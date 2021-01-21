Alexandria Real Estate Equities, Inc. (mülkün sahibi olan, mülkü işleten ve geliştiren şirket) ve geliştirici TMG Partners bu özel halka açık alanın tasarım güçlüklerini çözmek için Munden Fry Landscape Associates (MFLA) şirketi ile görüştü. James Münden ile birlikte tasarım firmasına başkanlık yapan Marta Fry, kentsel projelere yabancı değildi.

Fry, “Bu projenin planlama süreci gerçekten karmaşıktı.” diyor. “Ancak, Pinterest’in marka prestiji göz önüne alındığında bu özel alanı çok daha özel ve daha ilginç hale getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Özellikle alanı yaya geçidi olarak kullanacak olan çevre şirketler bağlamında sirkülasyon ve akışı dahil ederek kapsamlı bir şekilde düşünmek zorundaydık.”