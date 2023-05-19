YÜKSEL PROJE
Mega projelerdeki başarısıyla yurtdışında güçlü bir oyuncu haline gelen Yüksel Proje, dijital dönüşümüyle de sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyor. Yüksel Proje AR-GE ekibinin, BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç setini içeren Autodesk AEC kullanımında en üst seviyede uzmanlığa sahip olması, kuruluşun üstlendiği projelerde çok ciddi bir fark yaratmasını sağlıyor. Mühendislik ve danışmanlık bilgisini BIM altyapısına da yansıtabilen şirket, bu sayede en karmaşık projelerde bile yüksek verimlilik hedeflerine ulaşabiliyor.
Türkiye’de sektörünün en büyük ihracatçıları arasında yer alan Yüksel Proje, 30’u aşkın ülkede mühendislik, tasarım ve inşaat yönetimi hizmetleri veriyor. ENR News Record verilerine göre dünyanın en büyük 225 tasarım firması listesinde her yıl yükselmeye devam eden Yüksel Proje’nin, ulusal ve uluslararası birçok ofis ve şantiyede 1000’i aşkın personeli bulunuyor.
2017 yılında sektörünün ilk AR-GE Merkezi unvanını alarak, yenilikçi çalışmalarını bir üst noktaya taşıyan Yüksel Proje, bu doğrultuda global hedeflerine en uygun teknolojileri kullanıyor. Yüksel Proje, entegre BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç setini içeren Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi Autodesk AEC ve bulut çözümü Autodesk ACC ürünlerini kullanıyor.
“Mega projelerde imzası olan bir şirket olarak, en yüksek verimliliği hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de yazılım teknolojilerini kullanmak şart” diyor ve ekliyor: “100’ün üzerinde mimar ve mühendisten oluşan büyük bir proje araştırma ekibimiz var. Bu ekibin içerisinde yer alan 22 uzman da tamamen AR-GE’ye odaklanmış durumda.”
—İdil Pora, Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Müdürü, Yüksel Proje
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Yüksel Proje, dünyanın en iyilerine verilen AEC Mükemmellik Ödülünü, 2019 yılında, iki ayrı kategoride, iki ayrı projeyle kazandı. Altyapı Tasarımı alanında, İBB Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Projesi, “Büyük Ölçekli Proje” kategorisinde bu ödülü alırken; İstanbul Geneli Raylı Sistemler Tasarım Hizmetleri Faz 1 projesi de “Orta Ölçekli Proje” kategorisinde ödül aldı. Üstelik bu projelerden ilki, son 10 yılın en iyi beş projesinden biri (AEC Excellence Awards 10 Years – “En İyilerin En İyisi” Ödülü) seçildi.
Autodesk AEC Endüstri Satış Müdürü Özgür İleri, Autodesk mimarlık, mühendislik ve inşaat çözümlerinin ardında, 45 yıllık bir kullanıcı deneyimi bulunduğunu ve Yüksek Proje’nin bu deneyimde çok özel bir yere sahip olduğunu şu sözlerle vurguluyor: “Yüksel Proje’nin dünyanın en iyisi olması tesadüf değil. İleri düzey kullanıcı ve yazılımcılardan oluşan AR-GE birimi, bu başarısında çok önemli bir etken.”
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Yüksel Proje, sadece Türkiye’deki değil dünyadaki oyuncularla rekabet ediyor. Rekabette öne geçmenin yolu, maliyetleri düşürmek, süreleri kısaltmaktan geçiyor. Bunu başarmak için de yetkin bir insan kaynağı barındırmanın yanı sıra sağlam bir BIM altyapısı kurmak gerekiyor. Autodesk AEC, bu anlamda Yüksel Proje’nin yenilikçi bakış açısına son derece uygun bir altyapı sunarken, maliyetlerini düşürmesine, verimliliğini artırmasına destek oluyor.
Yüksel Proje, her zaman yenilikçi bir anlayışla ele alınması gereken, ciddi araştırma ve uzmanlık gerektiren projeler üstlenmiş. Bu nedenle bünyesinde farklı disiplinlerden uzmanları barındırıyor.
Yüksel Proje’nin aynı zamanda yazılım geliştirme yetkinliğine de sahip olan AR-GE birimi, şirketin verimliliğini yükselten yenilikçi çözümlere de imza atıyor.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Yüksel Proje BIM Departman Müdürü ve İnşaat Yüksek Mühendisi Serhat Kaş, hem tasarım hem de tasarım müşavirliği süreçlerinde, BIM tabanlı yazılımları kullandıklarını belirtiyor. Bir projede, yapısaldan mimariye, mekanikten yangına, geoteknikten sondaj araştırmaya, tüm disiplinleri içerecek biçimde, kendi uzmanlarıyla hizmet verebiliyorlar.
