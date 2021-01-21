KUTLUSAN KAFES
Tavukçuluk sektörü için kaliteli ekipman tasarlayan ve üreten Kutlusan Kafes, beş kıtada bilinen ve tercih edilen küresel bir Türk markası. İzmir’deki tesisleri, Çin, İran ve Meksika’da yer alan satış ofisleriyle, toplam 58bin m²’ye yayılan bir alanda tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Kutlusan bu başarıyı, sahip olduğu kaynakları yüksek kaliteli ürünlere dönüştürebilme becerisine ve teknoloji kullanımına borçlu. Küresel hedefleri doğrultusunda Autodesk PDM Collection’ı kullanan Kutlusan, 1996 yılından bu yana Türk mühendisliğini 62 ülkede gururla tanıtmaya ve yeni pazarlara açılmaya devam ediyor.
Kutlusan, mevcut tesislerine ek olarak, ekipmanların üzerindeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin yetiştirilen etlik piliç ve yumurtacı tavuklar üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla, 10.000 m²’si kapalı olan toplam 150.000 m²’lik iki ayrı çiftliğe ve bu çiftliklerde yer alan beş AR-GE kümesine sahip.
AR-GE çalışmaları kapsamında, ülkelerin kanatlı hayvan düzenlemelerine uygun kafes sistemleri ve yardımcı ekipmanları geliştiren Kutlusan, global tedarik ağı ile kalite, güvenilirlik, verimlilik, inovasyon ve dinamizm gibi olgular çerçevesinde ilerlemesini sürdürüyor ve çevre dostu üretim yaparak, dünya çapında önde gelen bir marka olmayı hedefliyor.
Kutlusan Kafes Genel Müdürü Hasan Büyükkutlu, 2012 yılı itibariyle beş kıtada tercih edilen bir “marka” haline gelmelerini kalitelerine borçlu olduklarını şu sözlerle vurguluyor: “Kuruluşumuzdan bu yana, kaliteli malzeme ile kaliteli mamuller ürettik ve müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan bir anlayış geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada, müşterilerimize ‘Kutlusan Kalitesi’ alışkanlığı kazandırmış durumdayız.””
“Ayrıca, Türk mühendisliğinin değerlerinden hareketle, kesintisiz olarak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyoruz. Autodesk Product Design & Manufacturing Collection çözüm paketinden destek alarak, ürün yelpazemizi her geçen gün genişletiyor, dünyada sektöre yön veren firmalar arasında yerimizi güçlendirmeye emin adımlarla devam ediyoruz.”
Hedeflenen kaliteye erişilmesinde, Kutlusan’ın büyük önem verdiği AR-GE çalışmaları kritik rol oynuyor. Bu kapsamda Kutlusan, yapay zeka destekli yazılımlarla minimum insan müdahalesi gerektirecek tasarımlar, hayvan refahına öncelik veren, mevsim geçişlerine ve hayvan yaşına göre adapte olabilen sistemler geliştiriyor.
Kutlusan, başlangıçta Hollanda’da faaliyet gösteren Rijvers B.v. kafes firmasının tasarımlarını Türkiye pazarında satışa sunuyordu. Tasarımlar, şirketin kurucusu Alois Rijver tarafından yapılmaktaydı. Kutlusan, süreç içerisinde sahip olduğu bilgi birikimi ile birlikte kendi bünyesinde AR-GE departmanı kurmaya ve özgün tasarımlar geliştirmeye karar verdi.
AR-GE Müdürü Teoman Onat, AR-GE ekibi oluşturulmasının ardından Autodesk Çözüm Paketi ile tanıştıklarını belirtiyor. Gerek 2 boyutlu, gerekse 3 boyutlu modelleme ve güçlü entegrasyon özellikleri ve akıllı tasarıma olanak vermesi nedeniyle, Autodesk PDM Collection tercih edilmiş. Şu an aktif olarak 12 kullanıcısı olan Autodesk PDM Collection, her yıl düzenli olarak güncelleniyor. Kuruluşta ayrıca, sekiz adet Autodesk Vault Professional ve 12 adet de Autodesk Inventor LT Suite paketleri kurulu durumda.
TAVUK KAFES 3 BOYUTLU GÖRÜNÜM
AR-GE Yöneticisi Hüseyin Sümer, “Eskiden sektör dinamikleri gereği, projeler teklif aşamasında ve sonrasında 2 boyutlu AutoCAD ortamında modelleniyordu” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “İki boyutlu modellemeler hem zaman alıyordu hem de teknik olmayan kişiler tarafından anlaşılmaları zordu. Proje yerleşim çalışmalarını, Autodesk Factory Design ortamında modüller ve bloklar oluşturarak, Autodesk Inventor’ın iLogic desteğiyle sadece parametre girişi yaparak, hızlı ve görsel bir şekilde gerçekleştirdik”
Kutlusan AR-GE ekibinin, 3 boyutlu görseller ve Navisworks ortamında hazırladığı sunumlar, karar aşamalarını kolaylaştırarak müşteri memnuniyetine büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, proje aşamasında kurulacak tesiste sanal tur yapılması ve böylece müşterilerin teslim alacakları tesisleri önceden görmesi mümkün oluyor.
AR-GE Uzmanı Atakan İlkbal ise iLogic uygulamalarının, kat kombinasyonlu çalışmalarda da büyük kolaylık sağladığına dikkat çekiyor: “Ürünlerimiz, yapısı gereği kat kombinasyonlu ve formu aynı olup boy değişiklikleri olan fazla sayıda parçadan oluşuyor. Eskiden, her bir parça için ayrı ayrı efor harcanmaktaydı. Parametrik tasarım çalışmaları ile tüm ölçü kombinasyonları tek katı model üzerinden yapılarak, zamandan tasarruf edildi.”
