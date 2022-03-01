Maxwell Innovations

VFS ve Dronecode Vakfı’nın Türkiye’den ilk start-up üyesi olan Maxwell Innovation, genç mühendisler tarafından İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirmek için kurulmuş bir start-up. Güneş Sisteminde araştırma yapacak İHA’ları tasarlama hayalleri var.

Fusion 360, Maxwell’e geleneksel kalıpların ötesine geçen, yenilikçi bir tasarım ve ürün geliştirme vizyonu sağlıyor. Maxwell ekibinin Fusion 360 üzerinde başarıyla tasarladığı son Manta Ray modeli IHA, Antarktika’daki araştırmalarda kullanılıyor. Maxwell, insan taşımaya yönelik olarak başlattığı drone-taxi projesi için de Fusion 360’a güveniyor.