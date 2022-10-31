MILA，CINZIA ANGELINI 創作的短片
在過去兩年，疫情爆發改變了工作室和美工人員合作的方式。但在遠端工作成為常見方式的十年前，電影製作人 Cinzia Angelini 就已經在獨立的虛擬動畫工作室中組建了一個全球團隊，來製作 3D 動畫短片 Mila。Angelini 和來自 35 個國家/地區的 350 名美工人員組成的志願者團隊為實現她的偉大夢想而工作了 10 年以上，而且沒有預算。他們為了在雲端製作而匯集，共同製作了一部獲獎影片，講述了一個小女孩在戰亂中生活的感人故事。
Cinzia Angelini (左) 和她的母親在義大利特倫托鎮的廣場上喝茶。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
Cinzia Angelini 來自米蘭，她在那裡聽著二戰期間她母親童年的故事長大。這些故事激發了她獨立製作影片《Mila》的靈感。Angelini 說：「我母親在戰爭期間只有 5 歲，1943 年她的家鄉特倫托遭到了猛烈的轟炸。她總是談論轟炸機來襲時的感受。[被嚇得呆住了] 她無法移動，也不能跑到庇護所，直到有人來接她。」
Angelini 在 1990 年代還是個年輕女性時，波斯尼亞戰爭給人的印象也差不多。她繼續說：「發生著這種恐怖事件的地方離義大利非常近，就在地中海對面，所以，我一直想用動畫對衝突表達抗議，尤其是兒童在戰爭期間所經歷的事情。這構成了影片的核心理念。」
Cinzia Angelini 獨立製作的影片《Mila》講述了一個孩子在義大利二戰中的故事。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
Angelini 在 2009 年決定製作《Mila》時，曾有過近 20 年的動畫師和故事藝術家經驗，與包括 Dreamworks、Disney 和 Illumination 在內的諸多主要大型工作室合作過。這是一個個人專案，具有雙重目的，她說：「我也想證明我可以做導演。當時，做為一個在好萊塢工作、有口音的女性，想要當導演，但沒多少空缺的職位。」
創作《Mila》是為了以超越語言和文化的方式來表現兒童在戰爭時期的經歷。Angelini 說：「人們問我，為什麼我會使用 3D 而非 2D 來製作《Mila》。我是希望讓觀眾能身歷其境地感覺到轟炸的混亂。製作 3D 影片，無預算、要達到高品質水準，是件瘋狂的事，因為不同部門和流水線都需要許多專業人員，而且回應要非常快。」
美工人員志願者在製作《Mila》的動作場景。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
Angelini 編寫了《Mila》的故事，並與同事分享，她發現這個想法與同事產生了共鳴。Angelini 說：「人們開始問我，『我們要做《Mila》嗎？』 我說『我沒有預算。』 他們告訴我，他們會免費工作。」 透過口碑 (朋友及朋友的朋友)，最初由 10 位美工人員志願者組成的團隊最終擴展到來自 35 個國家/地區的 350 多人。
Angelini 說：「這實際上是《Mila》成功的秘密。數百人免費為該專案工作，因為這份工作能讓人們關注到戰爭中兒童所經歷的悲慘事件。美工人員都是藝術敏感的人，一旦有空就會全身心投入工作，他們就想挑選一個能表達觀點的專案。」
Angelini 和她的團隊在 2010 年開始創作《Mila》。使用的是 Maya 和 Arnold，她說：「它成為了一個大型專案，具有多個集、特效和近 300 個資產」。
但是，雖然招募志願者很容易，但管理由插畫家、設計師、動畫師和燈光師組成的多語言全球團隊卻並不容易。Angelini 說：「想像一下，這條流水線跨越 35 個國家/地區，硬體和軟體各不相同。」製作人 Andrea Emmes 在早期就加入了專案，協助管理複雜問題。
《Mila》團隊共同建立了獨立的虛擬動畫工作室，當時遠端工作仍是新鮮事物。他們拼湊了一套用於協同合作和通訊的工具。Angelini 說：「一開始，通訊就是依靠電子郵件和 Skype。我們從 90 年代非常盛行的論壇開始，這種方式不但非常笨拙，還很慢。」 當新的雲端協同合作工具 (例如 Slack 和 ShotGrid) 推出後，他們立即就採用了，她說：「這帶來了顛覆性的變化」。
