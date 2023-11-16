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TEKFEN MÜHENDİSLİK

Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Projesi BIM Süreçleri ile Hayata Geçti

AUTODESK MÜŞTERİ BAŞARI HİKÂYELERİ

Video: Tekfen Mühendislik

Tekfen Mühendislik, pek çok ulusal ve uluslararası mega projede imzası olan bir mühendislik ve danışmanlık firması. Kuruluş içinde yer alan Metro Projeleri Grubu, Tekfen Mühendislik içerisinde farklı yapı alanlarında uzmanlaşmış ekiplerden sadece biri.

İstanbul’da hayata geçirilen Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli metro hattının tasarım müellifi olarak hizmet veren Grup, BIM uzmanlığıyla bu karmaşık projenin başarıyla üstesinden geliyor.

LOD 400 standartlarına hâkim mühendis ve mimarlardan oluşan Metro Projeleri Grubu, projenin verimli bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor.

Videoyu İzleyin (4:24 dk.)

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