年度盛宴：CONVERGE 2022

議程影片

影片上傳遵循講師意願，有任何問題歡迎聯繫 Autodesk 活動小組TEL：02-2341-8301 est.30 / Email：prservice@accessus.biz

大會資訊

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上午議程

市場趨勢、ESG 發展前景行業分析，精彩內容不容錯過！

  • 致歡迎詞

    國家住宅及都市更新中心 黃景茂執行長

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  • 致歡迎詞

    財團法人工業技術研究院 機械與機電系統研究所 饒達仁所長

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  • 以數位化實現永續發展的未來

    Autodesk 台灣 趙惠芬總經理

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  • 達成碳中和智慧工廠的路徑

    財團法人工業技術研究院 機械與機電系統研究所 智慧工廠系統整合技術組 吳志平 組長

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海外嘉賓錄影

分享國際趨勢，攜手向永續發展邁進。

  • 致歡迎詞

    Autodesk 公司亞太區 Haresh Khoobchandani副總裁

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  • 共築綠色未來-歐特克助力企業打造 核心競爭力

    Autodesk 大中華區 全球產品設計與製造解決方案部 製造業戰略市場總監 楊博

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下午議程(製造行業論壇)

推進製造與資訊技術融合，進而加速「製造」邁向「智造」，實現減碳轉型。

  • 數位化設計與製造的低碳工作流程

    Autodesk 台灣 技術服務顧問 吳添程

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  • 螺絲(帽)製程數位化設計平台雲服務

    金屬工業研究發展中心 副組長 詹家銘

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  • 全雲端供應鏈 打造低碳高效製程

    喬璒科技研發有限公司 總經理 張延光

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下午議程(建築行業論壇)

以 BIM 導入數位科技，減少營建過程中對傳統能源的依賴，以低碳建築實踐永續未來。

  • 業主於BIM工程執行的權責與範疇

    BSI 英國標準協會台灣分公司 人居環境產品經理 郭瀚嶸博士

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  • 桃園市社會住宅BIM整合式交付平台分享

    台灣瑞助營造股份有限公司 經理 卓展耀

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  • BIM視覺化智慧管理 營運效率再升級

    天茶智能科技股份有限公司 總經理 陳先牆

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  • 即時擬真模擬與 3D 協作顛覆建築設計與 營建產業

    NVIDIA 商用產品經理 徐千柏

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下午議程(進階應用論壇)

提供關於智慧建廠、平台管理等案例分享，以進階應用為企業解決複雜問題。

  • 提升廠務管理軟實力 打造綠色智能化工廠

    大塚資訊科技股份有限公司 產品整合發展部技術經理 林盈呈

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  • 智慧化能源管理

    采威國際資訊股份有限公司 5G與物連網加值事業群協理 黃騰毅

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  • 打造精實的建築資訊管理平台

    衛武資訊股份有限公司 研發部經理
    蘇郁智博士

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  • 香港預製案例與預製構件平台應用分享

    SGS台灣檢驗科技股份有限公司 產品經理
    柳儒錚

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下午議程(進階應用論壇)

提供關於智慧建廠、平台管理等案例分享，以進階應用為企業解決複雜問題。

  • Unity x 未來工業的樣貌

    資深技術支持工程師 彭慈延

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活動請冾詢

聯絡人：歐專員/TEL：02-2341-8301 est.30
Emial：prservice@accessus.biz