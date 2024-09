KALYON İNŞAAT

Belgin Kafalı Çalışkan, üstlendikleri her projede sanal gerçeklik (VR) özelliğini kullanmayı önemsediklerini belirtiyor. “Üstlendiğimiz her projenin her aşamasında VR yani sanal gerçeklik özelliğini kullanmayı seviyoruz. VR gözlüklerle proje içerisinde dolaşabilmek hem işverenlerimiz hem de projenin tüm paydaşları için karar vermeyi son derece hızlandırıyor.” diyen Belgin Kafalı Çalışkan, Ziraat Kuleleri projesinde de bu özelliği sık sık kullandıklarını ve çok faydasını gördüklerini vurguluyor.