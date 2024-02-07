Autodesk Fusion 3 al 2 öde teklifi Autodesk Fusion 3 al 2 öde teklifi
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3 AL 2 ÖDE

Autodesk Fusion TEKLİFİ

3 Autodesk Fusion aboneliğini paket olarak alın ve %33 tasarruf edin

2 adet fiyatına 3 tane 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliği satın alın ve %33 tasarruf edin.

Aşağıya tıklayıp 3 adet 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliği paketini içeren teklifi satın alın.

Autodesk Fusion

Tasarım, mühendislik, elektronik ve imalat işlemlerini Autodesk Fusion'da birleştirin.

1 yıllık
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Autodesk Fusion: Tasarım, mühendislik, elektronik ve imalat işlemlerini birleştirin

Bir ofis, atölye ve yaşam alanı dahil olmak üzere üç odalı modern iki katlı bir yapının 2D CAD modeli.

Autodesk Fusion, profesyonel ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platformudur.

Büyüyen ekibinizin ürün performansını ve işbirliğini geliştirmesini sağlayın - şimdi 3 adet 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliğinde %33 indirimle.

  • Estetiğini, şeklini, duruşunu ve işlevini sağlamak istediğiniz şekilde ürün tasarlayın ve düzenleyin
  • Kapsamlı elektronik gereçlerle ve PCB tasarım araçlarıyla her şeyi düzenleyin, tasarlayın ve oluşturun
  • Zamandan ve paradan tasarruf ederken kaliteli parçaları daha hızlı tamamlayın

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Sıkça sorulan sorular

 

Bu promosyonun ayrıntıları nedir?

Autodesk Autodesk Fusion paketi promosyonu, paket halinde 3 adet 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliği alınması durumunda vergiler hariç olarak Önerilen Satış Fiyatı (SRP) üzerinden %33 indirim sunar. Bu promosyon kapsamında Autodesk Mağazası üzerinden sunulan ürünlere, 3 adet 1 yıllık Autodesk Fusion abonelik paketi dahildir.

 

Kaç adet abonelik satın alabilirim?

Abonelikler 3 ve katları (paket) olarak satın alınmalıdır.

 

Bu teklifin geçerlilik süresi nedir?

Bu teklif, 7 Şubat 2024 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerle veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.

 

Hükümler ve Koşullar

Autodesk Autodesk Fusion paketi hüküm ve koşulları:

Autodesk Autodesk Fusion paketi alındığında, vergiler hariç paket olarak satın alınan 3 yeni 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliği Önerilen Perakende Satış Fiyatı (SRP) üzerinden %33 indirim sunar. Autodesk e-mağazası aracılığıyla sunulan ürünler arasında 3 lisanslı Autodesk Fusion paketi de bulunmaktadır.

Bu teklif, 7 Şubat 2024 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerle veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.

Bu teklif Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerler veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.

AUTODESK, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, BU PROGRAMI HERHANGİ BİR ZAMANDA ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN KISMEN VEYA TAMAMEN İPTAL ETME, ASKIYA ALMA VEYA DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. AUTODESK YAZILIM FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

Autodesk ve Autodesk Fusion; Autodesk, Inc. şirketinin ve/veya alt kuruluşlarının ve/veya bağlı şirketlerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer marka adları, ürün adları veya ticari markalar, sahiplerine aittir. Autodesk istediği zaman bildirimde bulunmadan ürün ve hizmet tekliflerini, özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar ve Autodesk bu belgede görülebilecek baskı ya da çizim hatalarından sorumlu değildir.