Sahne koreografisi sanatı önemlidir. Hayır, parlak renkli kostümler giyen enerjik şarkıcıların ciddiyet için sahneledikleri bir gösteriden değil; daha çok sanatçıların etraflarındaki setlerle bulundukları etkileşimden, birkaç ölçü çalmak için gereken sürede binaların görünmesi ve ortadan kaybolmasından ve balkon bileti olan birinin önde ve orta sırada oturan birinden tamamen farklı (ama aynı derecede ilgi çekici) bir görsel deneyime sahip olmasından bahsediyoruz.

Set tasarımı, her gösterinin en etkileyici bölümlerinden biridir ve tasarımı (veya tasarımının olmaması) genellikle bir prodüksiyonun izleyicileri üzerinde bırakabileceği ilk ve son izlenimdir. Set tasarımı ile her şey bir sihir gibi görünebilir ve aniden Broadway veya West End'deki koltuğunuzda, hatta bir lisenin konferans salonunda oturduğunuzu unutuverirsiniz. Birden Romeo ve Juliet’in Verona’sına, Alexander Hamilton’ın 1776’sına veya Peter Pan’ın Olmayan Ülkesi'ne gidiverirsiniz.

Londra Ulusal Tiyatrosu proje ressamı Oli Cooper, bu büyülü dünyalara ulaşmanızı sağlayan kişidir.