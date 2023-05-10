İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2050 yılının İstanbul’unun, kentsel hizmet ve olanakların hem niteliksel hem mekânsal olarak adil bir biçimde sağlandığı, yaşanabilir bir kent olması için pek çok yenilikçi projeyi başlatmış durumda.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirilen, yapı ruhsat ve onay süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen BIMİST de bu projelerden biri.

“Bugün İstanbul’daki en önemli konumuz sağlıklı bir yapılaşma. İmar, İstanbul’u yaşanabilir bir kente dönüştürme hedefimizin tam kalbinde yer alıyor. Kentin tüm katmanlarıyla dijital bir ikizini oluşturmak, sağlıklı yapılaşma için elimize çok güçlü bir araç veriyor. Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirdiğimiz BIMİST projesini de kent ölçeğinde dijitalleşmeye giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyoruz."

--Gürkan Akgün, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi