CONVERGE CHINA 2023 聚焦設計與創新的前沿話題，以“Design & Make a Better World”為主題將於 9 月 22 日正式啟幕！大會兼具數位化轉型，協同設計平臺，人工智慧、元宇宙等尖端技術發展與應用的熱門話題，將為您呈現涵蓋工程建設、產品設計與製造、傳媒和娛樂等領域，具有專業見解、行業融合交流的盛會。
本屆大會將同步開啟線上直播。歡迎您註冊觀看，與業界專家雲端聯動，共同設計和創造一個更美好的世界。
全方位展示跨行業融合技術，多維度解讀設計與製造領域最新數位平台，幫助企業預判未來挑戰，賦能各行業解決共性問題。
深入建造行業數位技術領域，藉由對未來建造趨勢洞察，重塑數位化轉型與永續發展優勢，助力企業打造差異化競爭。
針對未來製造領域，充分展示加速數位化工廠的建置、實現智能製造的數位技術及其優勢如何打造企業效益與發展的雙贏局勢。
聚焦數位內容創作，以專業的視角洞見行業趨勢，透過優質內容的創作與傳播經驗，提供行業永續發展的解決方案。
享有盛譽的演講嘉賓將分享他們的創新思維、成功案例和未來趨勢解讀，以激發您的靈感，引發深刻思考。
聆聽行業領導者的獨到見解，您將深入瞭解最新的行業趨勢、技術發展和市場機會，並獲得寶貴的建議和指導。
掌握業界領先的技術提供商的最新產品，獲取行業最新資訊，將更多資源優勢整合於您的業務中，提高競爭優勢。
與來自各地的設計師、創新思想家和業界專家建立聯繫，開啟更多商業合作，以推動您的企業和創新專案的發展。
聯繫人：王思佳 諮詢熱線：158 0111 7901 電子郵箱：ac2023@scoast-ad.com
工作時間：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 22 日 週一至週五早 10:00 至晚 18:00