YÜKSEL PROJE
Hayata dokunan mega projelerin ardındaki 41 yıllık birikim
Türkiye’de sektörünün en büyük ihracatçıları arasında yer alan Yüksel Proje, ENR değerlendirmesine göre de dünya üzerindeki tüm tasarım firmaları arasında 203’ncü sırada. Cirosuyla Türkiye’nin sektöründeki en büyük firması olan kuruluşun başkent Ankara’daki merkez ofisi dışında İstanbul’da, Azerbaycan, Cezayir, Romanya ve Hindistan’da da ofisleri bulunuyor. Bugün Türkiye dışında 17 ülkede faaliyet gösteriyor ve hizmet verdiği bu ülkelerin önemli inşaat, altyapı ve ulaşım projelerine yine başarıyla imza atıyor. Yüksel Proje, dünyanın önde gelen firmalarından biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerlerken, entegre BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç setini içeren Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi’ni kullanıyor.
Global hedefleri olan, mega projelerde yer alan, iddialı bir oyuncu Yüksel Proje. Yüksel Proje Ar-Ge Koordinatörü Cihan Kayhan, entegre BIM araçları içeren Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi’ni kullanmanın, kendileri için artık bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Sadece Türkiye’deki değil dünyadaki oyuncularla rekabet ettikleri için, maliyetleri düşürmek, süreleri kısaltmak zorundalar.
Cihan Kayhan, eski dönemlerde bir yıla uzanabilen bir çalışmayı, artık 10-20 günde yapmayı hedeflediklerini söylüyor. Bunu başarmanın yolu Ar-Ge yatırımlarından ve sağlam bir BIM altyapısı kurmaktan geçiyor. Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi, Yüksel Proje’nin yenilikçi bakış açısını destekliyor, maliyetleri düşürerek verimliliğin artırılmasını sağlıyor.
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Yüksel Proje, hiçbir zaman standart projelerle uğraşmamış bir kuruluş. Üstlendiği projeler her zaman yenilikçi bir anlayışla ele alınması gereken, ciddi araştırma ve uzmanlık gerektiren projeler olmuş. Bu nedenle kuruluş bünyesinde farklı disiplinlerin oluşması sağlanmış. Ulaşımda en zor projelerin altından başarıyla kalkabilecek, karayolundan demiryoluna, deniz yolundan havalimanına uzanan çeşitlilikte yetkinliğe sahip.
Yüksel Proje’nin akıllı bina ve altyapı projelerinde de fark yaratan bir yaklaşımı var. Türkiye ve yurt dışındaki büyük başarısını, kendi mühendislik know-how’ını teknolojinin sağladığı avantajlarla birleştirerek, inovatif çözümler üretme yeteneğine borçlu.
Cihan Kayhan, artık BIM’in olmazsa olmaz olduğunu; teklif verilen ya da projesine başlanan Mozambik, Hindistan, Romanya işlerinin yanı sıra İstanbul’da yapılacak yeni 8 hatlık raylı sistem projesine BIM altyapısı ile çalışma zorunluluğu getirildiğine dikkat çekiyor.
“BIM sürecine dahil olarak yapılması istenilen hatlar bunlar. Burada yalnızca tasarım için değil, tasarıma ek olarak mühendislik analizleri için de ortak bir BIM altyapısının kullanılması gerekiyor. Farklı disiplinlerin işbirliğini ortak bir çalışma platformu üzerinden sağlayabilmek durumundayız.”
Yüksel Proje son yıllarda geçirdiği teknolojik dönüşüm ve kurmuş olduğu Ar-Ge merkezi sayesinde, bu dönemdeki zorunlulukları karşılayabilecek BIM altyapısına sahip. Bu sayede de rekabette öne geçen, maliyetleri düşürebilen, iş bitirme sürelerini kısaltabilen, güçlü bir konum yakalamış durumda.
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Yüksel Proje Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Baydur, Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi’ni kullanmamış olsalardı, ne şekilde yol alacaklarını şöyle açıklıyor: “Mühendislik ve tasarım gücümüzle bu projeleri alabilirdik, ancak BIM kullanan bir kuruluşla işbirliği yapmamız gerekirdi. Bu da maliyetlerimizi yükseltirdi ve bazı projelerde kar etmemeyi göze alırdık.”
Yüksel Proje’de 2 boyutlu modellemeden 3 boyutlu tasarıma yani BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) anlayışına geçişin ilk adımları, bundan 6 yıl önce Autodesk Revit’in kurulması ile birlikte atılmış. Önce dışardan danışmanlık ve eğitimler alınmaya başlanmış ve mevcut insan kaynağına farklı disiplinlerden Revit uzmanları da eklenmiş.
Ar-Ge Koordinatörü Cihan Kayhan, bugün gelinen noktada ise tam anlamıyla uçtan uca BIM felsefesi ile çalıştıklarını ve Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi’ni şu an 12 farklı disiplini kapsayacak şekilde kullandıklarını belirtiyor.
