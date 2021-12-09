Panel Tartışması
Yapı Tasarımcıları ve Yüklenicileri Ne İstiyor: Yapı Tedarikçileri İçin Müşteri Dilek Listesi
İsteğe Bağlı Web Semineri
Robert Yori
VDC Operasyonları Direktörü, EnTech
Marie Olivares
İş Geliştirme Müdürü, Autodesk
Sean Manzanares
Kıdemli Sektör Yöneticisi, Autodesk
Doğrudan kendilerinden dinleyin.
Bu panel tarzı sunumda, inşaat projelerinde tedarikçilerin değişen rolünü anlamak amacıyla masanın her iki tarafındaki (mimari ve imalat) sektör uzmanlarıyla konuşacağız. Mimarlar, tasarımcılar ve yüklenicilerin bir yapıya giren ürünleri gerçekte nasıl seçtiklerine ilişkin içeriden bir bakış açısı elde edeceksiniz. Duyacağınız bazı cevaplar sizi şaşırtabilir.
En büyük paydaşlarınızın dünyasına bir göz atmak için bu canlı tartışmayı izleyin. Ele aldığımız konular:
Autodesk account hesap ekibinizle iletişime geçin. Bu formu gönderin, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Yakında iletişime geçeceğiz.