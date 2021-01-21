Sakairi, Japon iç mekan tasarımında, sık sık, son tasarımın ilk konseptle eşleşmediğini düşünüyor. "Konsept" fikrinin, bir zorluğa bulunan çözümün tanımı olduğuna inanıyor. "Genç tasarımcıların genellikle “beyaz alan” veya “iyileştirme alanı” gibi belirsiz ifadeler kullandıklarını duyuyorum, ancak bu sadece bir tasarım yaklaşımı” diyor. “Müşteri ne inşa etmek istediğini biliyor olabilir, ancak genellikle çözülmesi gereken asıl zorluklar net dahi değildir. Konsepti, zorluğu açığa kavuşturmak, nasıl çözüleceği hakkında düşünmek ve müşteriyle etkileşim kurarak bu çözüm yolunu iletmek olarak görüyorum. Tasarım, tüm sürecin bir parçası.”

Sakairi tasarımları için Texas A&M University Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğundan beri kullandığı AutoCAD'e güveniyor. Kisho Kurokawa Architect and Assoicate JLL, PIJ ve SL+A şirketlerindeki kilit pozisyonundan sonra, Wise Labo'da çalışmaya başlayan Sakairi için AutoCAD LT özellikle Japonya, Osaka'daki Moxy otel projesi için çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor.