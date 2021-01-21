"En güzel şeyler küçük paketlerden çıkar" deyişi, Boston'da bulunan, birden fazla ödül kazanmış ve yalnızca dokuz kişiden oluşan mimarlık firması Touloukian Touloukian için çok doğru bir söz. 2003 yılında AIA üyesi Theodore Touloukian tarafından kurulan, çevreye duyarlı şehir tasarımları üzerine odaklanan şirket, ofis alanlarının uyarlamalı yeniden kullanımından çok aileli geliştirme projelerine, özel konutlardan ibadet yerlerine, 19 katlı binalardan Detroit, Michigan, Buffalo ve New York gibi şehirlerde kentsel canlandırma projelerine kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet yürüttü.

Touloukian Touloukian'ın çalışmaları, her mekanın farklı olduğu algısı ile işçiliğin, kaliteli deneyimlerin ve mimarlığın anlamı ile olan genel ilişkilerin zenginleştiği çeşitli kentsel bağlamları kapsıyor. Şirket, her yeri kendine özgü kılan yönlerine saygı duyuyor ve bu saygıyı, mimari ifadesinde ortaya çıkarmak için çalışıyor.