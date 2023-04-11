無論是需求、法規還是供應鏈等各個層面的考量，工廠變革已不可避免。建置整合式工廠建模將有助於您加速變革。事實上，Porsche 最近在其非常複雜的生產設施上重新整理了專案時程表記錄。快速地運作工廠、更快速地重新配置工廠，周而復始的循環。