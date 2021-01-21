WISE LABO
Tasarım ile müşteri ihtiyaçları bir araya geldi
Mitsuru (Mitch) Sakairi, “insan, etkinlik, mekan” anlamına gelen hitokotoba konseptine dayanarak yeni olanaklar yaratmaya odaklanan bir mimar ekibine liderlik ediyor. Mitsuru'nun tasarım felsefesi ve çalışmalarını harekete geçiren etkilerden biri de, Sakairi'nin öğrenciliğinden beri güvendiği AutoCAD. Marriott International’ın Japonya’nın Osaka kentinde bulunan Moxy otel tasarımı için Sakairi, üstün tasarım ile eğlenceye dayalı marka deneyimini harmanladı.
Merkezi Japonya'nın Tokyo kendinde bulunan Wise Labo, ticari tesisler ve ofisler, lüks yaşam tarzını yansıtan daireler ve hatta gemi tasarımları için marka oluşturma ve inovasyonu içeren çok çeşitli danışmanlık, tasarım ve planlama projelerinde yer alan bir tasarım stüdyosudur. Şirketin başkanı ve baş kreatif direktörü Mitsuru (Mitch) Sakairi, hitokotoba olarak adlandırdığı, insanların yüreğine dokunan, iletişimi sağlayan ve mekanlara canlılık kazandıran tasarımlar yaratan bir tasarım inancını savunuyor. Amacı, müşterilerin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini keşfetmek ve tasarım gücünü kullanarak yerine getirmek.
Moxy Osaka Honmachi'nin lobisi. Görseli sağlayan: Marriott International, Inc./Moxy Hotels.
Sakairi, Japon iç mekan tasarımında, sık sık, son tasarımın ilk konseptle eşleşmediğini düşünüyor. "Konsept" fikrinin, bir zorluğa bulunan çözümün tanımı olduğuna inanıyor. "Genç tasarımcıların genellikle “beyaz alan” veya “iyileştirme alanı” gibi belirsiz ifadeler kullandıklarını duyuyorum, ancak bu sadece bir tasarım yaklaşımı” diyor. “Müşteri ne inşa etmek istediğini biliyor olabilir, ancak genellikle çözülmesi gereken asıl zorluklar net dahi değildir. Konsepti, zorluğu açığa kavuşturmak, nasıl çözüleceği hakkında düşünmek ve müşteriyle etkileşim kurarak bu çözüm yolunu iletmek olarak görüyorum. Tasarım, tüm sürecin bir parçası.”
Sakairi tasarımları için Texas A&M University Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğundan beri kullandığı AutoCAD'e güveniyor. Kisho Kurokawa Architect and Assoicate JLL, PIJ ve SL+A şirketlerindeki kilit pozisyonundan sonra, Wise Labo'da çalışmaya başlayan Sakairi için AutoCAD LT özellikle Japonya, Osaka'daki Moxy otel projesi için çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor.
Dünyanın en büyük otel zinciri olan Marriott International tarafından işletilen Moxy, “eğlence avcıları” diye adlandırdıkları yeni nesil gezginlere yönelik yeni bir otel markasıdır. Moxy’nin ilk defa Milano’da açıldığı 2014 yılından bu yana, marka Batı ülkelerinde ve Asya’daki çeşitli butik otellerde piyasaya sürüldü. Moxy otelleri, bütçe bilincine sahip ve deneyimlerini sosyal medyada paylaşmayı seven yeni nesil gezginlere ve dijital göçebelere hitap ediyor. Havalı ve canlı lobi alanları ile güler yüzlü bir misafirperverlik anlayışı sunan otel, konaklamanın kendi başına bir deneyim olduğu yeni bir konaklama tarzı sunmayı amaçlıyor.
Moxy, Kasım 2017’de Japonya’da açıldı ve şu anda Honmachi, Osaka ve Tokyo, Kinshicho’da faaliyet gösteriyor. Wise Labo, Moxy Osaka Honmachi için iç mekan tasarımını planladı. Ofis binasından dönüştürülen bir alanda yer alan otel, Osaka'nın enerjik şehir merkezi “Minami” bölgesinin atmosferine ayak uydurmaktadır.
