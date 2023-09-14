CONVERGE CHINA 2023 聚焦設計與創新的前沿話題，以“Design & Make a Better World”為主題將於 9 月 22 日正式啟幕！大會兼具數位化轉型，協同設計平臺，人工智慧、元宇宙等尖端技術發展與應用的熱門話題，將為您呈現涵蓋工程建設、產品設計與製造、傳媒和娛樂等領域，具有專業見解、行業融合交流的盛會。

本屆大會將同步開啟線上直播。歡迎您註冊觀看，與業界專家雲端聯動，共同設計和創造一個更美好的世界。

