2020 年 5 月 7 日起，Autodesk 將啟動基於使用者的全新固定期限使用授權方案，並逐漸淘汰基於序號的方案。這些授權方案透過授權指名使用者，為各種規模的商業客戶提供了一系列管理、支援和報告功能。
客戶通常表示他們會擔憂管理多種部署類型所需的時間和資源。這些針對指名使用者的新授權方案將提供以下優勢，其中包括：
- 透過深入瞭解您的使用資料來優化授權成本。
- 無需管理您自己的授權伺服器或再次追蹤匿名序號。
- 可為有需要的所有員工 (無論這些員工是在辦公室還是在家中工作) 提供專用存取權。 避免因授權在使用中而出現等待的情形。
- 根據洞察分析為員工量身訂製支援和學習內容。
這些針對指名使用者的新授權方案將取代基於序號的授權方案：
- 多 (人) 用戶的固定期限使用授權將於 2023 年 2 月 7 日停售，且無法進一步續展。
- 作為停售的多 (人) 用戶存取權的一部分，境外使用權將於 2023 年 2 月 7 日停售，且無法進一步續展。
- 維護方案 (maintenance plan)已於 2021 年 5 月 7 日停售，且無法進一步續展。
- Design & Creation Suites 已於 2020 年 4 月 16 日停售，且無法進一步續展。如果您擁有 Design & Creation Suite，可聯絡經銷商或Autodesk，以進一步瞭解透過以一換二的以舊換新優惠* 升級到行業軟體集的選項。
- 2 或 3 年期多 (人) 用戶的固定期限使用授權已於2020 年 2 月 29 日停售，且無法進一步續展。