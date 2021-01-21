AUTODESK 轉換為指名使用者授權方案

常見問題 (FAQ)

修訂: 2020 年 4 月 9 日

一般資訊

1. 變更內容及變更原因

2020 年 5 月 7 日起，Autodesk 將啟動基於使用者的全新固定期限使用授權方案，並逐漸淘汰基於序號的方案。這些授權方案透過授權指名使用者，為各種規模的商業客戶提供了一系列管理、支援和報告功能。

客戶通常表示他們會擔憂管理多種部署類型所需的時間和資源。這些針對指名使用者的新授權方案將提供以下優勢，其中包括：

  • 透過深入瞭解您的使用資料來優化授權成本。
  • 無需管理您自己的授權伺服器或再次追蹤匿名序號。
  • 可為有需要的所有員工 (無論這些員工是在辦公室還是在家中工作) 提供專用存取權。 避免因授權在使用中而出現等待的情形。
  • 根據洞察分析為員工量身訂製支援和學習內容。

這些針對指名使用者的新授權方案將取代基於序號的授權方案：

  • 多 (人) 用戶的固定期限使用授權將於 2023 年 2 月 7 日停售，且無法進一步續展。
  • 作為停售的多 (人) 用戶存取權的一部分，境外使用權將於 2023 年 2 月 7 日停售，且無法進一步續展。
  • 維護方案 (maintenance plan)已於 2021 年 5 月 7 日停售，且無法進一步續展。
  • Design & Creation Suites 已於 2020 年 4 月 16 日停售，且無法進一步續展。如果您擁有 Design & Creation Suite，可聯絡經銷商或Autodesk，以進一步瞭解透過以一換二的以舊換新優惠* 升級到行業軟體集的選項。
  • 2 或 3 年期多 (人) 用戶的固定期限使用授權已於2020 年 2 月 29 日停售，且無法進一步續展。

2. 我需要執行什麼動作才能轉換為指名使用者？

若客戶擁有多 (人) 用戶的固定期限使用授權 (在 2024 年 2 月 7 日之前進行第一次續展時) 或擁有網路版維護方案 (maintenance plan) (在 2022 年 5 月 7 日之前進行第一次續展時)，我們將透過以舊換新優惠* 協助您以與目前相似的成本* (且可預測至 2028 年) 轉換為指名使用者授權方案。

3. 多 (人) 用戶固定期限使用授權以及網路版維護方案 (maintenance plan) 以舊換新優惠*

對於多 (人) 用戶固定期限使用授權，請在 2024 年 2 月 7 日之前進行下次續展，而對於網路版維護方案 (maintenance plan)，請在 2022 年 5 月 7 日之前進行下次續展：

  • 交回一個多 (人) 用戶固定期限使用授權或網路版維護方案 (maintenance plan) 套數，以您現在為前述現有產品所支付的類似的建議零售價 (SRP) 換得兩個（每個分別為一位指名使用者）標準版固定期限的使用授權。
  • 例如，如果您有 20 個多 (人) 用戶固定期限使用授權，則可以交回這些固定期限使用授權，以與目前所支付的相似的建議零售價 (SRP) 換得 40 位指名使用者的 40 個標準版固定期限的使用授權， 並有機會在 2028 年之前享有 Autodesk 不時推出的續展折扣。
  • 在以舊換新時，選擇升級到行業軟體集以取得各種精選的工具，可助益您克服任何專案挑戰，無論是現在還是將來
  • 在以舊換新或以後進行交易時，選擇升級到更高級別的授權方案以獲得更進階的功能，例如單一登入和詳細使用者報告

如果我在 2024 年 2 月 7 日之前未參與多 (人) 用戶固定期限使用授權/網路版維護方案 (maintenance plan) 的以舊換新優惠*，該怎麼辦？

  • 如果您所處的產業沒有可供您選擇的以舊換新 (例如，政府)，而我們想要確保您能夠繼續存取符合您獨特需求的解決方案，請洽詢 Autodesk 代表或經銷商來取得替代方案。
  • 維護方案 (maintenance plan) 將於 2021 年 5 月 7 日停售，且無法進一步續展。
  • 多 (人) 用戶的固定期限使用授權將於 2023 年 2 月 7 日停售，且無法進一步續展。

4. 轉換選項的快速參考概述

目前服務 以舊換新優惠* 的最後一天 續展時執行的動作
網路版維護方案 (maintenance plan) 2022 年 5 月 6 日 交回一個網路版維護方案 (maintenance plan) 套數，透過多 (人) 用戶固定期限使用授權的以舊換新優惠換得兩個標準版固定期限的使用授權
多 (人) 用戶固定期限的使用授權 2024 年 2 月 6 日 交回一個多 (人) 用戶固定期限的使用授權，透過多 (人) 用戶固定期限使用授權的以舊換新優惠換得兩個標準版固定期限的使用授權

5. 以舊換新產品例外

以下產品在以舊換新的資格上適用特殊規則。我們會在獲得新資訊時在此通知。

產品 以舊換新規則
Arnold 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
CFD Premium、Ultimate 不包含在以舊換新優惠中。使用比以舊換新更低的價格購買新的固定期限使用授權。瞭解更多。
Flame、Flame Assist、Flame Premium 自 2021 年 11 月 7 日開始符合以舊換新優惠資格。 進一步瞭解。
Flare 自 2021 年 11 月 7 日開始符合以舊換新優惠資格。 進一步瞭解。
Helius Composites 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
Helius PFA 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
Inventor ETO 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
Lustre 自 2021 年 11 月 7 日開始符合以舊換新優惠資格。 進一步瞭解。
Moldflow Adviser Premium、Ultimate 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
Moldflow Insight Standard、Premium、Ultimate 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
Moldflow Synergy 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
Netfabb Local Simulation 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
VRED Core 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
VRED Render Node 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。
VRED Server 目前不符合以舊換新的資格 – 繼續續展。

*實際價格可能受幣值波動影響而有所不同。價格承諾僅適用於採用「移轉至固定期限使用授權」優惠*，將處於維護方案 (maintenance plan) 續約期的永久使用授權轉換至固定期限的使用授權的套數。此價格*承諾將視產品和/或服務可用性而定，且不適用於：客戶訂購的新固定期限使用授權；已轉換的固定期限使用授權 (例如，獲得准許從某項產品的固定期限使用授權轉換至另一項產品的固定期限使用授權)，或者替代的或後繼的固定期限使用授權產品。