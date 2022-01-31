基地位於臺北市大安區錦泰里，前身為華光社區，歷經日治、民國初期之政治、社會變遷，各種自建的居住空間、寄居於歷史建築的改增建、或小尺度的機關宿舍雖已全數拆遷，但在此累積了眾多有形、無形的生活文化與記憶脈絡，深植於鄰里週邊，塑造了區域的獨特性。

基地與歷史建築群- 原台北刑務所官舍，以市定古蹟台北監獄圍牆遺蹟分隔，圍牆自金山南路至金山公園共橫貫 187 餘米長，高約2米，以連通歷史建築與公宅的天橋，串聯兩邊舊與新、過去與未來的生活圈。