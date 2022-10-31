2005 yılından bu yana, master plan, karma kullanım ve kentsel dönüşüm gibi yerel ve global çapta büyük ölçekli mimari projeler tasarlayan SP Architects, konut, ticaret, sağlık, eğitim, sosyal tesis alanlarında, lider inşaat firmaları ve çeşitli yatırımcılardan oluşan güçlü bir müşteri portföyüne sahip.

Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinde, Azerbaycan ve Almanya başta olmak üzere, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Avrupa’da hayata geçirdiği projeler sayesinde, farklı iklim, kültür ve kentsel dokuda çalışma olanağı bulan SP Architects, sadece mimari yaklaşımıyla değil, süreç yönetimi ve sahip olduğu bilgi birikimiyle de örnek gösterilen bir öncü. Üstelik bu bilgi birikimini, oluşturdukları süreç yönetim standartlarını da içerecek şekilde dokümante ederek, sektörle de paylaşıyorlar. SP Architects kurucusu Sabri Paşayiğit, know-how aktarmanın kendileri için önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Kaliteyi artırmanın, daha verimli olabilmenin yolu bilgiyi aktarabilmenizden geçiyor. Sahip olduğumuz know-how’ı ekiplerimize aktarabilmek için bazı standartlar geliştirdik ve kitapçıklar oluşturduk. Bu standartları kendi içimizde kullanmanın yanı sıra sektöre de açıyoruz. Çünkü ilerlemenin hep birlikte olabileceğine inanıyoruz. Örneğin Diyarbakır Sur Projesi’nin tüm detaylarını, proje aşamalarını, kullanılan standartları, oluşan bilgi birikimini dokümante ettik ve hem basılı bir kitap haline getirdik hem de dijital platformlarda yayımladık.”