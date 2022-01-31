位於宜蘭縣蘇澳鎮的隘丁社區活動中心，是一個小型的公共工程案。眾象諮詢藉由豐富 BIM 導入經驗，使用既有模板將 BIM 應用範圍最大化，同時為中小型建築師事務所提供置入性教育訓練，並逐步接手主導以 BIM 為基礎的設計流程。
興達電廠 CV02 標經評估存在許多施工風險，電塔超高壓輸配電纜線及地下中油天然氣管線提高施工困難度，因此本公司自主導入透地雷達探測管線及 MR 技術，加上點雲模型及電子圍籬的架設，大幅提升工程品質增加施工安全。
廣慈博愛園區公共住宅E標，為大陸工程團隊的第一個社會住宅案，我們以過往建設優質好宅的技術與熱忱參與本案，過程中也不斷的學習、開發相關的 BIM 技術與 BIM 流程，並且與 ABCD 鄰標教學相長，一起見證最具規模的 BIM USE 社區。
台達分享 BIM 技術之實務應用經驗，於 Autodesk 平台整合台達自有樓宇自動化系統，針對機電、空調、照明、弱電、安防等系統，進行智慧監控與效能分析，實現全生命週期之資產管理，提升集團建物之管理營運效率。
以 BIM 圖資技術作為設施管理應用的最佳載體，結合智慧物聯網（AIoT）、VR/AR 實境空間定位技術、能源管理等技術，並導入運動中心和社會住宅，協助市府單位進行 BIM 設施營運管理應用、IOT 大數據分析與機器學習演算、和府級 3D 數據儀表板城市治理，掌握各個場域的 BIM 履歷營運資訊，達到集中式管理之目的。
開發 BIM 自動檢核系統以強化建模標準，防範缺乏統一建置規範的疏失; 彌補建模人員之經驗缺口。嚴謹檢核確保模型產出品質外，元件一致性，可確保模型移交各階段，相關參數完整保留。也透過自動檢核錯誤並同步校正後讓業主高效驗收且在後續導入 BIM + FM 運維平台後, 真正落實並體現建築全生命週期價值。
AECOM 賦予 BIM 模型於施工現場的實用性，工程團隊得以透過 AR 虛實疊合技術檢視既有的建築、機電與結構等 BIM 資訊，以直觀且易懂的操作介面執行進度規劃與品管等工作，並配合雲端問題回報系統，實現高效率的智慧營建管理。
廣慈 AB 標為北市府結合 ICT 建立一個多元便民的 A 標黃金級智慧綠行政大樓及 B 標亞洲最大的社福大樓。泛亞團隊並在營建工程全生命週期，以 ISO-19650 為基礎導入精實營建之資訊管理架構，進而達成全生命週期品質管控之具體成效。
永雄建設團隊致力於營造永續、健康、舒適的適居環境，位於新北市新莊龍鳳段建案以健康建築概念出發，與莫國箴建築師及 SGS 團隊共同合作，採用大數據導入 BIM 建築模型分析，打造完全納入光、音、熱、氣、水等具備迎風納氣功能的健康建築。
基地位於臺北市大安區錦泰里，前身為華光社區，歷經日治、民國初期之政治、社會變遷，各種自建的居住空間、寄居於歷史建築的改增建、或小尺度的機關宿舍雖已全數拆遷，但在此累積了眾多有形、無形的生活文化與記憶脈絡，深植於鄰里週邊，塑造了區域的獨特性。
基地與歷史建築群- 原台北刑務所官舍，以市定古蹟台北監獄圍牆遺蹟分隔，圍牆自金山南路至金山公園共橫貫 187 餘米長，高約2米，以連通歷史建築與公宅的天橋，串聯兩邊舊與新、過去與未來的生活圈。
廣慈 AB 標為北市府結合 ICT 建立一個多元便民的 A 標黃金級智慧綠行政大樓及 B 標亞洲最大的社福大樓。泛亞團隊並在營建工程全生命週期，以 ISO-19650 為基礎導入精實營建之資訊管理架構，進而達成全生命週期品質管控之具體成效。
壹、消防廠製預製
利用參數及 API 完成廠製預製前置作業。
請工廠依圖面裁切，師傅按圖組裝即可完成！
貳、電力佈線系統
利用 Revit 內建的電力佈線系統製作明細表，提供現場預置施作。
本工程位於北部發電重鎮林口電廠內臨近電壓等級 345kV 輸電架空線路下(感電距離為 3.5 公尺)之作業，為使施工及鋼構吊裝期間等相關作業安全無虞，委由國內知名大廠 SGS 公司辦理 BIM 模擬作業建立，利用各種模擬尺寸，於設備上裝設驗電設備及感應器，利於人員進場前作為勞工安全衛生教育訓練使用及施作時多重預防，以確保工程期間不因施工及鋼構吊裝產生感電之事故。
本工程因高難度、高風險之故，由本公司無償自主導入「智慧工地管理系統」。該系統除利用點雲輔助建置 BIM 模型，並運用 BIM 技術與AI智能影像、IoT 物聯網構建成一套完整的預警防護系統，短短 565 天內達成零工安事故交付業主。
本專案為臺北市政府為同時滿足青年居住及老年長照為出發點，特別發展之重點社會住宅；採用全台首創保護屏工法及環保鋁模板，結合 BIM 規劃提升施工安全、品質及工程廢棄物減量，目標成為公共工程的新標竿。
AECOM 賦予 BIM 模型於施工現場的實用性，工程團隊得以透過 AR 虛實疊合技術檢視既有的建築、機電與結構等 BIM 資訊，以直觀且易懂的操作介面執行進度規劃與品管等工作，並配合雲端問題回報系統，實現高效率的智慧營建管理。
以 BIM 圖資技術作為設施管理應用的最佳載體，結合智慧物聯網（AIoT）、VR/AR 實境空間定位技術、能源管理等技術，並導入運動中心和社會住宅，協助市府單位進行 BIM 設施營運管理應用、IOT 大數據分析與機器學習演算、和府級 3D 數據儀表板城市治理，掌握各個場域的 BIM 履歷營運資訊，達到集中式管理之目的。
興達電廠 CV02 標經評估存在許多施工風險，電塔超高壓輸配電纜線及地下中油天然氣管線提高施工困難度，因此本公司自主導入透地雷達探測管線及 MR 技術，加上點雲模型及電子圍籬的架設，大幅提升工程品質增加施工安全。
AECOM 賦予 BIM 模型於施工現場的實用性，工程團隊得以透過 AR 虛實疊合技術檢視既有的建築、機電與結構等 BIM 資訊，以直觀且易懂的操作介面執行進度規劃與品管等工作，並配合雲端問題回報系統，實現高效率的智慧營建管理。
本工程因高難度、高風險之故，由本公司無償自主導入「智慧工地管理系統」。該系統除利用點雲輔助建置 BIM 模型，並運用 BIM 技術與AI智能影像、IoT 物聯網構建成一套完整的預警防護系統，短短 565 天內達成零工安事故交付業主。