Kutlusan, mevcut tesislerine ek olarak, ekipmanların üzerindeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin yetiştirilen etlik piliç ve yumurtacı tavuklar üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla, 10.000 m²’si kapalı olan toplam 150.000 m²’lik iki ayrı çiftliğe ve bu çiftliklerde yer alan beş AR-GE kümesine sahip.

AR-GE çalışmaları kapsamında, ülkelerin kanatlı hayvan düzenlemelerine uygun kafes sistemleri ve yardımcı ekipmanları geliştiren Kutlusan, global tedarik ağı ile kalite, güvenilirlik, verimlilik, inovasyon ve dinamizm gibi olgular çerçevesinde ilerlemesini sürdürüyor ve çevre dostu üretim yaparak, dünya çapında önde gelen bir marka olmayı hedefliyor.

Kutlusan Kafes Genel Müdürü Hasan Büyükkutlu, 2012 yılı itibariyle beş kıtada tercih edilen bir “marka” haline gelmelerini kalitelerine borçlu olduklarını şu sözlerle vurguluyor: “Kuruluşumuzdan bu yana, kaliteli malzeme ile kaliteli mamuller ürettik ve müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan bir anlayış geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada, müşterilerimize ‘Kutlusan Kalitesi’ alışkanlığı kazandırmış durumdayız.””

“Ayrıca, Türk mühendisliğinin değerlerinden hareketle, kesintisiz olarak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyoruz. Autodesk Product Design & Manufacturing Collection çözüm paketinden destek alarak, ürün yelpazemizi her geçen gün genişletiyor, dünyada sektöre yön veren firmalar arasında yerimizi güçlendirmeye emin adımlarla devam ediyoruz.”