İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2050 yılının İstanbul’unun, kentsel hizmet ve olanakların hem niteliksel hem mekânsal olarak adil bir biçimde sağlandığı, yaşanabilir bir kent olması için pek çok yenilikçi projeyi başlatmış durumda. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirilen, yapı ruhsat ve onay süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen BIMİST de bu projelerden biri.

“Bugün İstanbul’daki en önemli konumuz sağlıklı bir yapılaşma. İmar, İstanbul’u yaşanabilir bir kente dönüştürme hedefimizin tam kalbinde yer alıyor” diyen İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, kentin yapılaşmaya dair sorunlarının çözümüne dijital bir perspektiften bakmak gerektiğinden hareketle, tüm altyapı ve üstyapı katmanlarıyla kentin dijital bir ikizini oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çekiyor. Akgün, “Kentin tüm katmanlarıyla dijital bir ikizini oluşturmak, sağlıklı yapılaşma için elimize çok güçlü bir araç veriyor. BIMİST projesini de kent ölçeğinde dijitalleşmeye giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyoruz" diyor.