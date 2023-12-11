伴月設計



這是一個以整潔、簡約和溫馨為主的三房兩廳專案，我們深入了解業主的喜好和收納需求，將這些洞察力融入設計，打造一個外觀優雅、與生活習慣契合的空間。

並精心挑選每個搭配的家具軟件燈具，確保美觀同時實用。我們致力於創造一個舒適、具個人風格的居住環境，滿足業主對簡約生活的追求。

