TOULOUKIAN TOULOUKIAN
Çevreci modern tasarım ve uyarlanabilir yeniden kullanım uygulamaları ile Detroit parkı hayat kazanıyor
Boston merkezli Touloukian Touloukian Inc., büyük işler gerçekleştiren, küçük bir mimarlık firmasıdır. Detroit şehir merkezindeki Beacon Park'ın yeniden inşasının bir parçası olarak, mimarlar, tarihi bir tasarım duygusuyla yenilikçi tasarımı birleştirmek için tasarlanan, ödüllü Lumen restoran binasını yarattı. AutoCAD ve Architecture araç seti, şirketin sıkışık kentsel alanlara yönelik tasarımlar yapmasına, imar gerekliliklerini yönetmesine, tarihi görünümü korumasına ve çevreye duyarlı bir tasarım misyonuna yatırım yapmasına yardımcı oluyor.
"En güzel şeyler küçük paketlerden çıkar" deyişi, Boston'da bulunan, birden fazla ödül kazanmış ve yalnızca dokuz kişiden oluşan mimarlık firması Touloukian Touloukian için çok doğru bir söz. 2003 yılında AIA üyesi Theodore Touloukian tarafından kurulan, çevreye duyarlı şehir tasarımları üzerine odaklanan şirket, ofis alanlarının uyarlamalı yeniden kullanımından çok aileli geliştirme projelerine, özel konutlardan ibadet yerlerine, 19 katlı binalardan Detroit, Michigan, Buffalo ve New York gibi şehirlerde kentsel canlandırma projelerine kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet yürüttü.
Touloukian Touloukian'ın çalışmaları, her mekanın farklı olduğu algısı ile işçiliğin, kaliteli deneyimlerin ve mimarlığın anlamı ile olan genel ilişkilerin zenginleştiği çeşitli kentsel bağlamları kapsıyor. Şirket, her yeri kendine özgü kılan yönlerine saygı duyuyor ve bu saygıyı, mimari ifadesinde ortaya çıkarmak için çalışıyor.
Lumen, Beacon Park, Detroit. © Anton Grassl Photography.
Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) üyesi ve şirket ortağı Jared Ramsdell, “Tasarım yaklaşımımız, ofisteki herkesi işe dahil eden, iş birlikçi bir çabadır.” diyor. “Bu anlayış, beş ana ilke ile başlıyor: Müşterimizin misyonunu açıklayan net bir proje anlatımı, doğal döngü ve inşa edilmiş çevre dahilinde saha özellikleri ile sürdürülebilir nitelikler arasında bağlantı kurma, tektonik bir sanat olarak yapının aktarılması, şiirsel kimliğin yer anlayışımızla desteklenmesi ve kentsel sorumluluk ihtiyacımız.”
Örneğin, şirketin Detroit'in merkezindeki çalışmasını ele alalım. Eskiden Grand River Avenue'de yaklaşık 930 metrekarelik kullanılmayan bir alan olan Beacon Park, şimdi livingLAB peyzaj mimarları tarafından tasarlanan geniş bir yeşil alana ve Eater tarafından “çevredeki şehir mimarisinden çarpıcı ve fütüristik yapısıyla ayrılıyor” diye tanımlanan bir restoran binasına ev sahipliği yapıyor. Lumen'e hoş geldiniz.
LEED Silver (beklemede) tasarımı tam anlamıyla bir Touloukian Touloukian eseri: bulunduğu ortama tamamen uyum sağlayan yeşil ve modern bir görünüm. Şirketin proje yazısında, Touloukian Touloukian eski ile yeniyi entegre etmek için bir yol bulma hakkında konuşuyor: “Modern geometrinin merkezinde, tarihi Detroit G.A.R. binası ve parkın eliptik çim alanlarına bakan, güçlü kolonlarla desteklenen çatı formları ve tarihi Detroit Kitap Kulesi Binası ile aynı eksendeki çatı terasına giden büyük bir merdiven yer alıyor.”
Kentsel entegrasyon şirketin en güçlü olduğu alanlardan biri ve bu da Boston köklerini destekliyor. Doğal olarak tarihi bu şehirde, herhangi bir mekanın yeniden kullanımı ya da yeni bir inşaatın geniş bir izin sürecinden geçmesi gerekiyor. Sıkışık kentsel alanların tasarlanması, karmaşık imar yasalarında gezinmeyi, düzenleyici tasarım incelemelerini, dayanıklılık testlerini ve tarihsel yönleri gözetmeyi gerektiriyor. AutoCAD ve Architecture araç seti yazılımı işte bu noktada fark yaratıyor.
