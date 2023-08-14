Çok uluslu müşterilere hitap eden her sektörden İngiliz işletmeleri için çalkantılı bir dönem geçirdik. Brexit, COVID ve dijital dönüşüm derken birçok şirket çalışma biçimi, hatta hitap ettiği müşteri kitlesi konusunda değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Yine de ileri görüşlü bir azınlık için bu köklü değişimler yeniden kalibrasyon ve büyüme katalizörü olmuştur.

Medya ve eğlence sektöründe kaos başlamadan çok daha önce davranarak hayata geçirdiği ve şirketi belirsiz bir dijital geleceğe hazır hale getiren operasyonel değişiklikler sayesinde Londralı Jellyfish Pictures, geçtiğimiz birkaç yıldır rüşdünü ispatlamakla meşgul. Lucasfilm/Disney için Star Wars: Son Jedi, Netflix için Stranger Things ve HBO için Watchmen dahil olmak üzere herkesin adını bildiği birçok Hollywood projesinde yer alan Jellyfish, görsel efekt ve animasyon hizmetleri sunmaktadır. 20 yılı aşkın süredir yaratıcı inovasyonlar konusunda sektörden bol bol övgü toplayan şirketin çok sayıda BAFTA ve Emmy ödülü var.