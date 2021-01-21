Gelişmiş BIM (Bina Bilgisi Modelleme) araçlarını kullanarak yapısal yüklerin etkilerini test etmenize ve kod uyumluluğunuzu doğrulamanıza olanak tanıyan Robot Structural Analysis Professional ile aynı işlevleri elde edebilirsiniz. BIM iş akışları ile entegre olan yazılım, yalnızca Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi 'ne dahildir.

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