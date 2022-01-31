Autodesk Hong Kong

BIM Awards 2021 數位應用創新獎

優勝

  • 基本設計應用

    眾象諮詢有限公司

    蘇澳鎮隘丁社區活動中心

    位於宜蘭縣蘇澳鎮的隘丁社區活動中心，是一個小型的公共工程案。眾象諮詢藉由豐富 BIM 導入經驗，使用既有模板將 BIM 應用範圍最大化，同時為中小型建築師事務所提供置入性教育訓練，並逐步接手主導以 BIM 為基礎的設計流程。

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  • 施工基礎應用

    泛亞工程建設股份有限公司

    高雄興達電廠 CV2 標

    興達電廠 CV02 標經評估存在許多施工風險，電塔超高壓輸配電纜線及地下中油天然氣管線提高施工困難度，因此本公司自主導入透地雷達探測管線及 MR 技術，加上點雲模型及電子圍籬的架設，大幅提升工程品質增加施工安全。

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  • 施工延伸應用

    大陸工程股份有限公司

    廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第 E 標統包工程

    廣慈博愛園區公共住宅E標，為大陸工程團隊的第一個社會住宅案，我們以過往建設優質好宅的技術與熱忱參與本案，過程中也不斷的學習、開發相關的 BIM 技術與 BIM 流程，並且與 ABCD 鄰標教學相長，一起見證最具規模的 BIM USE 社區。

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  • 營運維護應用

    台達電子工業股份有限公司

    台達中壢五廠 BIM-Based iBMS 智慧營運維護平台

    台達分享 BIM 技術之實務應用經驗，於 Autodesk 平台整合台達自有樓宇自動化系統，針對機電、空調、照明、弱電、安防等系統，進行智慧監控與效能分析，實現全生命週期之資產管理，提升集團建物之管理營運效率。

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  • 平台開發應用

    億集創見應用科技股份有限公司

    3D-AR-BIM 智慧物聯網履歷平台

    以 BIM 圖資技術作為設施管理應用的最佳載體，結合智慧物聯網（AIoT）、VR/AR 實境空間定位技術、能源管理等技術，並導入運動中心和社會住宅，協助市府單位進行 BIM 設施營運管理應用、IOT 大數據分析與機器學習演算、和府級 3D 數據儀表板城市治理，掌握各個場域的 BIM 履歷營運資訊，達到集中式管理之目的。

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  • 功能開發應用

    天茶智能科技股份有限公司

    BIM 自動檢核系統

    開發 BIM 自動檢核系統以強化建模標準，防範缺乏統一建置規範的疏失; 彌補建模人員之經驗缺口。嚴謹檢核確保模型產出品質外，元件一致性，可確保模型移交各階段，相關參數完整保留。也透過自動檢核錯誤並同步校正後讓業主高效驗收且在後續導入 BIM + FM 運維平台後, 真正落實並體現建築全生命週期價值。

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  • 最佳人氣獎

    AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司

    民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流回收再利用 BTO 計畫

    AECOM 賦予 BIM 模型於施工現場的實用性，工程團隊得以透過 AR 虛實疊合技術檢視既有的建築、機電與結構等 BIM 資訊，以直觀且易懂的操作介面執行進度規劃與品管等工作，並配合雲端問題回報系統，實現高效率的智慧營建管理。

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佳作

  • 基本設計應用

    泛亞工程建設股份有限公司

    廣慈整體開發園區 A、B 標統包工程

    廣慈 AB 標為北市府結合 ICT 建立一個多元便民的 A 標黃金級智慧綠行政大樓及 B 標亞洲最大的社福大樓。泛亞團隊並在營建工程全生命週期，以 ISO-19650 為基礎導入精實營建之資訊管理架構，進而達成全生命週期品質管控之具體成效。

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  • 基本設計應用

    永雄建設股份有限公司

    新莊龍鳳段住宅新建工程

    永雄建設團隊致力於營造永續、健康、舒適的適居環境，位於新北市新莊龍鳳段建案以健康建築概念出發，與莫國箴建築師及 SGS 團隊共同合作，採用大數據導入 BIM 建築模型分析，打造完全納入光、音、熱、氣、水等具備迎風納氣功能的健康建築。

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  • 細部設計應用

    邁爾工程顧問股份有限公司

    臺北市大安區金華社會住宅新建工程委託規畫設計暨監造技術服務案

    基地位於臺北市大安區錦泰里，前身為華光社區，歷經日治、民國初期之政治、社會變遷，各種自建的居住空間、寄居於歷史建築的改增建、或小尺度的機關宿舍雖已全數拆遷，但在此累積了眾多有形、無形的生活文化與記憶脈絡，深植於鄰里週邊，塑造了區域的獨特性。
    基地與歷史建築群- 原台北刑務所官舍，以市定古蹟台北監獄圍牆遺蹟分隔，圍牆自金山南路至金山公園共橫貫 187 餘米長，高約2米，以連通歷史建築與公宅的天橋，串聯兩邊舊與新、過去與未來的生活圈。