Moxy Hotels minimalist ancak stil sahibi alanları ile göze çarpıyor. Moxy, İngiltere'deki yaşam tarzı dergisi Wallpaper* tarafından verilen En İyi Şehir Oteli Ödülleri (Best Urban Hotel Awards) 2018'de yüksek tasarım dengesi ve rahatlıktan ödün vermeden gereksiz unsurları hariç tutan minimalist tarzı için aday gösterildi. Görseli sağlayan: Marriott International, Inc./Moxy Hotels.
Moxy, sadece vakti ve parası olan yetişkinlere yönelik değildir. Aynı zamanda kısıtlı bir bütçeyle seyahat eden gençlere de hitap etmeyi amaçlamaktadır. Otellerin, mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde çalışırken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de sağlaması gerekmektedir. Sakairi, “Doğal olarak, bu tüm otel sektörü için bir zorluk” diye ifade ediyor. “Moxy'de yaklaşım, Y kuşağının zevklerine ve eğlence anlayışına hitap etmek ve otellerini, insanların güzel vakit geçirecekleri ve eğlenecekleri yerler haline getirmek.”
Wise Labo, ihtiyaçlarını anlamak ve onların da Wise Labo’nun niyetini anlamalarını sağlamak üzere otel işletmecileri ile uyumlu hale gelmek için toplantılar yaptı. Sakairi, “Mimar bir alanı net bir niyetle tasarlasa bile, tasarımın kendisi tüm fikri müşteriye ulaştırmaya yetmez” diyor. “Sonuç olarak, bu alanın kullanılma şeklinin başlangıçta amaçlanandan farklı olmasına neden olabilir ve bu gerçek bir mücadele olabilir.”
Moxy Osaka Honmachi'nin lobisinde yer alan ortak kullanım masası. Görseli sağlayan: Marriott International, Inc./Moxy Hotels.
Wise Labo, "ortam düzenleme" adımının özellikle önemli olduğunu düşünüyordu. Sakairi, "Oteli gezdik ve bir gününü burada geçiren misafirlerin ne tür bir deneyim yaşamak isteyeceğini ve bunu ortaya çıkarmak için ne yapılması gerektiğini dikkatlice planladık" diyor. “Moxy oteli tasarlarken, bazı yönler marka kurallarına göre belirlenmiş olsa da, birinci kattaki ortak kullanım alanları büyük ölçüde konseptin dışındaydı. Bu sayede, buradaki konuk deneyimi için kendi kreatif tasarımımızı geliştirmekte tamamen özgürdük.”
Moxy bir “oyun ve eğlence alanı” olarak görülebilir. Sakairi, “Konsept, gençlerin bir araya gelebilecekleri, yiyip içip dans edebilecekleri ve sadece eğlenebilecekleri bir yer fikrinden çıktı” diye açıklıyor. “Otel, insanların gelip zaman geçirebilecekleri bir yer. Moxy'de kalmasanız bile oteli ziyaret edebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilir veya bir içki içip rahatlayabilirsiniz. Tüm otelde Wi-Fi kullanılabilir. Her koltuğun yakınında bir priz bulunur, bu sayede işe bir mola verdiğinizde telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı bırakıp şarj etmek için mükemmel bir yerdir.”
Ortak alanın planı. Görseli sağlayan: Wise Labo.
Alan konsepti Batı kültürüne tanıdık gelse de, otellerin genellikle özel bir etkinlik olarak görüldüğü Japonya için nispeten yeni bir kavram. Sakairi, “Böyle bir yerin geliştirilmesi aslında daha çok bir deney gibiydi” diyor. “Moxy ile bu yeni otel yaklaşımını ve etkinliklerini Japonya'daki konuklarımıza tanıtmak istiyoruz.”
