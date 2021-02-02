Hyundai Motor Group bünyesindeki New Horizons Studio, yürüyebilen otomobil Elevate ile taşıt tasarımının sınırlarını ileri taşıyor. Dört tekerlekli fütüristik araç, farklı arazi tiplerinde seyahat edebilen dört bacaklı bir makineye dönüşebiliyor. Bu araç, kurtarma çalışmalarında ilk müdahale ekipleri tarafından veya hareket sorunları yaşayan insanların ulaşımını sağlamak üzere kullanılabilir. Sundberg-Ferar tasarım stüdyosuyla iş birliği yapan ekip, bu konsept otomobili daha hafif ve dayanıklı yapmak üzere üretken tasarım teknolojisini kullandı.