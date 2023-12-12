EMAY MÜHENDİSLİK

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Alemdar, “EMAY Mühendislik ekibi olarak birinci önceliğimiz, gelecek nesillere gururla aktaracağımız ulaştırma yapıları tasarlamak” diyor. Meslek hayatına 30 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğünde başlayan Alemdar, 1998 yılından bu yana da EMAY Mühendislik bünyesinde, büyük çaplı pek çok projede yer almış. “Şunu net olarak söyleyebilirim ki artık BIM süreçlerini uygulamadan bu projelerde başarıya ulaşmak mümkün değil” diyen Sinan Alemdar, bu gerçeğin farkında olarak, 2014 yılından bu yana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan altyapı projelerinde BIM kullanımıyla ilgili şartname ve düzenlemelerde rol aldıklarını vurguluyor. 2020 yılından bu yana da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların dijitalleşme çalışmalarına destek olmaya devam ediyorlar.

Aynı zamanda BuildingSMART Türkiye Chapter’ının kurucu üyesi ve ISO19650 standardının TSE kapsamına alınması için “ayna” komitesinde görev almış olan Sinan Alemdar, bütün bu süreçte, EMAY olarak kendi dijital dönüşüm yolculuklarına da hız kazandırdıklarını belirtiyor.