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面向亞太地區以及世界其他地區領導者的系列Podcast

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歡迎觀看《影響力大事件》

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與 Haresh Khoobchandani 一起重新構想無限可能

Autodesk 推出的《影響力大事件》是以思想領導力對話為主要形式的系列Podcast，旨在深入探討如何在當前瞬息萬變的世界中打造一個欣欣向榮並且可持續發展的未來。

該系列影片的主持人是歐特克公司亞太地區副總裁 Haresh Khoobchandani，他是一位經驗豐富的 TEDx 演講者，對教育和利用技術推動變革充滿了熱情。該系列對話邀請到了亞洲及全球的高級商業領袖來共同探討時下深受關注的重大問題，例如領導力、未來的工作、可持續發展和其他相關主題，以啟發觀眾們重新構想和創造未來的無限可能。

 

 

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客座嘉賓

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Joachim Jake Layes

JLayes Consulting 創始人兼總經理

  • Jake 主要擔任企業領導者的管理和執行顧問，為初創企業提供指導，並熱衷於成為可持續發展方面的天使投資人。他將和首席執行長們深入探討，如何將可持續性作為戰略驅動力來革新市場。

Stephanie Nash

Thrive HR Exchange 聯合創始人兼人資長

  • Stephanie 曾擔任 Circles.Life 的人資長 (CPO) 和 ChapmanV 的全球風險投資主管。 她與人共同創立了 Thrive HR Exchange，在全球人力資源領域擁有超過 25 年的經驗，致力於打造高績效團隊並創造商業價值。

Jana Marlé-Zizková

Meiro 首席執行長兼 She Loves Data 聯合創始人

  • 2015 年，Jana 創辦了 Meiro 並擔任首席執行長，她還聯合創辦了非盈利組織“She Loves Data”。自 2016 年以來，已有 14,000 多名女性參加了 Meiro 的免費資料與技術活動以及認證計畫。She Loves Data 榮獲了 2019 年“亞洲多元化倡議獎”(Diversity Initiative Award in Asia)。

Lorena Paglia

微軟亞太區永續發展總監

  • 在負責微軟亞太區永續發展工作之前，Lorena 在經營自己諮詢公司的同時，還創立了一套屢獲殊榮的環境社會治理方法。此外，她也是英國商會永續發展委員會和澳大利亞公司董事協會（AICD） 國際顧問委員會的主席。

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1. ESG 戰略引領更美好的未來

 

在《影響力大事件》的第一期Podcast中，我們邀請到了 Joachim Jake Layes，他是一位永續發展專家以及 JLayes Consulting 的創始人兼總經理。我們一起探討了企業如何在提高績效的同時還能產生積極的環境影響、推進 ESG （環境、社會和治理）實踐時所面臨的最大障礙，以及技術如何催化積極的影響力。

 

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2. 透過反向指導打造一支欣欣向榮的員工團隊（即將推出）

 

Stephanie Nash, Thrive HR Exchange 的聯合創始人和 Circles.Life 的前人資長加入了我們的 Impact Matters 的第二集。 我們探討了公司如何在工作場所進行正式的知識交流、反向指導在亞洲的可行性，以及透過數位化轉型和持續變革成功領導多代勞動力的戰略。

 

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3. 克服職場中的性別象徵主義（即將推出）

 

在《影響力大事件》的第三期Podcast中，我們邀請到了 Jana Marlé-Zizková，她是 Meiro 首席執行長兼 She Loves Data 聯合創始人。我們深入探討了象徵主義對領導力性別平等產生的影響、女性在職場中仍面臨的歧視或偏見，以及企業如何利用資料和洞察分析為所有人營造公平的競爭環境。

 

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4. 採取迴圈路徑實現業務韌性（即將推出）

 

我們在《影響力大事件》的第四期Podcast中邀請到了 Lorena Paglia，她是微軟亞太區客戶體驗和永續發展負責人。我們一起探析了企業如何預測變化並為之做好準備、迴圈經濟如何有助於提升業務韌性，以及可以用來幫助我們實現目標的技術。

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更多推薦內容

如果您喜歡觀看《影響力大事件》的系列Podcase影片，那麼您也可能想要瞭解以下精彩內容：

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