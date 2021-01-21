2020 年 5 月 7 日起，Autodesk 將啟動基於使用者的全新固定期限使用授權方案，並逐漸淘汰基於序號的方案。這些授權方案透過授權指名使用者，為各種規模的商業客戶提供了一系列管理、支援和報告功能。

客戶通常表示他們會擔憂管理多種部署類型所需的時間和資源。這些針對指名使用者的新授權方案將提供以下優勢，其中包括：

透過深入瞭解您的使用資料來優化授權成本。

無需管理您自己的授權伺服器或再次追蹤匿名序號。

可為有需要的所有員工 (無論這些員工是在辦公室還是在家中工作) 提供專用存取權。 避免因授權在使用中而出現等待的情形。

根據洞察分析為員工量身訂製支援和學習內容。

這些針對指名使用者的新授權方案將取代基於序號的授權方案：