LiRo'da İnşaat Tasarımı Olanaklarını Yeniden Şekillendirmek

LiRo; inşaat yönetimi, mühendislik ve mimarlık çözümleri sunan bir şirkettir. Firma, 11 Eylül sonrası Aşağı Manhattan ve New York şehrindeki High Line Park'ın yeniden inşası dahil ülkenin önde gelen projelerinde yer aldı. Firmanın uzmanlaşmış Sanal Tasarım, İnşaat ve Operasyonlar (VDCO) grubu, bireysel projeleri destekler. Ama aynı zamanda firmayı VDCO ve Yapı Bilgisi Modellemenin (BIM) öncülerinden tutmaya yardımcı olmak için yeni gelişen teknolojileri de araştırır.

Birçok firma, tasarım belgelerini daha verimli oluşturmak ve tasarım kalitesini artırmak için BIM'i kullanır. Ama genellikle dış proje paydaşları ile BIM modellerini paylaşmazlar. Bunun yerine proje iş birliğinin, çıktıların ve disiplinler arası koordinasyonunun temelini halen 2B çizimler oluşturur. Ama LiRo için durum bu değil.

BIM projeleri, iş birlikçi dijital proje bilgisi paylaşımları ve sanal proje modelleri ile farklılaşır. Ekipler; iş birliği, koordinasyon, görselleştirme ve çıktılar için 3B modeller kullanır. LiRo'nun VDCO grubu, müşterilerin kendi BIM standartlarını, gereksinimlerini ve sözleşmelerini geliştirmesine yardımcı olur ve onlara proje bazlı ekip desteği sağlar. Buna ek olarak grup, müşterilerin kurumları ve tedarik zincirleri genelinde BIM uygulamalarını entegre etmeleri ve kurumsallaştırmaları için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.