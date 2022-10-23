會議時間：10 / 4 (二) 09:00 - 17:00
會議地點：華南銀行國際會議中心
填寫以下資料，即可免費獲取高峰會當天精彩議程的錄影！影片上傳皆遵循講師意願，若有任何問題歡迎聯繫 Autodesk 活動小組 TEL：02-2341-8301 est.30 / Emial：prservice@accessus.biz
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產業融合 創造無限可能
疫情加速科技發展，跨產業融合成為發展常態，相互協作不僅能併發產業新活力，更能一同攜手向淨零碳排目標邁進。 本次高峰會特別邀請製造、建築、設計和施工行業領域的專家學者來到現場，多方位探討綠色經濟解決方案與具體的實踐。邀請您與我們一同探討 ESG、擁抱零碳新未來。
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