Tekfen Mühendislik, pek çok ulusal ve uluslararası mega projede imzası olan bir mühendislik ve danışmanlık firması. Kuruluş içinde yer alan Metro Projeleri Grubu, Tekfen Mühendislik içerisinde farklı yapı alanlarında uzmanlaşmış ekiplerden sadece biri.

İstanbul’da hayata geçirilen Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli metro hattının tasarım müellifi olarak hizmet veren Grup, BIM uzmanlığıyla bu karmaşık projenin başarıyla üstesinden geliyor.

LOD 400 standartlarına hâkim mühendis ve mimarlardan oluşan Metro Projeleri Grubu, projenin verimli bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor.