Güney Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde sayısı artan kuzgunlar yavru çöl kaplumbağalarını avlayarak popülasyonları yok ediyor.

Hardshell Labs bu sorun için bir çözüm geliştirdi: 3B yazdırılmış, yavru kaplumbağa boyutundaki "Techno-Tort", kuşları cezbediyor ve yaygın olarak üzüm aroması olarak bilinen bir tür metil antranilat spreyi ile onları caydırıyor.

Ön çalışmalar, bu yöntemin kuzgunların dönüşünde %46'lık bir azalma sağlayarak işe yaradığını gösteriyor. Hardshell Labs, çalışmalarına devam etmek için Ulusal Bilim Vakfı'ndan bir hibe ve Roosevelt Genius Ödülü aldı.

Güney Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde, beşeri kalkınmayla birlikte yiyecek ve su kaynaklarına erişimin kolaylaşmasıyla kuzgun nüfusu patladı. Esasen, insanlar kuzgunların ihtiyaçlarını sübvanse ediyor: Çöpler ve yol kenarlarındaki hayvan leşleri onlara yemek kaynağı olurken sulama alanları, akarsular, yapay göller ve göletler su sağlıyor; binalar, elektrik direkleri ve reklam panoları ise yuva ve barınak imkânı sunuyor.

Kuzgunlar artık çölde istilacı bir tür olarak kabul ediliyor ve nüfusları arttıkça yeni besin kaynaklarına olan ihtiyaçları da artıyor. Kuzgunların sayısındaki bu büyük artış, şu anda nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan çöl kaplumbağası popülasyonunun büyük kısmının yok olmasına neden oldu Ne yazık ki kuzgunlar, kabukları aç bir kuzgunun gagasına karşı koruma sağlamak için hala çok yumuşak olan yavru kaplumbağaları avlıyorlar.

Bu önemli sürüngenleri kurtarmak için ne yapılabilir? Koruma biyoloğu Tim Shields ve mühendis Frank Guercio bu soruya bir yanıt buldular: Techno-Tort.

Joshua Tree, CA'daki Hardshell Labs’te çalışan Shields ve Guercia Autodesk Fusion 360’ı kullanarak gerçek bir kaplumbağa kabuğuna benzeyen bir koruma teknolojisi cihazı olan Techno-Tort'u tasarladı ve bunu 3B yazdırdı. Bu robot, yaygın olarak üzüm aroması olarak bilinen ve kuşların hiç sevmediği metil antranilat içeriyor. Bir kuzgun Techno-Tort'u gagaladığında, bir akselerometre cihazı tetikleyerek kimyasalın hızlıca püskürtülmesini sağlayarak kuzgunu daha fazla zarar vermekten caydırıyor. Shields ve Guercio bunu "caydırıcı eğitim" olarak adlandırıyorlar ve eğer yeterince kuzgun yeterli sayıda Tekno-Tort'u gagalarsa kuzgunların gerçek kaplumbağaları avlamayı bırakacaklarını düşünüyorlar. Ön çalışmalar bu yöntemin işe yaradığını gösteriyor.

Techno-Tort'u iş başında görmek ve bu önemli koruma çabası hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

[Video Dökümü]

Tim Shields, koruma biyoloğu, Hardshell Labs: Her zaman bir saha herpetoloğu olmak istediğimi biliyordum. 14 yaşındayken bir kaplumbağa ile tanıştım; vahşi bir kaplumbağaydı. Bu benim ilk deneyimimdi ve beni gerçekten etkiledi. Aydı projede 30 yıl geçirdikten sonra kaplumbağa araştırma biyoloğu olarak bu role başladım; işin tüm odak noktası nüfus değişikliklerini izlemekti ve nüfus değişikliklerinin hepsi olumsuz yönde seyrediyordu.

[Shields, çöl kaplumbağasıyla ilgili bir tabelayı işaret eder ve yüksek sesle okumaya başlar.] "Doğal alanda mil kare başına yaklaşık 200 kaplumbağa bulunur." Öyle değil. Bu [işaret] bence nostaljik bir şey.

Kuzgunların bir sürü yavru kaplumbağayı öldürdüğünü hemen anladık. Şu anda o kadar çok kuzgun ve o kadar az kaplumbağa var ki, Batı Mojave'de genç bir kaplumbağanın bulunma ihtimali oldukça düşük. Oldukça basit bir matematiksel ilişki var. Daha fazla insan, daha fazla kuzgun demek ve bu da daha az kaplumbağa anlamına geliyor. Yıllarca, kuzgun kontrolü için geliştirdiğim yöntem onların peşinden koşup onlara taş atmaktan ibaretti.

Nasıl sahte bir kaplumbağa yapabileceğimizi düşünüyorduk. Ve sonra inanılmaz derecede emici bir zihne sahip bu çılgın çocuk Frank Guercio ile tanıştım. Ona sadece inandırıcı bir sahte kaplumbağa yapma fikrini verdim ve o da bu fikir üzerine harekete geçti.

