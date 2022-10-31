Michigan, Flint merkezli bir startup olan Kuhmute'un (“komut” olarak telaffuz edilir) arkasındaki fikir, kurucu ortağı ve CEO'su Peter Deppe, elektrikli scooterların artan popülaritesiyle birlikte gelen önemli bir yan etkiyi fark ettiğinde ortaya çıktı: Bu son mil mobilite araçları, şehrin her yerinde kaldırımlarda yığılıyordu. Kuhmute, mikromobil ulaşım için elektrikli scooterların, elektrikli bisikletlerin, tekerlekli sandalyelerin, teslimat robotlarının ve daha fazlasının park edilip şarj edilebildiği bir şarj merkezleri ağı şeklinde organizasyon ve operasyonel destek sağlar.

Fusion 360 ve bulut işbirliğini kullanan Kuhmute ekibi, şirketin merkezlerini daha sağlam ve güvenilir hale getirmek için bu merkezleri sürekli olarak güncelliyor ve iyileştiriyor. Kullanımı kolay teknoloji, hızlı fikir üretme ve yinelemeye odaklanmalarını sağlıyor: neyin inşa edileceğini ve nasıl inşa edileceğinin bulunması, donanım ve elektrikli bileşenler üzerinde paylaşım ve işbirliği yapılması ve prototipleri üretmek için tasarımların bir 3D yazıcıya gönderilmesi. Kuhmute, üretim sürecini birbirine bağlayan bir "dijital iş parçacığı" sağlayan Fusion 360 ile zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor, üretim maliyetlerini düşürüyor ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışıyor.