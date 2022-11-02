SP Architects’in adını duyurduğu önemli projeler arasında Türkiye’de Finans Merkezi, Avrupa Konutları Projeleri, DAP Nişantaşı Projesi, OYAK Projeleri; Almanya’da hayata geçirdiği projeler ve Bakü’de hayata geçirilen Skypark Projesi yer alıyor.

“Autodesk, yıllardır birlikte yürüdüğümüz, global büyüme adımlarımızı atarken desteğini yanımızda hissettiğimiz, en güçlü iş ortağımız. Bundan sonra da birlikte yürüyeceğimize ve geleceği şekillendirirken güvenle yan yana durabileceğimize inanıyorum.”

—Sabri Paşayiğit, Kurucu Ortak, SP Architects