Doğrudan kendilerinden dinleyin.

Bu panel tarzı sunumda, inşaat projelerinde tedarikçilerin değişen rolünü anlamak amacıyla masanın her iki tarafındaki (mimari ve imalat) sektör uzmanlarıyla konuşacağız. Mimarlar, tasarımcılar ve yüklenicilerin bir yapıya giren ürünleri gerçekte nasıl seçtiklerine ilişkin içeriden bir bakış açısı elde edeceksiniz. Duyacağınız bazı cevaplar sizi şaşırtabilir.

En büyük paydaşlarınızın dünyasına bir göz atmak için bu canlı tartışmayı izleyin. Ele aldığımız konular: