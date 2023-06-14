Benson Industries

“從 2D AutoCAD 轉換至 3D Inventor 給了我們很大幫助，”Stancescu 說，“它速度更快、更加準確且更易於使用。我想說，我們的設計延遲減少了 50%，產品錯誤減少了 40%；從那時起，我們需要一個解決方案來更好地共用文件，因為我們在使用 FTP、電話或電子郵件和 Teams 時被卡住，導致文件版本混亂。”

他繼續道，“當我們在所有辦事處實施 Vault 後，得益於增強的可追蹤性、穩定性和準確性，我們的文檔丟失減少了 30%。添加共用視圖和 Fusion Team 後，設計流程得以加速，為我們又節省了 10% 的時間，因為這些協作工具促進了更快的通訊。”

Benson 與建築師、設計師、承包商和建築業主合作，提供了處理標誌性建築的設計和施工中所需的性能、美學和經濟精確度的多領域方法。確保團隊均使用最新的檔版本工作的一個經常被忽視的優勢是減少員工錯誤、報廢和返工成本及指責。為了增強通訊，尤其是建築和製造之間的通訊，下一項投資是集中式遠端服務工作空間。

“在我們的設計流程中，我們的建築師會跟我們共用資訊，”Stancescu 說，“因此，我們實際上看到的是新的協作解決方案，例如 Autodesk BIM 360，這使我們能夠更快與建築和土木工程團隊共用資訊，尤其是 Vault 中的文檔。對於建築師，我們仍然使用電子郵件和 FTP 網站。我們還需努力。”