EMAY MÜHENDİSLİK

Türkiye ve yurt dışında ulaştırma alanında hayata geçmiş önemli projelerde ve sanat yapılarında imzası bulunan EMAY Mühendislik, bu tip projelerde başarı ve verimlilik elde etmek için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) süreçlerini uyguluyor.

EMAY Mühendislik ekipleri, modelleme altyapısı olarak Autodesk’in BIM yazılımlarını içeren AEC Collection çözüm paketini ve bulut tabanlı BIM platformu ABC Pro’yu kullanıyor.

Kuruluş aynı zamanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların dijitalleşme çalışmalarına da destek oluyor.