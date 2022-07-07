Subheadline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
面向亞太地區以及世界其他地區領導者的系列Podcast
Image courtesy of lorem ipsum
Customer name
Autodesk 推出的《影響力大事件》是以思想領導力對話為主要形式的系列Podcast，旨在深入探討如何在當前瞬息萬變的世界中打造一個欣欣向榮並且可持續發展的未來。
該系列影片的主持人是歐特克公司亞太地區副總裁 Haresh Khoobchandani，他是一位經驗豐富的 TEDx 演講者，對教育和利用技術推動變革充滿了熱情。該系列對話邀請到了亞洲及全球的高級商業領袖來共同探討時下深受關注的重大問題，例如領導力、未來的工作、可持續發展和其他相關主題，以啟發觀眾們重新構想和創造未來的無限可能。
Image courtesy of lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
JLayes Consulting 創始人兼總經理
Thrive HR Exchange 聯合創始人兼人資長
Meiro 首席執行長兼 She Loves Data 聯合創始人
微軟亞太區永續發展總監
在《影響力大事件》的第一期Podcast中，我們邀請到了 Joachim Jake Layes，他是一位永續發展專家以及 JLayes Consulting 的創始人兼總經理。我們一起探討了企業如何在提高績效的同時還能產生積極的環境影響、推進 ESG （環境、社會和治理）實踐時所面臨的最大障礙，以及技術如何催化積極的影響力。
Image courtesy of lorem ipsum
Stephanie Nash, Thrive HR Exchange 的聯合創始人和 Circles.Life 的前人資長加入了我們的 Impact Matters 的第二集。 我們探討了公司如何在工作場所進行正式的知識交流、反向指導在亞洲的可行性，以及透過數位化轉型和持續變革成功領導多代勞動力的戰略。
Image courtesy of lorem ipsum
在《影響力大事件》的第三期Podcast中，我們邀請到了 Jana Marlé-Zizková，她是 Meiro 首席執行長兼 She Loves Data 聯合創始人。我們深入探討了象徵主義對領導力性別平等產生的影響、女性在職場中仍面臨的歧視或偏見，以及企業如何利用資料和洞察分析為所有人營造公平的競爭環境。
Image courtesy of lorem ipsum
我們在《影響力大事件》的第四期Podcast中邀請到了 Lorena Paglia，她是微軟亞太區客戶體驗和永續發展負責人。我們一起探析了企業如何預測變化並為之做好準備、迴圈經濟如何有助於提升業務韌性，以及可以用來幫助我們實現目標的技術。
Image courtesy of lorem ipsum
如果您喜歡觀看《影響力大事件》的系列Podcase影片，那麼您也可能想要瞭解以下精彩內容：