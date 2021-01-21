LONDRA'DAKİ ULUSAL TİYATRO
AutoCAD'deki set tasarımı, izleyicileri yeni dünyalara taşıyor
Fantastik, drama ya da başka bir tür için hazırlanan tasarımlarda, proje ressamı Oli Cooper sanatsal fikirleri gerçeğe dönüştürüyor. AutoCAD ile sahnedeki yaratıcı dünyayı hayata geçirirken, malzemeler ile maliyetlerin getirebileceği zorluklara ve hatta son perdeden sonra setlerin saklanma yöntemlerine denge getiriyor.
Sahne koreografisi sanatı önemlidir. Hayır, parlak renkli kostümler giyen enerjik şarkıcıların ciddiyet için sahneledikleri bir gösteriden değil; daha çok sanatçıların etraflarındaki setlerle bulundukları etkileşimden, birkaç ölçü çalmak için gereken sürede binaların görünmesi ve ortadan kaybolmasından ve balkon bileti olan birinin önde ve orta sırada oturan birinden tamamen farklı (ama aynı derecede ilgi çekici) bir görsel deneyime sahip olmasından bahsediyoruz.
Set tasarımı, her gösterinin en etkileyici bölümlerinden biridir ve tasarımı (veya tasarımının olmaması) genellikle bir prodüksiyonun izleyicileri üzerinde bırakabileceği ilk ve son izlenimdir. Set tasarımı ile her şey bir sihir gibi görünebilir ve aniden Broadway veya West End'deki koltuğunuzda, hatta bir lisenin konferans salonunda oturduğunuzu unutuverirsiniz. Birden Romeo ve Juliet’in Verona’sına, Alexander Hamilton’ın 1776’sına veya Peter Pan’ın Olmayan Ülkesi'ne gidiverirsiniz.
Londra Ulusal Tiyatrosu proje ressamı Oli Cooper, bu büyülü dünyalara ulaşmanızı sağlayan kişidir.
Light Princess Müzikali. Görseli sağlayan: Brinkhoff Mögenburg.
“Tasarımcıların ürettiği 1/25 ölçekli modelleri alıyorum veya sadece konsept tasarımını yapıyorum ve tasarımlarını bütçe, işlevsellik ve malzeme bütçesine dayalı olarak düzenleyebilecekleri ve güncelleyebilecekleri tam tasarım çizimlerine dönüştürüyorum” diye açıklıyor. “Daha sonra, tezgah çizimi olarak adlandırdığımız aşamaya yani parçayı sahne için bir marangozluk veya metal atölyesinde ürettiğimiz noktaya getiriyorum. Bunun yanında tüm bu unsurlarla birlikte, tiyatronun temelde mimarın çizimleri olan zemin planlarını hazırlıyorum ve sahnedeki dansların koreografiyle nasıl koordine edildiğine bakıyorum.”
İş burada bitmiyor. Cooper, perde son kez kapandığında bu setlere ne olacağını da düşünmek zorunda: “İlk depolama sürecinden ve daha sonra depolanacağı veya taşınıp imha edileceği gösteri sonuna kadar tüm süreci planlamam gerekiyor.”
Çan kulesi için AutoCAD kullanılarak yapılan büyük taban çerçevesi çizimi. Görseli sağlayan: Oli Cooper.
Ulusal Tiyatro'da beş yıl boyunca birçok yüksek profilli prodüksiyon üzerinde çalışan Cooper için, her gösteride aynı olacağına güvenebileceği tek bir şey var, o da yazılımı.
“Konuştuğum herkes AutoCAD kullanıyor ve nedenini anlayabiliyorum,” diyor. “Tiyatroda kullandığımız süreçler çok farklı ve hızlı değişimlerden geçiyoruz. AutoCAD, diğer programlardan farklı olarak sürece gerçekten ayak uydurmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz her şeyi doğru uygulamamızı, aynı zamanda da organik olmamızı sağlıyor ve bunu bulmak gerçekten çok zor bir denge işidir.”
Light Princess Müzikali. Görseli sağlayan: Brinkhoff Mögenburg.
Yazılım sabit olsa da, gösteriler birbirlerinden daha farklı olamazdı. Light Princess Müzikali üzerinde çalışırken, zamanının çoğunu havadaki spot ışığında geçirecek olan başrol oyuncusundan sorumluydu. Ark-ive, Guardian'ın “karaya oturmuş ve üzerinde gri bir klinker bulunan bir tekne: geri dönüştürülmüş malzemelerden tasarlanmış manzara ve nehir kenarındaki enkaz görünümlü bu yapı, yaklaşık 17 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde bir direkten oluşuyor.” diyerek tasvir ettiği, tiyatro sahnesinin dışında tek başına duran bir gemi gerektiriyordu.
Ve elbette Olivier Award ödülüne aday gösterilen Peter Pan prodüksiyonu var. Burada lüks bir yatak odası ve korsan gemisi yoktu; Olmayan Ülke, çocuklar tarafından gizlice ele geçirilen eski bir depoya benziyordu, duvarlardan kablolar görünüyordu ve her şey, ailenizin yatak odasında gizlice kıyafetleri denediğiniz hissi veriyordu, tabi aileniz terk edilmiş bir tersanede yaşıyorsa.
Peter Pan oyunundan Captain Hook (Anna Francolini) ve korsanlar. Görseli sağlayan: Steve Tanner.
Bu yoksulluk hissine rağmen, her şey perde arkasındaki hassas çalışmalara bağlı. Cooper, “Evrak işlerinden beklenen kalite ve standart nedeniyle, kişisel olarak AutoCAD'den başka bir yere geçeceğimi hiç sanmıyorum.” diyor. “Yakın zamanda eklenen eklentilerle, diğer programlardan AutoCAD'e geçen birçok yaratıcı şey var. Eklenmeye devam eden tüm bu küçük özelliklerden bahsediyorum. Bu yüzden daha iyi bir genel araç haline geldi ve hala, bugüne kadar bulduğum ve kullandıklarımdan daha özel bir araç.”
Set tasarımı için AutoCAD çark çizimi. Görseli sağlayan: Oli Cooper.
Temelde AutoCAD ile çalışan Cooper ve arkadaşları, görüş hatlarını test etmek için 3ds Max gibi diğer Autodesk programlarına ekleyerek biraz daha ayrıntı elde ediyor. Setin her bir parçası için çok sayıda değişken düşünülen, inanılmaz seviyede karmaşık bir süreç.
Her canlı gösteri farklı bir deneyim ve zaman içinde eşsiz bir an olduğundan, bu deneyimi yaratan oyuncular, doğru setlerin doğru zamanda ve doğru yerde görünmesine güvenir. Kırılmaması, yıpranmaması veya uygun olmayan şekillerde hareket etmemesi gereken bir set. Bunu mümkün kıldığı için Cooper'a teşekkür edebilirler.
“Tiyatroda kullandığımız süreçler çok farklı ve hızlı değişimlerden geçiyoruz. AutoCAD, diğer programlardan farklı olarak sürece gerçekten ayak uydurmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz her şeyi doğru uygulamamızı, aynı zamanda da organik olmamızı sağlıyor ve bunu bulmak gerçekten çok zor bir denge işidir.”