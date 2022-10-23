2022 Autodesk Converge
創新高峰會
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智慧賦能 ‧ 綠色未來

會議時間：10 / 4 (二) 09:00 - 17:00
會議地點：華南銀行國際會議中心

填寫以下資料，即可免費獲取高峰會當天精彩議程的錄影！影片上傳皆遵循講師意願，若有任何問題歡迎聯繫 Autodesk 活動小組 TEL：02-2341-8301 est.30 / Emial：prservice@accessus.biz

填寫完整表單，學習最新 ESG 解決方案

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產業融合 創造無限可能

疫情加速科技發展，跨產業融合成為發展常態，相互協作不僅能併發產業新活力，更能一同攜手向淨零碳排目標邁進。 本次高峰會特別邀請製造、建築、設計和施工行業領域的專家學者來到現場，多方位探討綠色經濟解決方案與具體的實踐。邀請您與我們一同探討 ESG、擁抱零碳新未來。

活動議程 -上午場

  時　間   議 程   主講者
  09:00 – 09:30   貴賓報到    
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  09:30 – 09:45   致歡迎詞   Autodesk 亞太區
Haresh Khoobchandani 副總裁
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國家住宅及都市更新中心
黃景茂執行長
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財團法人工業技術研究院
機械與機電系統研究所
饒達仁所長
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  09:45 – 10:15   以數位化實現永續發展的未來   Autodesk 台灣
趙惠芬總經理
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  10:15 – 10:45   社會住宅 ESG 循環經濟發展與
BIM 專案管理實踐
  桃園市政府住宅發展處
陳瑛琺總工程司
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  10:45 – 11:00   中場休息 / 茶歇交流    
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  11:00 – 11:30   達成碳中和智慧工廠的路徑   財團法人工業技術研究院
機械與機電系統研究所
智慧工廠系統整合技術組
吳志平組長
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  11:30 – 12:00   變動時代下的數位轉型之道   電子時報
黃欽勇社長
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  12:00 – 12:50   午餐    
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  12:50 – 13:00   暖場活動
    
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活動議程 -下午場

  時　間   製造行業論壇   建築行業論壇   進階應用論壇
  13:00 – 13:30   數位化設計與製造的
低碳工作流程
Autodesk 台灣
技術服務顧問 吳添程		   社會住宅永續策略
BIM 營運數據績效管理
實踐模式
財團法人臺灣營建
研究院 資訊科技組組長
黃正翰博士
   提升廠務管理軟實力
打造綠色智能化工廠
大塚資訊科技有限公司
產品整合發展部技術經理 林盈呈
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  13:30 – 14:00   螺絲(帽)製程數位化設計
平台雲服務
金屬工業研究發展中心
副組長 詹家銘		   業主於 BIM 工程執行
的權責與範疇
BSI 英國標準協會
台灣分公司
人居環境產品經理
郭瀚嶸博士		   智慧化能源管理
采威國際資訊
股份有限公司
5G 與物連網加值事業群
協理 黃騰毅
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  14:00 – 14:20   換場時間
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  14:20 – 14:50   量化指標與模流分析
如何提升減碳製造的價值
泰金寶電通股份有限公司 資深經理 羅嘉麒		   桃園市社會住宅 BIM
整合式交付平台分享
台灣瑞助營造
股份有限公司
經理 卓展耀
   打造精實的建築資訊
管理平台
衛武資訊股份有限公司
研發部經理
蘇郁智博士
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  14:50 – 15:20   全雲端供應鏈
打造低碳高效製程
喬璒科技研發有限公司
總經理 張延光
   BIM 視覺化智慧管理
營運效率再升級
天茶智能科技
股份有限公司
總經理 陳先牆		   香港預製案例與預製
構件平台 應用分享
SGS 台灣檢驗科技
股份有限公司
產品經理 柳儒錚
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  15:20 – 15:40   換場時間
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  15:40 – 16:05   結合AutoCAD 與 Azure Digital Twin 打造現代化數位工廠
Microsoft Asia, IoT Partner Ecosystem
物聯網專家 張益邦
   即時擬真模擬與 3D 協作顛覆建築設計與營建產業 NVIDIA 商用產品經理 徐千柏
何欽欽建築師事務所建築師暨全國建築師公會智慧建築暨資訊技術研究委員會委員 何欽欽		   Unity x 未來工業的樣貌 Unity 資深講師 羅志達
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  16:05 – 16:20   共築綠色未來 - 歐特克助力企業打造核心競爭力
Autodesk 大中華區全球產品設計與製造
解決方案部 製造業戰略市場總監
楊博
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  16:20 – 16:30   大會抽獎
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  16:30 – 17:00   散場
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活動請冾詢

聯絡人：歐專員/TEL：02-2341-8301 est.30
Emial：prservice@accessus.biz