Kayhan, bu sayede proje tasarım sürecini kısalttıklarını ve ciddi oranda doğruluk artışı elde ettiklerini aktarıyor: “Autodesk’in BIM altyapısını hayata geçirdikten sonra proje tasarım süreçlerimizde çok ciddi bir verimlilik artışı yaşadık. Artık, en başından daha doğru projeler üretiyoruz ve revizyon sayısını minimize ettiğimiz için projelerimizi %20 daha kısa sürede tasarlayabiliyoruz.”
Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri, Ön Proje, Kesin Proje, İhale Dokümanları
“Süreçteki %20’lik zaman tasarrufu, sabit olan ön araştırma süreci sonrasındaki kısımda dramatik bir verimlilik elde ettiğimizi gösteriyor. Şöyle söyleyeyim; eskiden 10 günde yaptığımız bir istasyon mekanik sistem tasarımını artık 4-5 günde yapabiliyoruz.”
Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi ile tasarım üretmek, Yüksel Proje’ye çok hızlı bir görselleştirme olanağı veriyor. Cihan Kayhan, “Tasarımı üretince, aynı zamanda 3 boyutlu olarak görselleştirmiş de oluyoruz. Hızlı modellemenin, müşteri memnuniyetini sağlamak açısından en önemli şeylerden biri olduğu düşünülürse, rekabet gücümüzü biraz daha yükseltmiş oluyoruz.”
Yüksel Proje, bu özelliğin avantajını, bir kuruluşla birlikte, yurtdışında bir askeri tesis projesi teklifinde yaşamış. Daha teklif aşamasındayken, bütün tesis üç gün içinde görselleştirilmiş, videoları hazırlanmış ve etkileyici bir 360 derece sunum yapılmış.
Yüksel Proje, Autodesk’in bir bulut çözümü olan BIM 360 hizmetinden de yararlanıyor. IT maliyetlerini azaltmaya, en son teknolojilere, güncellemelere hızla adapte olmaya ve lokasyondan bağımsız daha kolay bir ortak çalışma platformu yaratmaya hizmet eden bulut yaklaşımı, özellikle Yüksel Proje gibi global bir oyuncu için büyük bir esneklik sağlıyor.
Cihan Kayhan BIM 360 uygulamasını şu sözlerle değerlendiriyor: “Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da, ayrıca farklı ülkelerde ofislerimiz bulunuyor. Her ofiste proje üretiliyor. Zaman zaman farklı ofislerdeki ekipleri aynı projelerin içerisine dahil etmek gerekiyor.” “Eskiden, Ankara ile İstanbul’u, Türk Telekom’dan fiber ağ kiralayarak, çok ciddi maliyetlerle sunucular üzerinden bağlıyorduk. Ancak aynı maliyetlerle Cezayir’e, Hindistan’a Azerbaycan’a bağlanmak mümkün değildi. Çözüm bulutla ayağımıza geldi. Autodesk BIM 360 bulut çözümü ile bu sorun ortadan kalktı.” .
Türkiye’deki zorlu projeleri, hatta birçok alanda ilk olarak nitelendirilebilecek projeleri gerçekleştirmenin getirdiği deneyim ve entegre BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç setlerini kullanmadaki becerileri, Yüksel Proje’ye dış pazarda da büyük avantaj sağlıyor.
Marmaray , Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul metrolarının büyük bir kısmı, gerçekleştiğinde dünyanın ilk 3 katlı tüneli olacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Zorlu Center, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Demiryolu, THY Yeni havaalanı destek binaları, İstanbul İçme suyu ve Kanalizasyon Master Planı, Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikalı devlet hastanesi olan Okmeydanı Hastanesi ve 40. yılında, her şeyini üstlenerek ODTÜ’ye armağan ettiği ODTÜ Yüksel Proje Amfisi, Yüksel Proje’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği öne çıkan projeleri.
Cezayir Tramvayları, Tlemcen Demiryolu ve yol projeleri, Hindistan’da çok yüksek rakımlarda projelendirilen 3 demiryolu projesi, Nagpur-Mumbai Otoyolu, Amaravati İkonik Köprüsü, Ukrayna Dnipro Metrosu, Sofya Metrosu, Bosna Hersek Otoyolu da dış pazardaki projelerinden bazıları.
"Biz, global oyuncular arasında yer almayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için de etkin bir strateji oluşturduk. Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi’ni bünyemize entegre etmemiz de bu yoldaki stratejimizin önemli bir parçası."
—İsmail Hakkı Baydur, Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksel Proje
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU-Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri
"Artık, daha doğru projeler üretiyoruz. Revizyon sayısını ve tasarım süresini %20 azalttık. Ön araştırma sürecinin sabit olduğunu düşünürsek çok ciddi bir tasarruf söz konusu. Eskiden 10 günde yaptığımız bir istasyon mekanik sistem tasarımını artık 4-5 günde yapabiliyoruz."
—Cihan Kayhan, Ar-Ge Koordinatörü, Yüksel Proje
SOFYA METRO, 2. AŞAMA, BULGARİSTAN: Uygulama Projeleri