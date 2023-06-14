Benson Industries
Autodesk Vault 靈活的協作工具幫助 Benson 更好地與全球團隊互聯並共用檔案
Benson Industries 於 1926 年成立於俄勒岡州波特蘭市，現在已經發展成為帷幕牆和外立面系統設計、工程和預製加工的世界領導企業。但是，隨著公司業務擴展，需要在更多團隊之間跨時區協作，這使得設計流程開始複雜起來。採用 Vault 協作工具（例如 Autodesk 共用視圖和 Fusion Team）後，Benson 透過簡化的協作工作和加速的設計流程克服了通訊挑戰，從而減少了 40% 的產品錯誤，將流程速度提高了 50%，文檔丟失減少了 30%，並將回應時間縮短了 30%。
Benson Industries, Inc. 是美國和亞洲的帷幕牆和外部圍護主要分包商。Benson 一直致力於世界上最大的標誌性建築專案，代表性專案包括紐約的聯合國秘書處大樓、舊金山市的 Salesforce Tower、洛杉磯的威爾希爾大酒店、新加坡的濱海灣金沙酒店及位於紐約世貿中心遺址的一號大樓（自由之塔）。
Benson 於 1926 年成立於俄勒岡州波特蘭市，它在墨西哥的奧泰梅沙設有專門的裝配工廠，目前已將運營範圍擴展到洛杉磯、紐約、新加坡和馬尼拉。“我們什麼都能做，包括設計、製造、組裝、在建築中安裝，”Benson Industries Inventor 管理員 Radu Stancescu 說，“每個專案都是不同的，因為每棟建築都與眾不同。”
世貿中心四號大樓是 LEED 認證的金級定制組合式玻璃帷幕系統
為了簡化辦事處遍佈全球的複雜企業的設計流程，Stancescu 投資了用於產品資料管理的 Autodesk Vault、用於2D 建模的 AutoCAD 以及用於 3D 機械設計、文檔和進階產品模擬的 Inventor。
但隨著 Benson 的業務擴展，在更多內部和外部團隊（包括一級和二級承包商與供應商）之間跨時區協作的需求變得更加複雜。他坦言，電子郵件、電話、紙質流程以及 VPN 和 FTP 導致了協作障礙，這反過來又會產生嚴重的運輸延遲、設計錯誤和品質缺陷。
Benson Industries Inventor 管理員 Radu Stancescu
“我們過去只是發送電子郵件，然後等待海外辦事處的回應，但這種電子郵件的對話訊息很長，導致查找問題和答案變得困難重重，”Stancescu 說，“用電子郵件解決問題需要的時間太長，由於時差問題，電話也不是合適的解決方案。使用 FTP 與其他位置共用檔也出現了問題，因為對方可能沒有被授予檔的存取權限、伺服器可能停機或者存在其他限制。”
為了減少產品錯誤、加快上市速度、改進全球企業的協作並充分發揮其對 Autodesk 產品的投資的價值，Benson 開始使用 Autodesk 的協作工具，尤其是共用視圖和 Fusion Team，以便於資料和知識共用並簡化設計流程。
共用視圖使 Benson 的設計團隊能夠創建模型和設計的線上視覺呈現；據 Stancescu 表示，這是一個“完美的工具”，可用於與客戶共享文件以供批准或為銷售團隊提供輕鬆的 Web 文件以進行現場演示，而無需存取完整的 CAD 應用程序。
“共用視圖使我們能夠在辦事處和外部團隊之間共用文件視圖，為我們解決了所有問題，”Stancescu 說，“與舊方法相比，共用視圖實現了快速的協作流程。我們知道誰在何時說了什麼，一切都非常明確。此外，您可正確地知道有哪些人參與其中。”
共用視圖介面中的模型圖像