Serhat Kaş, “Uzmanlarımızın hepsi, entegre BIM araçlarını içeren Autodesk AEC platformunda çalışabilir durumda. Yani, her projeyi konsept aşamasından yapım aşamasının sonuna kadar, yenilikçi yaklaşımlarla tasarlıyoruz. Özellikle ulaşım projelerinde ve endüstriyel tesislerde fark yaratmamızı sağlayan da bu bütünsel ve yenilikçi yaklaşımımız” diyor.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
İstanbul’da yapımı devam eden 16 kilometrelik metro projesi, Yüksel Proje’nin yarattığı farkı gösteren iyi bir örnek. Bu projede, bütün disiplinler entegre bir biçimde çalışıyor.
BIM Departman Müdürü Serhat Kaş, “16 kilometrelik hattın tamamını Autodesk araçlarıyla tasarlayıp koordine ediyoruz. Buna ek olarak, şantiye mobilizasyonu, model tabanlı ilerleme takibi, yapım simülasyonları gibi çalışmaları da Autodesk yazılımlarıyla yürütmekteyiz” diyor.
Filyos Liman Bölgesi için yapılan master plan çalışmasında InfraWorks aracı kullanıldı.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Aynı bütünsel yaklaşım, master plan çalışmalarına da dahil edilmiş. Serhat Kaş, “Artık bu tip projeleri, ön tasarım araçlarından biri olan InfraWorks ile üç boyutlu olarak gerçekleştiriyoruz” diyor. Tesis ölçeğinde yol yapılarından bina yerleşimlerine, sanat yapılarından altyapı güzergahlarına, bütün tasarım girdilerini işledikleri tek bir üç boyutlu master plan dosyası oluşturuyorlar. Böylece hem disiplinlerin birbirine olan etkilerini kolaylıkla inceleyebiliyor hem de tasarım kararlarının, proje paydaşlarıyla birlikte hızlı bir şekilde alınmasını sağlıyorlar.
Serhat Kaş, savunma sanayi kuruluşlarına yönelik tasarladıkları tesislerin, üç boyutlu master plan çalışmalarına iyi bir örnek olduğunu belirtiyor. Filyos Liman Bölgesi için yaptıkları master plan çalışmasında da InfraWorks aracının büyük faydasını görmüşler. Ayrıca, daha fikir aşamasındayken projenin finansman arayış süreçlerinde de bu çözümü kullanabilmelerinden memnunlar. Son dönemde, İrlanda’da yapılması planlanan bir enerji santralinin teklif aşamasında, finans kuruluşları ile süreci bu şekilde yönetmişler.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
ARGE Grup Müdür Yardımcısı ve Harita Mühendisi Gökay Görkem Genç, “Artık son derece kompleks yapılardan söz ediyoruz. Gereksinimler de talepler de çok yüksek. Böyle projeleri koordine etmek de giderek zorlaşıyor. Bu noktada, teknolojiyle, yazılım geliştirme yeteneklerinizle fark yaratabiliyorsunuz. Biz, koordinasyonu Autodesk AEC platformu üzerinde sağlıyoruz” diyor.
Farklı yazılım dilleriyle geliştirdikleri API’ler ve Dynamo kodlarıyla, yapının koordinasyon gereksinimlerini önceden tanımlayıp, analiz edebiliyorlar. Genç, “Koordinasyon kriterlerini bu şekilde tanımlayabiliyor olmamız, sonrasında kontrol edilebilmesi için büyük fayda sağlıyor” diyor.
Tuz Gölü’nde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük doğalgaz depolama tesisi, Yüksel Proje’nin koordinasyon becerilerini göstermesi açısından iyi bir örnek.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Görkem Genç, Autodesk’in açık bir platform olmasının ve geliştirme imkanlarının, tesis içi koordinasyon için önemli olduğunu belirtiyor. Tuz Gölü’nde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük doğalgaz depolama tesisi, Yüksel Proje’nin koordinasyon becerilerini göstermesi açısından iyi bir örnek. Bu tip tesisler, birçok farklı yüklenicinin dahil olduğu, üstyapı ve altyapının iç içe geçtiği, üretime yönelik yazılımların da kullanıldığı kompleks projeler.
Görkem Genç, “Tuz Gölü Tesisinde, bağlantılı iş akışlarına ihtiyaç duyan ve farklı yazılımların bir arada kullanılmasını gerektiren bir altyapı ağı var. Biz bu ağın koordinasyonunda, benzer geliştirmeler ve entegrasyonlarla, Plant 3D gibi Autodesk yazılım ve platformları üzerinden yönetiyoruz” diyor.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Yüksel Proje’nin tasarımını üstlendiği metro, demiryolu ve karayolu projelerinin tamamı ise kent ölçeğinde koordinasyon gerektiriyor. Örneğin, kilometrelerce devam eden bir metro hattı, İstanbul’un en merkezi, dolayısıyla en karmaşık ve zorlu noktalarından geçebiliyor. Bu projelerde de tüm altyapı koordinasyonu ve üç boyutlu çevre koordinasyonu, Autodesk AEC platformunda bütünleştiriliyor.
