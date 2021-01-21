Kendi alanlarında literatürü ve son gelişmeleri yakından takip eden Prota mimar ve mühendisleri, ekonomik ve estetik çözümler sunan yenilikçi sistem modelleri üretmek konusunda eksiksiz donanıma sahipler. İnsan gücü ile fark yaratan Prota, ARGE kapasitesi, inovatif yaklaşımları teşvik eden yönetim anlayışı, yazılım ve teknoloji yatırımları, tasarım kültürü ile öne çıkıyor.

İşte, Prota’yı iç ve dış pazarlarda öne çıkaran projelerden bazıları: İstanbul Havalimanı, Marmaray, yaklaşık 260 km kent içi raylı sistem projeleri, Sabiha Gökçen, Kahire, St Petersburg Pulkovo, Priştina Havalimanları projeleri, Socar Star Rafinerisi projesi, Çapa ve Cerrahpaşa Hastane ve Yerleşkeleri projeleri, Tufanbeyli, Kırıkkale, Samsun, Seydişehir Enerji Santralleri projeleri, Kiev Park Gorkogo kompleks projesi.