Autodesk 推出的《影響力大事件》是以思想領導力對話為主要形式的系列Podcast，旨在深入探討如何在當前瞬息萬變的世界中打造一個欣欣向榮並且可持續發展的未來。

該系列影片的主持人是歐特克公司亞太地區副總裁 Haresh Khoobchandani，他是一位經驗豐富的 TEDx 演講者，對教育和利用技術推動變革充滿了熱情。該系列對話邀請到了亞洲及全球的高級商業領袖來共同探討時下深受關注的重大問題，例如領導力、未來的工作、可持續發展和其他相關主題，以啟發觀眾們重新構想和創造未來的無限可能。