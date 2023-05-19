Türkiye’de sektörünün en büyük ihracatçıları arasında yer alan Yüksel Proje, 30’u aşkın ülkede mühendislik, tasarım ve inşaat yönetimi hizmetleri veriyor. ENR News Record verilerine göre dünyanın en büyük 225 tasarım firması listesinde her yıl yükselmeye devam eden Yüksel Proje’nin, ulusal ve uluslararası birçok ofis ve şantiyede 1000’i aşkın personeli bulunuyor.

2017 yılında sektörünün ilk AR-GE Merkezi unvanını alarak, yenilikçi çalışmalarını bir üst noktaya taşıyan Yüksel Proje, bu doğrultuda global hedeflerine en uygun teknolojileri kullanıyor. Yüksel Proje, entegre BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç setini içeren Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi Autodesk AEC ve bulut çözümü Autodesk ACC ürünlerini kullanıyor.