AR-GE Uzmanı Atakan İlkbal, Autodesk’in stres analizleri yapmalarını sağlayan Autodesk Inventor Nastran uygulaması ile doğrulama aşamasında da zaman ve maliyet tasarrufu elde ettiklerini belirtiyor: “Eskiden, tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında, tasarımı test etmek için bir prototip üretilmesi gerekiyordu. Fakat tüm stres analizlerini yapabildiğimiz Nastran uygulaması sayesinde buna gerek kalmadı.”
Nastran analizleri ile malzeme, kalınlık, yapı koşulları gibi parametreler model üzerinde simüle edilebiliyor ve sonuçlara göre tasarım revize oluyor. Bu yaklaşım, Kutlusan’a zaman ve maliyet tasarrufu sağladı.
AR-GE ekibi, Vault öncesinde dağınık klasör yapısına sahip bir çalışma düzeni ile ilerliyordu. Çalışmayı yapan herkes bir kopya alıyor, bu nedenle mükerrer tasarımlar oluşuyordu. Hangisinin son revizyon olduğunun kararını vermek için bile zaman harcanmaktaydı. Vault ortamına geçilerek dosya yönetim sisteminde yaşanılan tüm bu karmaşıklıklar giderildi.
Ar-Ge Uzmanı İbrahim Küçük, “Vault kullanmaya başlamadan önce bir parçada revizyon yapılacağı zaman, bu revizyonun hangi montajları etkilediği konusu tam bir karmaşa yaratıyordu” diyor ve ekliyor: “Vault ortamının sağladığı, kullanımı son derece kolay özelliklerle tüm bu karmaşa ortadan kalktı. Artık, tasarım ve AR-GE faaliyetleri için daha fazla vakit ayırabiliyoruz.”
AR-GE uzmanı Aytekin Rumibeyoğlu, Autodesk Çözüm Paketi’nin ERP altyapısıyla entegre çalışabilmesi sayesinde çok ciddi bir verimlilik elde ettiklerini söylüyor. Eskiden, planlama ve diğer departmanların kullanımı için ERP sistemine stok kartı açmak ve revizyon yapmak oldukça zor bir süreçti. Çünkü, bilgilerin manuel olarak girilmesi gerekiyordu ve bu da hayli zaman almaktaydı. İlgili bölümler her parça için ayrı bir efor harcıyordu.
Aytekin Rumibeyoğlu, bu sorunun da bir iLogic uygulaması ile çözüldüğünü şu sözlerle belirtiyor: “Artık, gerekli bilgiler katı model ortamından çekilerek tablo haline getirilebiliyor ve otomatik olarak stok kartı ve reçete oluşturulması mümkün oluyor. Bu uygulamayla, bu iş için harcanan zamandan ve iş gücünden %85’e yakın tasarruf sağlandı.”
Bugün artık, sac parçalar için katı model ortamından otomatik plaka ve adet seçimi yapılarak, ERP ortamına aktarılacak bilgiler otomatik olarak gönderiliyor. Aynı zamanda üretimin ihtiyacı olan .pdf ve .dxf uzantılı dokümanların oluşturulması ve gerekli dizinlere aktarılması da iLogic çalışmaları ile otomatik hale gelmiş bulunuyor.
“Shared views”, Autodesk’in bulut hizmetleri kapsamında yazılımlar üzerinden sunduğu bir özellik. Kutlusan ARGE ekibi, tasarımlarını gerek şirket dışında çalışan ekip üyeleri ile gerekse müşteri ve alt yüklenici firmalar ile paylaşabilmek için “Shared views” özelliğini sıklıkla kullanıyor.
Kutlusan, tasarımlarının en güncel fotogerçekçi görüntüsünü ve panoromik bir görselini bulut ortamında kolayca oluşturabiliyor. Teknik ekip, bu işlemi sistemleri kullanmadan tamamen bulut ortamında hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Elde edilen görseller, karekod aracılığı ile hızlı bir şekilde paylaşılabiliyor.
Kutlusan, tasarım ve üretim sürecinin yanı sıra, montaj, satış sonrası destek ve bakım süreçlerinin de yönetimini Autodesk Product Design & Manufacturing Collection üzerinde gerçekleştirerek, bütünsel bir verimlilik ve buna bağlı büyüme elde etmeyi hedefliyor.
AR-GE Teknik Ressamı Zafer Hayran, bu konuda geldikleri noktayı şöyle aktarıyor: “Autodesk Inventor Studio ve Sunum uygulamaları sayesinde kurulumun yapılacağı sahanın üç boyutlu bir görüntüsü üzerinde montajın tüm aşamalarını gösteren animasyonlar üretip, montaj ekipleri ile paylaşmak mümkün hale geldi. Shared Views kullanımı ile saha montajları artık daha hızlı ve doğru şekilde yapılabiliyor. Animasyon yapılmayan ekipmanlar için montaj katalogları da hazırlanıyor. Periyodik bakım ve destek hizmetlerinin yönetimini de Autodesk Product Design & Manufacturing Collection’a aktarıyoruz.”
Hüseyin Sümer, AR-GE Yöneticisi, Kutlusan Kafes
YUMURTA KONVEYERİ
“Autodesk PDM Collection, yurtdışında fabrika kurma ve global pazardan daha fazla pay alma hedefimize yönelik birçok ihtiyacı karşılamamızda, tasarımdan üretime en hızlı şekilde ürünün teslim edilmesini sağlayacak bir iş akış zinciri oluşturmamızda bize en büyük desteği vermeye devam edecek.”
—Teoman Onat, AR-GE Müdürü, Kutlusan Kafes