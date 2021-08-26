2014 年 8 月 2 日，俄亥俄州中西部城市托利多的居民收到了俄亥俄州環境保護局 (OEPA) 發布的「請勿飲水」公告。伊利湖中大量的有害藻華 (HAB) 製造了微囊藻毒素，進而污染了該市的供水，使近 50 萬人無水可用。暴露在 HAB 產生的毒素可能會導致腸胃疾病、皮膚和眼部刺激、呼吸道問題，甚至肝功能衰退。俄亥俄州州長因此宣佈進入緊急狀態，國民警衛隊和紅十字會設立了水資源分配中心。

市民在三天後，得以恢復飲水、使用自來水烹飪和洗滌。但在溫暖的月份，HAB 會在淡水湖泊及托利多等城市仰賴的水庫中生長，這依然會對居民構成威脅。因此托利多必須尋求解決方案，確保更具韌性的供水系統。