LiRo'da İnşaat Tasarımı Olanaklarını Yeniden Şekillendirmek

VAKA İNCELEMESİ
VDCO ve BIM, LiRo Group projeleri arasında ön planda yer alıyor
LiRo Group (LiRo), Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli projelerinin bazılarında yer aldı. LiRo'nun VDCO grubunun direktörü Lennart Andersson ve ekibi, proje ekiplerinin daha bilinçli kararlar almasına ve müşterileri için en iyi proje sonuçlarını sunmasına yardımcı olması için Revit, Navisworks, InfraWorks, Civil 3D, ReCap ve BIM 360 Ops gibi sektör lideri araçları kullanıyor.
LiRo; inşaat yönetimi, mühendislik ve mimarlık çözümleri sunan bir şirkettir. Firma, 11 Eylül sonrası Aşağı Manhattan ve New York şehrindeki High Line Park'ın yeniden inşası dahil ülkenin önde gelen projelerinde yer aldı. Firmanın uzmanlaşmış Sanal Tasarım, İnşaat ve Operasyonlar (VDCO) grubu, bireysel projeleri destekler. Ama aynı zamanda firmayı VDCO ve Yapı Bilgisi Modellemenin (BIM) öncülerinden tutmaya yardımcı olmak için yeni gelişen teknolojileri de araştırır.
Birçok firma, tasarım belgelerini daha verimli oluşturmak ve tasarım kalitesini artırmak için BIM'i kullanır. Ama genellikle dış proje paydaşları ile BIM modellerini paylaşmazlar. Bunun yerine proje iş birliğinin, çıktıların ve disiplinler arası koordinasyonunun temelini halen 2B çizimler oluşturur. Ama LiRo için durum bu değil.
BIM projeleri, iş birlikçi dijital proje bilgisi paylaşımları ve sanal proje modelleri ile farklılaşır. Ekipler; iş birliği, koordinasyon, görselleştirme ve çıktılar için 3B modeller kullanır. LiRo'nun VDCO grubu, müşterilerin kendi BIM standartlarını, gereksinimlerini ve sözleşmelerini geliştirmesine yardımcı olur ve onlara proje bazlı ekip desteği sağlar. Buna ek olarak grup, müşterilerin kurumları ve tedarik zincirleri genelinde BIM uygulamalarını entegre etmeleri ve kurumsallaştırmaları için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.
"Size, 3B modellemenin ve belgelendirmenin temellerini öğreten birçok BIM sınıfı bulabilirsiniz, ama BIM sadece modellemeden çok daha fazlasıdır. Müşterilerimizin BIM'i, tasarım ve inşaattan operasyon ve bakım yönetimine kadar tüm potansiyeliyle nasıl kullanabileceğini anlamasına yardımcı oluruz."
Lennart Andersson, VDCO Direktörü, LiRo Group
LiRo'nun en son BIM projelerinden biri, New York'un şu anda ülkedeki en büyük altyapı projesi olan East Side Access projesi. Tamamlandığında trenleri Long Island ve Queens'ten Manhattan'ın Merkez İstasyonuna bağlayacak. Proje, 12 kilometreden daha uzun yeni tüneller ve Merkez İstasyonun yaklaşık 46 metre altında 8 şehir bloku uzunluğunda birden çok tren platformundan oluşan bir güzergah içeriyor.
Onlarca yıldır projenin tasarımı üzerinde çalışılıyor. Orijinal tasarım çalışması, 1960'larda başladı ve kağıt üzerinde tamamlandı. Birkaç duraksama ve yeniden başlamanın ardından tasarım, 2000'lerin başında 2B CAD araçları kullanılarak tamamlandı.
İnşaat, kısa bir süre sonra başladı ve halen devam ediyor. LiRo'nun aralarında bulunduğu ortak bir teşebbüs, inşaat yönetim hizmetleri sunuyor. Birden çok yüklenici, projenin farklı bölümleri üzerinde çalışıyor. 25 ayrı sözleşmeye bölünen proje tasarımı, 100.000 çizim üzerine yayılıyor ki bu da inşaatın yönetimini ciddi bir mücadele haline getiriyor. "Projeye anahtar deliğinden bakmak gibiydi." diye açıklıyor Andersson. "Kimse, tamamını göremiyordu."
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2012 yılında East Side Access projesinin karşı karşıya olduğu zorlukları fark eden New York Metropolitan Transit Authority (MTA), LiRo'nun VDCO grubundan bir önceki proje ortaklıkları olan 7 numaralı metro hattında BIM'i nasıl kullandıklarını göstermesini istedi. Bu toplantının ardından da MTA, tüm East Side Access projesini BIM'e geçirmesi için grubu görevlendirdi.
East Side Access gibi mega bir projeyi BIM'e çevirmek, tabii ki bir gecede olmadı. VDCO grubu, orijinal inşaat çizimlerine dayalı olarak tüm projeyi modellemek için Revit'i kullanarak 125'in üzerinde birbiriyle bağlantılı model geliştirdi.
Modellerinin doğruluğunu maksimuma çıkarmak için de LiRO, yeni bir yolcu hattına ev sahipliği yapacak Madison Avlusu gibi mevcut tesislerden bazılarını taradı. Andersson, "Sadece bu çaba ile bile inşaata başlamadan önce ele alınması gereken 400'e yakın sorun bulduk ki bu da devasa miktarda iş tekrarı süresinden ve parasından tasarruf sağladı." dedi.
Andersson, "Sadece dört kişi, bu dev gibi tasarım amacı modelini oluşturdu." dedi ve devam etti: "İki yılımızı aldı ama projenin kapsamını düşünürseniz bu bile oldukça etkileyici: 100.000 çizim, 25 sözleşme, binlerce işçi ve 12 milyar dolar maliyet."
"Grubumuz, 2010 yılında LiRo'da değişimin öncüsü olmak üzere kuruldu: Firma genelinde VDCO girişimlerini uygulamak ve LiRo'yu BIM için sektör lideri yapmak. Uzun bir yol katettik ama çok, çok daha ileri gitmeyi planlıyoruz. Sanal tasarım, inşaat ve operasyonun sunduğu olasılıklar daha yeni başladı."
—Lennart Andersson, VDCO Direktörü, LiRo Group
LiRo, tüm büyük tasarım ve inşaat yönetim sözleşmelerinde BIM'i kullanırken Autodesk Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi'ndeki araçlar serisinden tam olarak faydalanıyor ve BIM'deki yeni gelişmeleri kucaklayacak şekilde uygulamasını genişletip yeniliyor.
Örneğin, proje ekiplerinin gerçek dünya bağlamı içinde altyapı projeleri planlamasına yardımcı olmak üzere InfraWorks kullanıyor. Kullanıcıyı adeta içine çeken sanal proje simülasyonları için tasarım modellerinin hologramlarını yaratmak üzere diğer araçları kullanarak sanal gerçeklik deneyimleri ve karma gerçeklik teknolojileri üretiyor. Firma, inşaat ilerleyişini doğrulamak üzere kamera monte edilmiş dronelar kullanarak "taramadan BIM'e" hizmetlerini genişletiyor. Ayrıca LiRo, operasyon aşamasında kullanım için modellerini yeniden amaçlandırarak müşterilerinin varlıklarının ömürlerini maksimuma çıkarmasına yardımcı oluyor.
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi; yapı tasarımı, inşaat altyapısı ve inşaata yönelik entegre araçlar ve güçlü iş akışlarına erişim sağlayarak en iyi çalışmalarınızı ortaya koymanıza yardımcı olur.