Ceyhan Ham Petrol Depolama Tesisi renovasyon projesinde ReCap ile gerçek modellenmiş.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Görkem Genç, “Autodesk’in sunduğu yazılım ve araçlar, ihtiyaçlarımıza yönelik sorunların çözümleri noktasında oldukça başarılı” diyor. Örneğin, Ceyhan Ham Petrol Depolama Tesisi’nin renovasyon projesinde, gerçeğin modellenmesi gerekmiş. “40 yıllık bir tesis ve elimize alıp bakabileceğimiz bir proje yoktu” diyor Görkem Genç ve devam ediyor: “Lazer tarayıcılar ve drone ölçümleri ile nokta bulutları oluşturduk. Autodesk’in gerçeklik yakalama aracı ReCap ile mevcut tesisi her ayrıntısına kadar modelledik ve böylece, yapılacak projeye mükemmel bir altlık hazırladık.”
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
BIM Departman Müdürü ve İnşaat Yüksek Mühendisi Serhat Kaş, “Bulut tabanlı çözümler, global pazarda daha güçlü olmamızı sağladı” diyor. Daha hızlı, daha etkin ve iş birliğine dayalı bir çalışma imkanı sunan Autodesk Cloud Construction bulut çözümlerini, Japonya’da devam eden Pure Salmon’a ait somon balığı üretim tesisi projesinde kullanıyorlar. Serhat Kaş, ACC Bulut çözümlerinin bütün modüllerinin sürece dahil edildiği bir tasarım yaklaşımı izlediklerini belirtiyor ve şunları söylüyor: “Bu projede, dünyanın farklı ülkelerinden proje paydaşlarıyla, tasarım ve yapım iş birliği süreçlerini ACC platformu üzerinden yürütüyoruz. Bulut tabanlı çözümlerin tamamı kullanılarak bütün proje süreçlerimiz sayısallaştırılmış durumda.”
Türk Hava Yolları’na ait, İstanbul Havalimanı’nda yapılacak dünyanın en büyük bakım onarım tesisi için de projenin ilk gününden itibaren Autodesk’in bulut tabanlı çözümlerini kullanmışlar. Bu sayede, üç yıllık proje sürecinde on binlerce pafta çıktısından tasarruf edilmiş. Bu sayede sürdürülebilir ve çevre dostu projeler yapılması da mümkün olmuş.
Fotoğraf hak sahibi: Yüksel Proje
Gökay Görkem Genç, “Autodesk AEC platformunu bu kadar iyi kullanabiliyor olmamız, yenilikçi çözümler geliştirmemizi de sağladı” diyor. Oyun motorlarını kullanarak sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliği kent ölçeğinde sunabildiklerini belirten Genç, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Unreal Engine, dünyanın en büyükleri arasında yer alan bir oyun platformu. Aynı zamanda, Autodesk ile de ciddi bir iş birlikleri var. Autodesk yazılımları ile üretmiş olduğumuz üç boyutlu modelleri, Unreal platformunda oyunlaştırabiliyoruz. Örneğin, bir endüstriyel tesis projesini, altyapısından üstyapısına kadar tüm detaylarıyla modelliyoruz ve Unreal’a aktarıyoruz. Artık bir oyunda dolaşır gibi kurduğunuz modeli keşfetmeye ve detaylara dokunmaya başlayabiliyorsunuz. İstanbul’da, kilometrelerce metro hattını Unreal platformunda deneyimlemek artık mümkün.”
İç ve dış pazardaki en karmaşık projeleri, hatta birçok alanda ilk olarak nitelendirilebilecek projeleri gerçekleştirmenin getirdiği deneyim ve BIM altyapısını kullanmadaki ileri seviye uzmanlığı, Yüksel Proje’nin başarısını sürdürülebilir kılıyor.
Yüksel Proje Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Müdürü İdil Pora, “Türk mühendislik gücünü dünyaya tanıtmaya devam ederken, BIM kullanımında ulaştığımız mükemmellik seviyesi ile gurur duyuyoruz” diyor ve ekliyor:
“Türkiye’de, sektöre yönelik standartların oluşturulmasını görevimiz olarak görüyoruz. BIM projelerinde uzmanlaşmış bir şirket olarak, Autodesk’le birlikte yol almaktan mutluyuz”.
—İdil Pora, Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Müdürü, Yüksel Proje
Büyük zihinler harika araçlarla inanılmaz başarılara ulaşabilir.