Lumen ve etrafındaki Beacon Park hizmete hazır. © Anton Grassl Photography.
Ramsdell, mimari tasarım süreci için kullanmanın yanı sıra, “AutoCAD'de proje imar özetine bilgi sağlayan ve olası imar farklarını belirleyen bir dizi temel belge ve çizim geliştiriyoruz.” diyor. “Yazılım, bir projenin ölçeğini ve kentsel sorumluluğunu ileten imar zorluklarını, yükseklikleri ve diğer gereksinimleri belgelememize ve görselleştirmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, bir projenin ihale aşamasında, yüklenicilerin malzeme tanımlarını ve listelerini doğru bir şekilde tamamlayabilmeleri için AutoCAD'de geliştirilen çizim setlerini sunuyoruz. ”
Touloukian Touloukian’ın tasarımları, kolay ve standart bir temel gerektiren, en başından itibaren iş birliği çalışmasıdır. “Tüm işlerimiz, taşeronlar ile iş birliğini kapsıyor.” diyor Ramsdell. “Çizim sürecinde ve saha kurulumu sırasında sıklıkla taşeronlarla doğrudan iş birliği yapıyoruz. İş birliği barındıran projelerin tadını çıkarıyoruz ve alandaki iş kolları ile ilişkiler kuruyoruz. Ayrıca, hem ekonomik hem de güzel ayrıntıların geliştirilmesi için projenin tasarım aşamasında taşeronlarla çalışacağız.”
Ramsdell, “[AutoCAD], danışmanlar arasında akıcı bir arabirim oluşturuyor, ofis içinde ortak bir çalışma platformu sağlıyor ve işimizi kolaylaştırıyor.” diye devam ediyor. “Planlama çalışmalarından yapı detaylarına kadar hızlı bir şekilde tüm fikirleri ‘çizebiliyorum’, süreç konusunda bilgi verebiliyorum ve net düşünebiliyorum. Karmaşık bilgileri kısa ve anlaşılır bir şekilde iletme becerisi, verimli bir şekilde tasarlamamıza ve sonuç olarak üretmemize yardımcı oluyor.” Ramsdell, “teknolojinin, ofisin çoklu disiplinlerle ayrıntıları ve malzeme bağlantılarını bir araya getirerek tutarlı bir belge kümesi haline getirmesine izin verdiğini” de ekliyor.
Detroit Beacon Park ve Lumen, yukarıdan görünümü. AutoCAD'in yardımı ile Touloukian Touloukian imar zorluklarını, yükseklikleri ve diğer gereksinimleri belgelendirdi ve görselleştirdi. © Jason Keen.
Ancak tüm iş birliğiyle bile, Ramsdell AutoCAD ile tam olarak ne sıklıkla tasarım yapıyor? “AutoCAD, yaklaşık 13 yıl önce ilk stajımdan bu yana günlük çalışmamın bir parçası oldu ve AutoCAD’in Architecture araçlarını günlük olarak tasarım ve çizim yapmak için kullanıyorum.” diyor. “Tipik bir hafta boyunca, birden fazla projeyi yönetiyorum ve tasarımcılarla görüşmeler ve danışmanlarla toplantılar yaparak ek projelere katkıda bulunuyorum.”
Çalışmaları sonuç veriyor. 2017 yılında Architect Magazine Touloukian Touloukian'ı İlk 50 Şirket listesinde 2016 yılına göre 2 sıra yukarı alarak 30. sıraya yükseltti. Firma 2017 Dünya Mimarlık Haberlerinde de yer buldu - Yılın Uygulaması, 2017 Amerikan Mimarlık Ödülü için Yılın Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü ve sadece 2017 yılında 8 proje için 19 tasarım ödülü aldı. Beacon Park'taki Lumen, şirketin çalışmalarının önde gelen bir örneğidir ve Chicago Athenaeum'dan 2018 Amerikan Mimarlık Ödülü de dahil olmak üzere 5 ödüle layık görülmüştür.
Bu, hiçbirinin AutoCAD olmaksızın gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelmez, ancak hızlı ve hassas bir şekilde çalışabilme bir yandan iş birliğine izin verirken diğer yandan tüm Touloukian Touloukian'ın çalışma yelpazesini genişletmesine, tasarımına yatırım yapmasına kesinlikle yardımcı oldu. Bu, herkes için daha iyiye ve çevreye duyarlı tasarım misyonuna ulaşılmasını sağlamaktadır.
AutoCAD abonelikleri artık mimari tasarımın ve taslak çalışmanın hızlandırılmasına yardımcı olacak 8.000'den fazla akıllı nesne ve stile sahip özel mimari araç setlerini içeriyor.