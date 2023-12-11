施工組
金永營造工程有限公司
允祥營造股份有限公司
喬鋒機電股份有限公司
擎壤設計 黃明威建築師事務所
何嘉仁實業股份有限公司
因應台中發展迅速就學人數激增，為提升職員工作品質及學生容納量，興建一棟以「人」為主角，提供安全、舒適的教學環境，增加基地內綠地，讓城市小孩也能有森林的享受，打造台灣第一座取得 WELL 健康建築之教育大樓。
設計組
陳清楠建築師事務所
清庭整合科技有限公司
沃旭能源股份有限公司
亞新工程顧問股份有限公司
全球離岸風電領導企業沃旭能源在台中港興建「沃旭能源台灣離岸風場運維中心」，為亞太區首座採用永續設計並設置多項綠色解決方案的離岸風電運維建築，全案設計階段應用 BIM 技術提升設計品質及達成永續設計目標。
創新開發組
清庭整合科技有限公司
鉤逸科技有限公司
本數位創新案基於 BIM 建模工具的元件資訊，透過 Rhino inside revit 進行 4D、5D、6D 資料的分類與重組，再搭配API呈現 4D、5D、6D 的即時動態資訊，讓使用者省去應用軟體學習及採購成本，同時達成基於 BIM 輔助 ESG 及施工管理的目標。
國家圖書館南部分館暨 - 國家聯合典藏中心新建工程
宏昇營造股份有限公司
國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程位於台南，是台灣第二座國家圖書館，本次工程規模龐大，空間交錯複雜，需要透過 BIM 技術來輔助工程進行圖面檢討，也透過 GIS 與 BIM 技術結合進行線上工程瀏覽實現雲端交互討論。
設計組
伴月設計
這是一個以整潔、簡約和溫馨為主的三房兩廳專案，我們深入了解業主的喜好和收納需求，將這些洞察力融入設計，打造一個外觀優雅、與生活習慣契合的空間。
並精心挑選每個搭配的家具軟件燈具，確保美觀同時實用。我們致力於創造一個舒適、具個人風格的居住環境，滿足業主對簡約生活的追求。
營運維護
益鼎工程股份有限公司
CTCI 中鼎集團第二總部大樓位於北投士林科技園區，在維運階段導入益鼎開發的 BIM 7D 維保平台，透過 3D 視覺化、WEB 化的操作介面以及完整的 MEP 資訊，將設備預警、保養、維修等功能整合於單一平台，使維保管理更方便、有效率。
創新開發
點構土木結構技師事務所
傳統的結構分析軟體著重在結構分析，無法與圖說做有效的串聯。現在利用 Dynamo 與 Excel 讓結構分析的資訊能有效轉換至 BIM 軟體，並以 BIM 模型為平台發展後續的結構出圖、數量計算及其他應用，讓整個結構設計更有效率。
施工組
泛亞工程建設股份有限公司
興達電廠燃氣機組更新改建計劃，施工期間充滿諸多危害因子。本團隊藉由點雲輔助風險評估與及 4D 工序模擬有效降低風險發生。
此外；藉由 BIM 修正議題即時通訊軟體傳遞訊息、採預埋混凝土感測裝置監測混凝土品質及全面導入 Autodesk CDE 雲端作業平台，完善 BIM 生命週期在施工端的應用。
施工組
瑞助營造股份有限公司
內政部為加強照顧基層警消同仁，提升其居住安定與減輕負擔，與新北市政府共同合作推動，讓基層警消同仁，能透過本社會住宅的興建，滿足其基本居住需求，提升生活品質。基地位於新北市中和區秀士里，景平路與景德街所夾街廓。
立即點擊下方連結回顧 BIM Awards 2021 數位應用創新獎優勝 & 佳作影片。