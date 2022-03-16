Özel projeler, ekipman tedarikçileri, müşteriler ile sistem entegratörleri ve inşaat firmaları gibi dış iş ortakları arasında yakın ve güvene dayalı bir ilişki gerektirir. Ancak bu ilişkilerdeki sürekli zayıf noktalar, gelecekteki projelerin sağlam bir zeminde başlamasına engel olur.

Bu raporda, Forrester Consulting bu zayıf noktaları inceliyor ve ekipman tedarikçileri için ileriye dönük bir yol öneriyor. Hem tedarikçi hem de müşteri perspektiflerinden alınan verileri içeren bu raporu, paydaşlarınızla olan işbirliğini bir sonraki seviyeye nereye taşıyabileceğinizi görmek için şimdi edinin.