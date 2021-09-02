Bir Doğuş Grubu şirketi olan Teknik Mühendislik, 40 yıla uzanan deneyimiyle, yapı projeleri için mühendislik ve müşavirlik hizmetleri veriyor. Raylı sistem, metro ve tramvay gibi komplike projelerdeki başarısıyla öne çıkan Teknik Mühendislik, bu başarıyı uzman insan kaynağının yanı sıra teknoloji altyapısına borçlu. Teknik Mühendislik ekibinin üstlendiği Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı, bir mega proje olan Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren projesinin önemli bir noktasıydı. Ekip bu projede, güçlü bir BIM altyapısı sunan Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection entegre yazılımlarını kullanmanın avantajlarını yaşadı ve önemli bir başarı elde etti.