Global hedefleri olan, mega projelerde yer alan, iddialı bir oyuncu Yüksel Proje. Yüksel Proje Ar-Ge Koordinatörü Cihan Kayhan, entegre BIM araçları içeren Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi’ni kullanmanın, kendileri için artık bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Sadece Türkiye’deki değil dünyadaki oyuncularla rekabet ettikleri için, maliyetleri düşürmek, süreleri kısaltmak zorundalar.

Cihan Kayhan, eski dönemlerde bir yıla uzanabilen bir çalışmayı, artık 10-20 günde yapmayı hedeflediklerini söylüyor. Bunu başarmanın yolu Ar-Ge yatırımlarından ve sağlam bir BIM altyapısı kurmaktan geçiyor. Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi, Yüksel Proje’nin yenilikçi bakış açısını destekliyor, maliyetleri düşürerek verimliliğin artırılmasını sağlıyor.