Frank Guercio, mühendis, Hardshell Labs: Bu alanı ya da sektörü tanımlamamız gerekirse sanırım buna "koruma teknolojisi" diyebilirdiniz. Bu yeni. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Tim'le birlikte çalıştığım süre boyunca kaplumbağalar, gezici robotlar, yumurta yağlayıcıları ve lazerler geliştirdim. Farklı boyutlarda, farklı şekillerde ve farklı türlerde kaplumbağalar ürettim. Bunları seviyorum.

3B yazdırma yapmıyor, sorunlara çözüm üretmiyor ve tasarım geliştirmiyorsam kurdeşen dökmeye başlıyorum. Yerimde duramıyorum. Gelecekte kaplumbağaların yaşamasını istiyorsam, bir tasarımcı olarak bu soruna bir çözüm bulmalıyım.

Shields: Bu projenin arkasındaki itici güç, caydırıcı eğitimdir. Metil antranilat adı verilen bir kimyasal var, bu bir çeşit yapay üzüm aroması. Sebep ne olursa olsun, yapay üzüm aroması, kuzgunlar da dâhil olmak üzere kuşları çıldırtıyor.

Guercio: Bunlardan her birinin içinde [Guercio iki adet 3B yazdırılmış kaplumbağa kabuğunu elinde tutar], bir torbamız var.

Shields: [Tekno-Tort] darbe aldığında bu konuda ikaz veren bir akselerometre var, kuşun gagaladığını söylüyor ve işte tam bu anda, kuzgunun gagası tam buradayken, tüm hassas dokular da tam orada bulunuyor. Robot işte bu şekilde püskürtüyor. Bunun yeterince korkunç bir deneyim olduğuna inanıyoruz. Kuzgun bu şekilde canlı kaplumbağaları rahat bırakması gerektiğini öğreniyor. Kuzgunlarla uğraşırken dikkatli olmalısınız çünkü oyunu çözdükleri anda oyun sona erer. Daha inandırıcı bir sahte bebek kaplumbağa yapma konusunda ihtiyatı hiç elden bırakmıyorum.

Guercio: Bu, kabaca 50 mikron veya milimetrenin 500'de biri çözünürlükte yazdırıldı.

Shields: Bu muazzam bir ilerleme ve bunu sağlayan da onun asla bu konuda çalışmayı bırakmaması. Takıntılılarla çalışmak gerçekten çok güzel.

Guercio: Herhangi bir endüstri programında kaplumbağa gibi organik bir şekli, yani gerçekten karmaşık geometrileri içe aktarmak çok zordur. Özellikle kaplumbağa söz konusu olduğunda, arka uçta onu mekanik bir nesne olarak düzenleyebileceğim bir konuma getirmek için çok fazla ayak işi vardı. [Autodesk] Fusion 360 bunun için harika bir araç oldu. Autodesk ürünleriyle tanışıp ürünlere alıştığım an her şey bir anda çok kolaylaştı. Kaplumbağanın içinde belirli yapılar oluşturabiliyoruz, bu yaklaşık beş yıl önce neredeyse imkansız bir şeydi.

Shields: Belirli sayıda kuzgun Tekno-Tort ile kötü deneyim edindikten sonra saldırıların sıklığında bir azalma görmeyi bekliyoruz.

Guercio: Lime lime edilen kaplumbağalardan sonra nihayet bir kaplumbağanın savaşarak karşılık verdiğini görmek içimizi rahatlattı. Her zaman Mojave'nin bir sakiniydim ve burası sert ve merhametsiz bir yer. Ama kendimi bulduğum yer burası. Bundan üç ay sonra 100 yazıcı, filament üretim hattı, reçine yazı, CNC makineleri, lazer kesiciler ve sorunu çözmek için kullanılabilecek tüm malzemelere sahip olacak bir yerde bulunuyoruz. Burada kaç çocuğun bir 3B yazıcıya erişimi var ya da kaç tanesi Arazi Yönetimi Bürosu ile çalışma ya da kaplumbağaları kurtarma fırsatı bulabiliyor? Tim ile dünyayı ve türleri kurtarma fırsatından yararlanarak bulunduğum bölgede bir etki yaratabilirim ve bence bu sadece ilk adım.

Shields: Çoktan olumlu bir etki yaratmaya başladığımızı düşünüyoruz.

Guercio: Burada oluşturduğumuz çözümü dünyanın başka yerlerindeki çeşitli sorunları çözmek için de uygulamamıza olanak tanıyacak bir başlangıç noktasındayız.

Shields: Koruma biyolojisi şu anda genel olarak oldukça umutsuz bir çalışma alanı. Bu nedenle, koruma topluluğuna umut olmak kişisel olarak benim için gerçekten çok önemli.

Guercio: Dünyada yaptığınız bir şeyin bir fark yarattığını görmekten daha tatmin edici bir şey yoktur.