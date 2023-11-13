TEKFEN MÜHENDİSLİK

Ekip, şantiye faz planlamasını da Revit üzerinden gerçekleştiriyor. Bu noktada işin içine verileri birleştiren ve bağlayan InfraWorks yazılımı da giriyor. Böylece Revit, Navisworks ve InfraWorks’ün birlikte kullanıldığı bir iş akışı ile en doğru tasarım kararlarının alınması sağlanıyor. Barış Özgürcan Pozantı, “Bu sayede, şantiye alanının, mevcut altyapılarla, planlanan teknik ya da yapısal durumla, geçici kazı destek yapıları ve kalıcı yapılarla olan ilişkisini yüksek doğruluk payıyla görebiliyoruz,” diyor. Kurumlardan alınan saha verilerinin genellikle düşük doğrulukta olduğunu belirten Pozantı, sahaya gidildiğinde sürprizler yaşanabildiğine de dikkat çekiyor ve ekliyor: “Üç boyutlu modeller gerek şantiye planlaması sırasında gerekse şantiye planlamasından sonra ortaya çıkan altyapıların deplase edilmesini gerektiren durumlarda, herkese ciddi zaman kazandırıyor. Elimizde her detayda modeller olunca yapmamız gereken tek şey, kurumdan alınan saha verisini üç boyutlu olarak Revit’le işlemek ve koordinasyonu buradan devam ettirmek. İmalat başlamadan önce sahada araştırma kazılarıyla gerekli tespitler sağlandığı için kurumlardan gelen saha verilerini de doğru şekilde revize etmek mümkün oluyor. Onlar da verilerini güncellemiş oluyorlar. İBB’nin talebiyle başlayan bu çalışma biçimini artık diğer projelerimiz için de standart hale getirdik.”