Structural Analysis for Revit artık kullanılamayacak
30 Haziran 2018 tarihinde Autodesk, Structural Analysis for Revit® yazılımı için destek ve satışları durdurdu.
Robot Structural Analysis Professional'a geçebilirsiniz
Gelişmiş BIM (Bina Bilgisi Modelleme) araçlarını kullanarak yapısal yüklerin etkilerini test etmenize ve kod uyumluluğunuzu doğrulamanıza olanak tanıyan Robot Structural Analysis Professional ile aynı işlevleri elde edebilirsiniz. BIM iş akışları ile entegre olan yazılım, yalnızca Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi 'ne dahildir.
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Sıkça sorulan sorular
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