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  • 細部設計應用

    泛亞工程建設股份有限公司

    廣慈整體開發園區 A、B 標統包工程

    廣慈 AB 標為北市府結合 ICT 建立一個多元便民的 A 標黃金級智慧綠行政大樓及 B 標亞洲最大的社福大樓。泛亞團隊並在營建工程全生命週期，以 ISO-19650 為基礎導入精實營建之資訊管理架構，進而達成全生命週期品質管控之具體成效。

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  • 細部設計應用

    兆申機電工程有限公司

    三井百貨商場

    壹、消防廠製預製
    利用參數及 API 完成廠製預製前置作業。
    請工廠依圖面裁切，師傅按圖組裝即可完成！
    貳、電力佈線系統
    利用 Revit 內建的電力佈線系統製作明細表，提供現場預置施作。

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  • 施工基礎應用

    中興電工機械股份有限公司

    林口電廠安全警戒範圍鋼構吊裝施工模擬

    本工程位於北部發電重鎮林口電廠內臨近電壓等級 345kV 輸電架空線路下(感電距離為 3.5 公尺)之作業，為使施工及鋼構吊裝期間等相關作業安全無虞，委由國內知名大廠 SGS 公司辦理 BIM 模擬作業建立，利用各種模擬尺寸，於設備上裝設驗電設備及感應器，利於人員進場前作為勞工安全衛生教育訓練使用及施作時多重預防，以確保工程期間不因施工及鋼構吊裝產生感電之事故。

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  • 施工基礎應用

    泛亞工程建設股份有限公司

    嘉義鐵路高架化前期工程 C602 標

    本工程因高難度、高風險之故，由本公司無償自主導入「智慧工地管理系統」。該系統除利用點雲輔助建置 BIM 模型，並運用 BIM 技術與AI智能影像、IoT 物聯網構建成一套完整的預警防護系統，短短 565 天內達成零工安事故交付業主。

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  • 施工延伸應用

    東建工程顧問公司

    台北市都市發展局廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標

    本專案為臺北市政府為同時滿足青年居住及老年長照為出發點，特別發展之重點社會住宅；採用全台首創保護屏工法及環保鋁模板，結合 BIM 規劃提升施工安全、品質及工程廢棄物減量，目標成為公共工程的新標竿。

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  • 施工延伸應用

    AECOM艾奕康工程顧問股份有限公司

    民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流回收再利用 BTO 計畫

    AECOM 賦予 BIM 模型於施工現場的實用性，工程團隊得以透過 AR 虛實疊合技術檢視既有的建築、機電與結構等 BIM 資訊，以直觀且易懂的操作介面執行進度規劃與品管等工作，並配合雲端問題回報系統，實現高效率的智慧營建管理。

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  • 營運維護應用

    億集創見應用科技股份有限公司

    3D-AR-BIM 智慧物聯網履歷平台

    以 BIM 圖資技術作為設施管理應用的最佳載體，結合智慧物聯網（AIoT）、VR/AR 實境空間定位技術、能源管理等技術，並導入運動中心和社會住宅，協助市府單位進行 BIM 設施營運管理應用、IOT 大數據分析與機器學習演算、和府級 3D 數據儀表板城市治理，掌握各個場域的 BIM 履歷營運資訊，達到集中式管理之目的。

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  • 功能開發應用

    泛亞工程建設股份有限公司

    高雄興達電廠 CV2 標

    興達電廠 CV02 標經評估存在許多施工風險，電塔超高壓輸配電纜線及地下中油天然氣管線提高施工困難度，因此本公司自主導入透地雷達探測管線及 MR 技術，加上點雲模型及電子圍籬的架設，大幅提升工程品質增加施工安全。

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  • 平台開發應用

    AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司

    民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流回收再利用 BTO 計畫

    AECOM 賦予 BIM 模型於施工現場的實用性，工程團隊得以透過 AR 虛實疊合技術檢視既有的建築、機電與結構等 BIM 資訊，以直觀且易懂的操作介面執行進度規劃與品管等工作，並配合雲端問題回報系統，實現高效率的智慧營建管理。

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  • 平台開發應用

    泛亞工程建設股份有限公司

    嘉義鐵路高架化前期工程 C602 標

    本工程因高難度、高風險之故，由本公司無償自主導入「智慧工地管理系統」。該系統除利用點雲輔助建置 BIM 模型，並運用 BIM 技術與AI智能影像、IoT 物聯網構建成一套完整的預警防護系統，短短 565 天內達成零工安事故交付業主。

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