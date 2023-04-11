針對設施配置的整合式工廠建模
讓工廠專案資料流動起來
在製造業中，敏捷性比以往任何時候都更加關鍵。藉由針對設施配置的整合式工廠建模，在日新月異的環境中高效地應對變化。
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無論是需求、法規還是供應鏈等各個層面的考量，工廠變革已不可避免。建置整合式工廠建模將有助於您加速變革。事實上，Porsche 最近在其非常複雜的生產設施上重新整理了專案時程表記錄。快速地運作工廠、更快速地重新配置工廠，周而復始的循環。
工廠專案協同不力將導致成本過高、延期、廠房空間不足以及無法滿足需求。正在尋找最佳化工廠的方法？首先，必須提高敏捷性。建立數位工廠工作流程和共通資料環境，可提高多個棕色區域場地的輸出和效率，同時將啟動前的問題減少 60%。
Technica International 利用數位化工廠規劃工具改變了其流程，節省了約 1,600% 的時間。瞭解 Porsche、Technica International 和 Blue Projects 等一流公司如何使用整合式工廠建模工具來提升其專案水準。
Technica International
增強協同合作並採用統一方式來管理專案資訊，這協助 Technica International 提高了效率、品質和可靠性。
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e.GO
藉由智慧工廠和單一數位平台，e.Go 增強了協同合作、縮短了上市時間，最終提高了獲利能力。
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數位工廠
整合式工廠建模可協助您最佳化工廠配置，從而最大限度地減少停機時間、提高能源和材料效率並提升溝通效率和資料洞察力。
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整合式工廠建模流程是指將 BIM 與數位工廠規劃相結合，從而產生設施和生產設備的數位表現法。將 3D CAD 與資料管理、建築建模和實景擷取工具相結合，以最佳化工廠設計流程以及工廠設計本身。
與我們的專家交談，瞭解 Autodesk 如何協助您改進目前的設施配置流程。
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