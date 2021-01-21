Kurum içi iş birliği - kapalı BIM yaklaşımı: Revit Server, tasarım geliştirme aracı olarak Revit'i kullanan disiplinler tarafından iç işlemlerde kullanılıyor. Entegre iletişim ve model paylaşımı, birçok modelleyici aynı anda aynı model üzerinde çalışabildiği için kurum içi iş birliğine ve tasarım geliştirme sürecine hız veriyor. Disiplinler arası iş birliği - açık BIM yaklaşımı: Disiplinler arasında modeli paylaşmak için IFC ve BCF standardı kullanılıyor. Bunun nedeni, şu anda tasarım geliştirme sürecine dahil olan 10 tasarım şirketinin olması ve çok çeşitli geliştirme araçlarının (Revit, Civil 3D, Allplan, ArchiCAD, Urbano) kullanılması. Hem disiplinler arasında dosya alışverişi yapmak hem de IFC referans modellerini ve BCF'leri tasarım geliştirme araçları, koordinasyon modelleri, 4B ve 5B modeller ile bağlamak/senkronize etmek için bir Ortak Veri Ortamı (ownCloud ve BIM Collab) kullanılıyor. Tüm diğer belgeler (çizimler, raporlar, vs.) de aynı platform üzerinde takas ediliyor ve saklanıyor.

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Tünelin mevcut parçalarını taramak için LiDAR kullanarak gelecekteki kazma, yeniden profil çıkarma ve geri doldurma gereksinimlerini analiz edebildik. LiDAR'dan gelen ham veriler, doğru yüzey modelleri üretmek için başka yerlerde de kullanıldı. Çevrenin jeolojisini daha iyi anlamak için tünelde artırılmış gerçeklikten de faydalanıldı.

Sanal gerçeklik modelleri kullanarak, birkaç önemli paydaş ile verimli bir şekilde iletişim kurabildik. Tasarım çözümleri, istikrarlı bir bulut bazlı çözüm aracılığıyla yeterli veri aktarımı ile her yerde kullanılabiliyor. Gelecekteki olası ihtiyaçlar için tüm bilgileri tek bir modelde bir araya getirmek amacıyla model, inşaat aşamasındaki kazı sırasında sürekli olarak güncellenecek.