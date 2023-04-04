Mega projelerdeki başarısıyla yurtdışında güçlü bir oyuncu haline gelen Yüksel Proje, dijital dönüşümüyle de sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyor.

Yüksel Proje AR-GE ekibinin, BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç setini içeren Autodesk AEC Collection kullanımında en üst seviyede uzmanlığa sahip olması, kuruluşun üstlendiği projelerde çok ciddi bir fark yaratmasını sağlıyor. Mühendislik ve danışmanlık bilgisini BIM altyapısına da yansıtabilen şirket, bu sayede en karmaşık projelerde bile yüksek verimlilik hedeflerine ulaşabiliyor.

“Türk mühendislik gücünü dünyaya tanıtmaya devam ederken, BIM kullanımında ulaştığımız mükemmellik seviyesi ile gurur duyuyoruz. Türkiye’de, sektöre yönelik standartların oluşturulmasını görevimiz olarak görüyoruz. BIM projelerinde uzmanlaşmış bir şirket olarak, Autodesk’le birlikte yol almaktan mutluyuz.”

- İdil Pora, Yüksel Proje Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Müdürü