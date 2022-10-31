Cinzia Angelini 來自米蘭，她在那裡聽著二戰期間她母親童年的故事長大。這些故事激發了她獨立製作影片《Mila》的靈感。Angelini 說：「我母親在戰爭期間只有 5 歲，1943 年她的家鄉特倫托遭到了猛烈的轟炸。她總是談論轟炸機來襲時的感受。[被嚇得呆住了] 她無法移動，也不能跑到庇護所，直到有人來接她。」

Angelini 在 1990 年代還是個年輕女性時，波斯尼亞戰爭給人的印象也差不多。她繼續說：「發生著這種恐怖事件的地方離義大利非常近，就在地中海對面，所以，我一直想用動畫對衝突表達抗議，尤其是兒童在戰爭期間所經歷的事情。這構成了影片的核心理念。」