MUNDEN FRY LANDSCAPE ASSOCIATES
AutoCAD ile tasarlanan estetik, şık ve sürdürülebilir bir bahçe ortamı
Dünyanın her yerinde 250 milyondan fazla insan, hayatlarında yapmak istediklerini hayal etmek, planlamak ve hazırlamak için Pinterest'i kullanıyor. Şirket, San Francisco'da bulunan genel merkez binasının giriş kısmını dış mekana genişletmek ve özel mülkiyete ait halka açık olan bir alana almak istiyordu. Paylaşılan, dar ve çok amaçlı bu alanın, diğer şeylerin yanı sıra, arazi sulaması için sofistike bir geri dönüştürülmüş gri su sistemi kullanarak sürdürülebilir olması gerekiyordu. Munden Fry Landscape Associates, AutoCAD kullanarak sürdürülebilir bir tasarım yapmanın zorluklarının üstesinden geldi ve Pinterest çalışanları, çevredeki topluluğun ve halkın keyifle yararlanabileceği geniş bir oturma alanına sahip şık bir dış mekan bahçe ortamı yarattı.
Brannan Caddesi'nde bulunan Pinterest binasını Bluxome Caddesi'ne bağlayan dar bir yaya geçidi olan bu eşsiz alanın, çok amaçlı kullanıma uygun olması ve çevresinde bulunan şirket binalarına ve yoldan geçenlere hizmet etmesi gerekiyordu. Çeşitli ihtiyaçları ve amaçları karşılayabilen bir tasarım oluşturmak çok önemliydi; estetik açıdan şık ve uyumlu bir tasarım gerektiriyordu. Ayrıca, mülk sınırı ve gri su sistemi oluşturma gibi dar alanlarla ilgili sorunlar bulunuyordu.
Pinterest genel merkezindeki özel mülkiyete ait halka açık alan. Görseli sağlayan: Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (mülkün sahibi olan, mülkü işleten ve geliştiren şirket) ve geliştirici TMG Partners bu özel halka açık alanın tasarım güçlüklerini çözmek için Munden Fry Landscape Associates (MFLA) şirketi ile görüştü. James Münden ile birlikte tasarım firmasına başkanlık yapan Marta Fry, kentsel projelere yabancı değildi.
Fry, “Bu projenin planlama süreci gerçekten karmaşıktı.” diyor. “Ancak, Pinterest’in marka prestiji göz önüne alındığında bu özel alanı çok daha özel ve daha ilginç hale getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Özellikle alanı yaya geçidi olarak kullanacak olan çevre şirketler bağlamında sirkülasyon ve akışı dahil ederek kapsamlı bir şekilde düşünmek zorundaydık.”
San Francisco Körfezi Bölgesi'nde ve uluslararası alanda projeler geliştiren MFLA, kentsel ve imar planlama konusunda üstün olmakla birlikte, bu projeyi benzersiz kılan şey, peyzaj mimarları ile üretim süreci arasındaki yakın iş birliğidir. Munden, “Böyle bir proje her zaman doğrusal bir süreç izlemez.” diyor. “Fikirleri ortaya sürmek ve tasarımın nihai olarak nasıl gelişeceği ile ilgili pek çok görüş var. AutoCAD, herkesin koordine çalışmasına yardımcı olacak ortak bir zemin sağlıyor ve işleri otomatik hale getiriyor. Birden fazla grup aynı proje üzerinde birlikte çalışırken tüm teknik katmanları bir araya getiriyor ve hata olmadığından emin olmamızı sağlıyor.”
İnşaat süreci, AutoCAD'in bu proje için ne kadar yararlı olduğunu gösteren güzel bir örnek. Üretim mağazası CW Keller & Associates tasarım yöneticisi Adam Grove, “MFLA’nın vizyonunu gerçekleştirmemiz söz konusu olduğunda tasarım, çiçekliklerin ve bank alanlarının yapımında çok karmaşık bir geometri gerektiriyordu.”diye anlatıyor. “Alanın tasarım parametreleri aşırı hassasiyet gerektiriyordu ve bu noktada AutoCAD'in gerçekten parladığını söyleyebilirim. Mimarlar, inceleme sürecinin bir parçası olarak çizim dosyalarını aktarabildi; bu da istediğimizde geri dönüp çalışmalarımızı koordine etmemizi sağladı.”