2020 yazını hedef alan Moxy, Japonya'daki üçüncü otelini, Osaka'daki Fukushima Ward'da bulunan Moxy Osaka Shin Umeda'da (geçici adı) açmayı planlıyor. Wise Labo, iç mekanı planlaması ve tasarımından da sorumlu.
Sakairi, “Shin Umeda'nın ne tür bir alan olduğunu dikkate alarak, Moxy otel hakkındaki görüşümüz için bir öneride bulunduk” diyor. “İşletmeci, Moxy markasını çok iyi anladığımızı söyledi ve marka sahibi Shin Umeda'da bir Moxy otelinin olması için istekli olduklarını belirtti. Bu bağlamda işi aldık. Burada odaklanılacak üç anahtar kelime: yerel, bohem ve endüstriyel. Sadece marka konseptini kopyalayan bir tasarım önermek yerine, biraz daha yenilikçi bir kavramdan yola çıktık. Ayrıca çözülmesi gereken sorunun tanımını yaptık ve bir çözüm bulduk. Sanırım teklifimizin müşteriye anlamlı gelmesinin nedeni de bu.”
Halen, Wise Labo'daki yedi tasarımcı AutoCAD ürünlerini kullanıyor. Ofisin en önemli özelliği tüm personelin proje odaklı olması, bu sayede her proje farklı rollere sahip çeşitli üyeleri dahil etme eğiliminde oluyor. Aynısı tasarım işi için de geçerli. Projenin büyüklüğüne ve hedefine bağlı olarak, mobilya ve ekipman personeli girdilerini ekleyebiliyor ve mimarlarla tasarımcılar tasarım yaparken tasarımı değiştirebiliyor. Moxy otelin ve yaklaşmakta olan ikinci otel projesinin tasarımı için AutoCAD LT kritik bir rol oynuyor.
Bir projede çalışan bir grup insan olduğunda, en sık karşılaşılan sorunlar bilgi paylaşımının hızı ve akıcılığıdır. Sakairi, “AutoCAD çok rahat” diye ifade ediyor. “Örneğin, iş için ofis dışındaysanız veya bir toplantıdan sonra diğerlerini bilgilendirmek istiyorsanız, stüdyoya dönen personelden aldığınız çizimleri AutoCAD mobil uygulaması ile anında görüntüleyebilir veya ilgili tüm taraflardan bir fikir birliği almanız gerekirse paylaşımlı görünüm özelliğini kullanabilirsiniz.”
Mitch Sakairi
Wise Labo küçük ama güçlü bir firmadır. Aynı anda devam eden birçok proje olduğundan bu projelerin ilerleyişini kontrol etmek ve güncel kalmak, iş verimliliğini büyük ölçüde etkilemektedir.
“AutoCAD LT 2019'da kullanıma sunulan çizim karşılaştırma özelliği (DWG Compare) bu iş için ideal. Daha önce çalışanlar ilerleme her kontrol edildiğinde nerede değişiklik yapıldığını gösteren bir inceleme şeması oluşturuyordu. Yeni çizim karşılaştırma özelliğinin birçok avantajı var. Benim açımdan, değişikliklerin yapıldığı yerleri kolayca gözden geçirebilmek gerçekten çok yararlı oluyor. Artık personelin tek yapması gereken, değişiklikler yapılmadan önce ve sonra çizimleri kaydetmek, bu sayede inceleme şemasına gerek kalmıyor ve sonuç olarak çalışma süresi kısalıyor.”
Sakairi, "AutoCAD aynı zamanda oldukça stabil” diye devam ediyor. “Çalışabilirlik ve uyumluluk açısından tamamen hatasız."
İş süreci açısından, iş bölümü bulut üzerinden gerçekleştiriliyor ve iş, tasarım departmanı dışındaki kişilerle de iş birliği içinde yapılabiliyor. “Bir iş ortağı ile birlikte çalışıyorsanız, bozuk metin formatı hataları çok maliyetli olabilir” diyor. “AutoCAD'in, nerede olursanız olun ortak kullanım için bulabileceğiniz en güvenilir platform olduğunu düşünüyorum.”
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