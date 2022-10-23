時 間 製造行業論壇 建築行業論壇 進階應用論壇 13:00 – 13:30 數位化設計與製造的

低碳工作流程

Autodesk 台灣

技術服務顧問 吳添程 社會住宅永續策略

BIM 營運數據績效管理

實踐模式

財團法人臺灣營建

研究院 資訊科技組組長

黃正翰博士

提升廠務管理軟實力

打造綠色智能化工廠

大塚資訊科技有限公司

產品整合發展部技術經理 林盈呈

------------------------------------------------------------------------------------------- 13:30 – 14:00 螺絲(帽)製程數位化設計

平台雲服務

金屬工業研究發展中心

副組長 詹家銘 業主於 BIM 工程執行

的權責與範疇

BSI 英國標準協會

台灣分公司

人居環境產品經理

郭瀚嶸博士 智慧化能源管理

采威國際資訊

股份有限公司

5G 與物連網加值事業群

協理 黃騰毅 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14:00 – 14:20 換場時間 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14:20 – 14:50 量化指標與模流分析

如何提升減碳製造的價值

泰金寶電通股份有限公司 資深經理 羅嘉麒 桃園市社會住宅 BIM

整合式交付平台分享

台灣瑞助營造

股份有限公司

經理 卓展耀

打造精實的建築資訊

管理平台

衛武資訊股份有限公司

研發部經理

蘇郁智博士 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14:50 – 15:20 全雲端供應鏈

打造低碳高效製程

喬璒科技研發有限公司

總經理 張延光

BIM 視覺化智慧管理

營運效率再升級

天茶智能科技

股份有限公司

總經理 陳先牆 香港預製案例與預製

構件平台 應用分享

SGS 台灣檢驗科技

股份有限公司

產品經理 柳儒錚

------------------------------------------------------------------------------------------- 15:20 – 15:40 換場時間 ------------------------------------------------------------------------------------------- 15:40 – 16:05 結合AutoCAD 與 Azure Digital Twin 打造現代化數位工廠

Microsoft Asia, IoT Partner Ecosystem

物聯網專家 張益邦

即時擬真模擬與 3D 協作顛覆建築設計與營建產業 NVIDIA 商用產品經理 徐千柏

何欽欽建築師事務所建築師暨全國建築師公會智慧建築暨資訊技術研究委員會委員 何欽欽 Unity x 未來工業的樣貌 Unity 資深講師 羅志達 ------------------------------------------------------------------------------------------- 16:05 – 16:20 共築綠色未來 - 歐特克助力企業打造核心競爭力

Autodesk 大中華區全球產品設計與製造

解決方案部 製造業戰略市場總監

楊博 ------------------------------------------------------------------------------------------- 16:20 – 16:30 大會抽獎

------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30 – 17:00 散場

-------------------------------------------------------------------------------------------