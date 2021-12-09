Panel Tartışması

Mimarlar Ne İstiyor: Yapı Tedarikçileri için Müşteri Dilek Listesi

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Müşterilerle ilişkilerinizdeki anlaşma bozan nedenleri biliyor musunuz?

Doğrudan bir mimari tasarımcıdan dinleyin.

Bu panel tarzı sunumda, inşaat projelerinde tedarikçilerin değişen rolünü anlamak amacıyla masanın her iki tarafındaki (mimari ve imalat) sektör uzmanlarıyla konuşacağız. Mimarlar, tasarımcılar ve yüklenicilerin bir yapıya giren ürünleri gerçekte nasıl seçtiklerine ilişkin içeriden bir bakış açısı elde edeceksiniz. Duyacağınız bazı cevaplar sizi şaşırtabilir.

En büyük paydaşlarınızın dünyasına bir göz atmak için bu canlı tartışmayı izleyin. Ele aldığımız konular:

  • Mimarlık firmalarının günümüzde karşılaştıkları en büyük zorluklar ve imalatçıların ideal çözümü sunma fırsatları
  • "BIM" nedir ve neden tedarikçiler için en önemli öncelik olmalıdır?
  • Geleceğin yapı projelerinde imalatçıların tedarikçiden iş ortağı olmaya dönüşmesi

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Panel Katılımcılarıyla Tanışın

Robert Yori

VDC Operasyonları Direktörü, EnTech

Marie Olivares

İş Geliştirme Müdürü, Autodesk

Sean Manzanares

Kıdemli Sektör Yöneticisi, Autodesk