但是，很難為一群志願者設定截止日期。她說：「有些人在做一件事，有些人在做一百件事，我們瞭解到，當您與志願者合作時，必須把所有時長乘以 10。如果有人說他們一天之內就能完成某些工作，那有可能就是 10 天。」
節奏緩慢也使得跟上技術的腳步成為一項挑戰。專案經歷了軟體升級，及採用全新且更好的工具，但是，傳統工作室需要一週時間來完成相容性更新，導致《Mila》團隊的工作向後推延了數個月。
Angelini 說：「當時，我們並沒有意識到所做的是多麼瘋狂、不可能和具有挑戰性的事，但這是唯一的方法，我們需要志願者，而這些志願者遍布全球。」
對於採用 ShotGrid 來管理複雜的製作，Angelini 表示「絕對是幫助實現流水線可靠性的重要步驟」。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
Angelini 和《Mila》團隊不斷克服後勤和技術挑戰，持續透過口碑、群眾募資，甚至 TEDx Talk 贏得對影片的支援。Angelini 說：「我經常開啟來自隨機遇到的陌生人的便箋，他們會分享個人的故事。我知道人們真的相信這個專案，所以我絕對不會停下來。」
Autodesk 於 2017 年底加入來支援專案，提供了 Maya 和 Arnold 授權，讓全球團隊都能使用相同的軟體進行合作。團隊使用 ShotGrid 製作追蹤軟體，建立了雲端式虛擬工作室，以便更有效率地管理流水線並簡化通訊。
Angelini 的全職雇主 Cinesite 在 2019 年於排定的各主要工作室製作項目的空檔期，主動提出協助完成《Mila》。她說：「經過 10 年，我們終於在 11 個月後完成了《Mila》的製作」。
影片的預覽版 (2:07 分鐘) 展現了 Mila 身陷遭轟炸的特倫托鎮廣場時的經歷。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
《Mila》於 2021 年 1 月完成，特別奉獻給那些不斷承受戰爭後果的孩子。故事沿著一個女孩在特倫托遭轟炸時失去家園和家人這條主線展開。在得到一位年輕女性的營救後，Mila 在這場災難中倖存下來，她的想像力和樂觀精神點燃了對新生活的希望。
影片沒有對話，而是透過富有表現力的角色、豐富的視覺效果和音樂，傳達故事的情感影響力。聯合國兒童基金會義大利分會 (UNICEF Italia) 與 30 多個贊助商一起支援《Mila》傳達「世界各地美工人員所構思的通用語言的力量」。
《Mila》曾在 2021 年和 2022 年的電影節 (包括特倫托電影節的回家活動) 期間巡迴播出。獲得榮譽包括 30 多個獎項，並且在不斷增加。
影片中描繪了特倫托鎮廣場遭轟炸的場景。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
製作的另一個重大目標是回饋志願者團隊，協助他們學習、建立網路並獲得工作。Angelini 說：「當然，他們會列入影片的鳴謝字幕。我們也組織了指導，讓加入我們的學生可以與在大型工作室有 15 年經驗的主管密切合作。許多有兩三年業界經驗的志願者利用製作《Mila》的工作經歷取得了其他工作。我們就像一個大漏斗。」
該影片也成了製作者職業生涯的轉折點。Angelini 說：「在它完成前，我就得到了很多。Cinesite 在幫我創作《Mila》時，就曾詢問我是否願意導演他們的下一部故事片，Aniventure 製作的《HitPig》[由經驗豐富的動畫師 David Feiss 擔任聯合導演]。這是因為有了《Mila》的製作經歷，也是因為我在這 10 年裡所獲得的經驗。」
主人公 Mila 和她的母親一起度過歡樂時光。影像由 Cinzia Angelini 授權使用。
既然《Mila》已經完成，Angelini 希望將電影的情感衝擊帶給各地的觀眾。她說：「當然，獲獎是很棒的，與盡可能多的人分享才是我的目標。當我啟動這個專案時，敘利亞戰爭就開始了。現在，塔利班又回到了阿富汗。相互鬥爭是人類的天性，但我希望下一代更能相互包容。」
Angelini 最想接觸的就是將來的一代。她說：「也許孩子會看到它。未來的外交家或政客，必須決定是否按下紅色大按鈕。他們可能會記住《Mila》中的畫面，並三思而後行。」