人們問我，為什麼我會使用 3D 而非 2D 來製作《Mila》。我是希望讓觀眾能身歷其境地感覺到轟炸的混亂。製作 3D 影片，無預算、要達到高品質水準，是件瘋狂的事，因為不同部門和流水線都需要許多專業人員，而且回應要非常快。」

美工人員在製作 3D 動畫影片《Mila》中包含二戰飛機的場景

美工人員志願者在製作《Mila》的動作場景。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

美工人員聚在一起

Angelini 編寫了《Mila》的故事，並與同事分享，她發現這個想法與同事產生了共鳴。Angelini 說：「人們開始問我，『我們要做《Mila》嗎？』 我說『我沒有預算。』 他們告訴我，他們會免費工作。」 透過口碑 (朋友及朋友的朋友)，最初由 10 位美工人員志願者組成的團隊最終擴展到來自 35 個國家/地區的 350 多人。

Angelini 說：「這實際上是《Mila》成功的秘密。數百人免費為該專案工作，因為這份工作能讓人們關注到戰爭中兒童所經歷的悲慘事件。美工人員都是藝術敏感的人，一旦有空就會全身心投入工作，他們就想挑選一個能表達觀點的專案。」

利用虛擬動畫工作室應對「不可能完成」的挑戰

Angelini 和她的團隊在 2010 年開始創作《Mila》。使用的是 MayaArnold，她說：「它成為了一個大型專案，具有多個集、特效和近 300 個資產」。

但是，雖然招募志願者很容易，但管理由插畫家、設計師、動畫師和燈光師組成的多語言全球團隊卻並不容易。Angelini 說：「想像一下，這條流水線跨越 35 個國家/地區，硬體和軟體各不相同。」製作人 Andrea Emmes 在早期就加入了專案，協助管理複雜問題。

《Mila》團隊共同建立了獨立的虛擬動畫工作室，當時遠端工作仍是新鮮事物。他們拼湊了一套用於協同合作和通訊的工具。Angelini 說：「一開始，通訊就是依靠電子郵件和 Skype。我們從 90 年代非常盛行的論壇開始，這種方式不但非常笨拙，還很慢。」 當新的雲端協同合作工具 (例如 Slack 和 ShotGrid) 推出後，他們立即就採用了，她說：「這帶來了顛覆性的變化」。

但是，很難為一群志願者設定截止日期。她說：「有些人在做一件事，有些人在做一百件事，我們瞭解到，當您與志願者合作時，必須把所有時長乘以 10。如果有人說他們一天之內就能完成某些工作，那有可能就是 10 天。」

節奏緩慢也使得跟上技術的腳步成為一項挑戰。專案經歷了軟體升級，及採用全新且更好的工具，但是，傳統工作室需要一週時間來完成相容性更新，導致《Mila》團隊的工作向後推延了數個月。

Angelini 說：「當時，我們並沒有意識到所做的是多麼瘋狂、不可能和具有挑戰性的事，但這是唯一的方法，我們需要志願者，而這些志願者遍布全球。」

電腦螢幕上展示了影片《Mila》的製作資產，使用了 ShotGrid 軟體進行管理

對於採用 ShotGrid 來管理複雜的製作，Angelini 表示「絕對是幫助實現流水線可靠性的重要步驟」。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

到達終點線

Angelini 和《Mila》團隊不斷克服後勤和技術挑戰，持續透過口碑、群眾募資，甚至 TEDx Talk 贏得對影片的支援。Angelini 說：「我經常開啟來自隨機遇到的陌生人的便箋，他們會分享個人的故事。我知道人們真的相信這個專案，所以我絕對不會停下來。」

Autodesk 於 2017 年底加入來支援專案，提供了 Maya 和 Arnold 授權，讓全球團隊都能使用相同的軟體進行合作。團隊使用 ShotGrid 製作追蹤軟體，建立了雲端式虛擬工作室，以便更有效率地管理流水線並簡化通訊。

Angelini 的全職雇主 Cinesite 在 2019 年於排定的各主要工作室製作項目的空檔期，主動提出協助完成《Mila》。她說：「經過 10 年，我們終於在 11 個月後完成了《Mila》的製作」。

動畫影片《Mila》中的場景，展示了一個驚恐的小女孩在轟炸機飛過她的家鄉時抬頭仰望

影片的預覽版 (2:07 分鐘) 展現了 Mila 身陷遭轟炸的特倫托鎮廣場時的經歷。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

觀眾對強有力的訊息做出了回應

《Mila》於 2021 年 1 月完成，特別奉獻給那些不斷承受戰爭後果的孩子。故事沿著一個女孩在特倫托遭轟炸時失去家園和家人這條主線展開。在得到一位年輕女性的營救後，Mila 在這場災難中倖存下來，她的想像力和樂觀精神點燃了對新生活的希望。

影片沒有對話，而是透過富有表現力的角色、豐富的視覺效果和音樂，傳達故事的情感影響力。聯合國兒童基金會義大利分會 (UNICEF Italia) 與 30 多個贊助商一起支援《Mila》傳達「世界各地美工人員所構思的通用語言的力量」。

《Mila》曾在 2021 年和 2022 年的電影節 (包括特倫托電影節的回家活動) 期間巡迴播出。獲得榮譽包括 30 多個獎項，並且在不斷增加。

動畫影片《Mila》的場景，展示了特倫托鎮廣場遭轟炸時旋轉木馬和幾棟建築被摧毀

影片中描繪了特倫托鎮廣場遭轟炸的場景。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

為數量不斷增加的動畫專業人士打造的啟動平台

製作的另一個重大目標是回饋志願者團隊，協助他們學習、建立網路並獲得工作。Angelini 說：「當然，他們會列入影片的鳴謝字幕。我們也組織了指導，讓加入我們的學生可以與在大型工作室有 15 年經驗的主管密切合作。許多有兩三年業界經驗的志願者利用製作《Mila》的工作經歷取得了其他工作。我們就像一個大漏斗。」

該影片也成了製作者職業生涯的轉折點。Angelini 說：「在它完成前，我就得到了很多。Cinesite 在幫我創作《Mila》時，就曾詢問我是否願意導演他們的下一部故事片，Aniventure 製作的《HitPig》[由經驗豐富的動畫師 David Feiss 擔任聯合導演]。這是因為有了《Mila》的製作經歷，也是因為我在這 10 年裡所獲得的經驗。」

《Mila》影片中的場景，展示了一個快樂的小女孩和她母親一起正在旋轉木馬上玩耍

主人公 Mila 和她的母親一起度過歡樂時光。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。

持久影響

既然《Mila》已經完成，Angelini 希望將電影的情感衝擊帶給各地的觀眾。她說：「當然，獲獎是很棒的，與盡可能多的人分享才是我的目標。當我啟動這個專案時，敘利亞戰爭就開始了。現在，塔利班又回到了阿富汗。相互鬥爭是人類的天性，但我希望下一代更能相互包容。」

Angelini 最想接觸的就是將來的一代。她說：「也許孩子會看到它。未來的外交家或政客，必須決定是否按下紅色大按鈕。他們可能會記住《Mila》中的畫面，並三思而後行。」

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