共用視圖使 Benson 企業的不同團隊能夠添加注釋、標記和螢幕截圖，以及列印和支援 2D 和強大的 3D 格式。“ 3D 格式的一個突出優點是，您不必在電腦上打開文檔，”他說，“您可以放大、縮小、平移、動態觀察、使其適合螢幕，等等。該工具擁有您所需的各種功能。”
除了共享視圖之外，Stancescu 還支持 Benson 採用 Fusion Team，這是一個基於雲的集中源，用於創建、管理和共享專案數據、審查和討論設計、追踪專案更新以及評論和標記專案。
“兩個協作應用程式之間的區別在於，共用視圖允許您共用資訊，但無法下載任何內容，它只是一個通訊工具，”Stancescu 說，“但 Fusion Team 允許您與辦事處以外無權存取 Vault 的其他承包商共用 Vault 資訊。”
他繼續道，“將某些資訊從 Vault 共用到 Fusion Team 時，設計團隊會立即獲得數千個文檔的即時存取權限，如果使用 VPN，他們將需要等待三個小時。現在我們不必在 FTP 網站上共用文件。它實際上為我們節省了大量時間，並且我們知道它很準確，因為它直接從 Vault 傳輸到電腦。”
Fusion Team 中的模型設計圖像
今天的創新產品公司已經意識到，在不同製造團隊和利益相關方之間促進協作的能力對於成功管理品質和最大限度改善業務成果至關重要。隨著 Benson 對 Autodesk 設計與製造工具（首先是 AutoCAD 和 Inventor，然後擴展到 Vault，最終包括共用視圖和 Fusion Team）的投資不斷深入，由此產生的 ROI 也呈指數增長。
Benson 系統的所有元件在位於墨西哥奧泰梅沙的旗艦級裝配工廠組裝
“從 2D AutoCAD 轉換至 3D Inventor 給了我們很大幫助，”Stancescu 說，“它速度更快、更加準確且更易於使用。我想說，我們的設計延遲減少了 50%，產品錯誤減少了 40%；從那時起，我們需要一個解決方案來更好地共用文件，因為我們在使用 FTP、電話或電子郵件和 Teams 時被卡住，導致文件版本混亂。”
他繼續道，“當我們在所有辦事處實施 Vault 後，得益於增強的可追蹤性、穩定性和準確性，我們的文檔丟失減少了 30%。添加共用視圖和 Fusion Team 後，設計流程得以加速，為我們又節省了 10% 的時間，因為這些協作工具促進了更快的通訊。”
Benson 與建築師、設計師、承包商和建築業主合作，提供了處理標誌性建築的設計和施工中所需的性能、美學和經濟精確度的多領域方法。確保團隊均使用最新的檔版本工作的一個經常被忽視的優勢是減少員工錯誤、報廢和返工成本及指責。為了增強通訊，尤其是建築和製造之間的通訊，下一項投資是集中式遠端服務工作空間。
“在我們的設計流程中，我們的建築師會跟我們共用資訊，”Stancescu 說，“因此，我們實際上看到的是新的協作解決方案，例如 Autodesk BIM 360，這使我們能夠更快與建築和土木工程團隊共用資訊，尤其是 Vault 中的文檔。對於建築師，我們仍然使用電子郵件和 FTP 網站。我們還需努力。”
為什麼製造、產品設計和建築行業沒有更多公司投資於已被證明可以持續改進新產品開發和引入流程的協作工具？據 Stancescu 所說，這歸根結底是由於公司懼怕改變。
“當涉及到協作工具時，很多公司和管理員都害怕介入和進入下一級別，因為他們不知道自己將會錯過什麼，”他說，“例如，我們之前使用 AutoCAD，但我們希望改進設計流程，因此我們添加了 Inventor，後來我們想要改進文檔共用，因此我們選擇了 Vault。之後我們希望更好地與彼此溝通，因此我們先後添加了共用視圖和 Fusion Team。”
Sales Force Tower
他繼續道，“現在我們正在考慮使用 BIM 360 Docs 以節省更多時間和資金，提高 ROI 並獲得所有高效功能。在增強協作方面，我建議其他公司要努力適應並應對各種風險。這會帶來可觀的商業效益。”