Munden, böyle karmaşık bir proje için tasarımların gerçek zamanlı olarak nerede durduğunu bilmenin önemine değindi. MFLA'nın model formlarına geçmeden önce işe taslaklarla başladığını açıkladı. Asıl zorluk bu bilgileri uyarlamak ve disiplinler arası olarak koordine etmekte yatıyor; özellikle mimar, inşaat mühendisi, yapı mühendisi ve imalat ekibi için. AutoCAD, tasarımdan yapım sürecine kadar ihtiyaç duyulan doğruluğu ve iş birliğini sağlamada etkili. Fry, “Bu projelerin yapım aşaması için ne gerektiğini kimse bilmiyor.” diyor. “AutoCAD, su veya elektrik şebekesi sistemleri gibi 'görsel olarak gömülü' katmanları çok kesin ve doğru bir şekilde bir araya getirmemizi sağlıyor. Yalnızca noktaları birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda etkili bir şekilde değişiklikler yapıp bunları takip edebiliyoruz. Desteklediği hassasiyet, oyunun kurallarını değiştirecek seviyede.
Görseli sağlayan: Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Fry, “Ekibimin AutoCAD kullanmasına güveniyorum.” diye ekliyor. “Projelerimiz doğal olarak karmaşık bir yapıya ve birçok farklı disiplini içeren katmanlara sahip. AutoCAD sayesinde, geçmişte sadece el ile çizim yaparken sahip olmadığımız kesinlik ve hassasiyet ile tüm bu katmanları bir araya getirebiliyoruz. AutoCAD kullanarak, mekanikten elektriğe, mimariden ve manzaranın kendisine kadar farklı bileşenlerin tümünde hassasiyet elde ediyoruz.”
En önemlisi de alan, MFLA’nın tasarım ilkelerinden birini içeriyor: sürdürülebilirlik. Projenin karmaşıklık yaratan yönlerinden biri de su yönetimine ilişkin katı standartları karşılama ihtiyacı ve peyzaj sulaması için ve tuvaletler için Pinterest binalarında kullanılacak benzersiz bir geri dönüşümlü gri su sistemi içermesiydi. Ancak yaya geçidini bölen bir mülk sınırının büyük bir zorluk olduğu anlaşıldı ve basit görünen su şebekesi göründüğünden çok daha karmaşıktı.
AutoCAD'de Pinterest için peyzaj tasarımı. Görseli sağlayan: Munden Fry Landscape Associates.
Munden, “Bir mülkün üzerinde toplanan yağmur suyunun o mülk üzerinde kalması ve işlem görmesi gerekir, bu suyu dağıtamazsınız.” diye açıklıyor. “Mülk sınırının bulunduğu alan merkezinde yüksek bir nokta yarattık ve bir çift tahliye sistemi oluşturduk. Pinterest mülkünde suyu toplayan yapı adasının toplam uzunluğu boyunca ilerleyen bir rögar bulunuyor. Bu, işleme için bodrum katındaki zemin girişinin altında yer alan bir biriktirme tankına gidiyor.
“Bu sadece elle çizebileceğiniz bir su şebekesi sistemi değildi” diye devam ediyor. “AutoCAD kullanarak alan ve mülk sınırlarının dahilinde eksiksiz ve hatasız çalışmayı ve bunu müteahhitlere iletmeyi başardık. Bu tür bir netlik kesinlikle çok önemlidir.”
Bugün, Brannan Caddesi'ni Bluxome Alley'e bağlayan yol hem insanların dinlenebileceği bir bahçe hem de yeni Pinterest genel merkezine giden bir sirkülasyon geçidi görevi görüyor. Fry, “Hem daha yaratıcı bir ifadeye sahip, hem de oturup mola vermek için mükemmel bir yer.” diye açıklıyor.
Pinterest binasının şeffaf girişi için hem bir bağlayıcı hem de bir uzantı olacak şekilde tasarlanan alan, açılı çelik çiçekliklere bağlı sedir banklardan oluşuyor ve karmaşık bir geometri ile çiçeklikler ile banklar arasında ilişki oluşturuyor.
Alandaki çiçeklikler ve banklar. Görseli sağlayan: Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Tasarım, çiçeklikleri mekansal olarak sirkülasyona dahil ederken açıları tanımlıyor; heykel görünümündeki banklar ise yükseltilmiş bir etki yaratan entegre bir oturma sistemi sağlıyor. Kağıt kabuklu akçaağaçların (acer griseum) gölgesine dikilen sonbahar eğrelti otları (dryopteris erythrosora) bu doğu ikliminde gelişiyor. Brannan ve Bluxome'daki yeni sokak manzaraları ve özel bir çatı terası bu alanı tamamlıyor.
Pinterest kamu politikaları ve sosyal etkiler başkanı Charlie Hale, “SoMa [South of Market] bölgesindeki topluluğun bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz ve ilgili komşular olmaya çalışıyoruz.” diyor. “İnsanların öğle yemeği yiyebilecekleri, kahve içebilecekleri veya rahatlayabilecekleri halka açık bir iç ve dış mekan sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
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