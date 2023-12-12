EMAY MÜHENDİSLİK
Türkiye ve yurt dışında ulaştırma alanında hayata geçmiş önemli projelerde ve sanat yapılarında imzası bulunan EMAY Mühendislik, bu tip projelerde başarı ve verimlilik elde etmek için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) süreçlerini uyguluyor. EMAY Mühendislik ekipleri, modelleme altyapısı olarak Autodesk’in BIM yazılımlarını içeren AEC Collection çözüm paketini ve bulut tabanlı BIM platformu ABC Pro’yu kullanıyor. Kuruluş aynı zamanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların dijitalleşme çalışmalarına da destek oluyor.
Görsel: EMAY Mühendislik
1980 yılında kurulan EMAY Mühendislik, Türkiye’de ve yurtdışı pazarlarda mühendislik ve teknik müşavirlik alanında, 1200’den fazla mimar, mühendis ve uzmanı barındıran kadrosuyla faaliyet gösteriyor.
Ulaştırma projelerindeki deneyimiyle öne çıkan EMAY Mühendislik, sanat yapıları, bina, su ve çevre projelerindeki başarısıyla da tanınıyor. Mimari ve mühendislik, proje planlama ve hazırlama, proje uygulama, saha denetim ve yönetim hizmetleri sunan kuruluş, yerel ve küresel hedeflerine ulaşmak, dünya pazarlarında rekabet edebilmek için, gelişmiş teknoloji kullanım yeteneklerine sahip insan kaynağıyla birlikte, güçlü bir dijital dönüşüm politikası uyguluyor.
Görsel: EMAY Mühendislik
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Alemdar, “EMAY Mühendislik ekibi olarak birinci önceliğimiz, gelecek nesillere gururla aktaracağımız ulaştırma yapıları tasarlamak” diyor. Meslek hayatına 30 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğünde başlayan Alemdar, 1998 yılından bu yana da EMAY Mühendislik bünyesinde, büyük çaplı pek çok projede yer almış. “Şunu net olarak söyleyebilirim ki artık BIM süreçlerini uygulamadan bu projelerde başarıya ulaşmak mümkün değil” diyen Sinan Alemdar, bu gerçeğin farkında olarak, 2014 yılından bu yana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan altyapı projelerinde BIM kullanımıyla ilgili şartname ve düzenlemelerde rol aldıklarını vurguluyor. 2020 yılından bu yana da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların dijitalleşme çalışmalarına destek olmaya devam ediyorlar.
Aynı zamanda BuildingSMART Türkiye Chapter’ının kurucu üyesi ve ISO19650 standardının TSE kapsamına alınması için “ayna” komitesinde görev almış olan Sinan Alemdar, bütün bu süreçte, EMAY olarak kendi dijital dönüşüm yolculuklarına da hız kazandırdıklarını belirtiyor.
Görsel: EMAY Mühendislik
1980 yılında kurulan EMAY Mühendislik, Türkiye’de ve yurtdışı pazarlarda mühendislik ve teknik müşavirlik alanında, 1200’den fazla mimar, mühendis ve uzmanı barındıran kadrosuyla faaliyet gösteriyor.
Ulaştırma projelerindeki deneyimiyle öne çıkan EMAY Mühendislik, sanat yapıları, bina, su ve çevre projelerindeki başarısıyla da tanınıyor. Mimari ve mühendislik, proje planlama ve hazırlama, proje uygulama, saha denetim ve yönetim hizmetleri sunan kuruluş, yerel ve küresel hedeflerine ulaşmak, dünya pazarlarında rekabet edebilmek için, gelişmiş teknoloji kullanım yeteneklerine sahip insan kaynağıyla birlikte, güçlü bir dijital dönüşüm politikası uyguluyor.
Ulaştırma projeleri ve üzerindeki sanat yapılarına altlık oluşturacak tüm verileri, Ulaştırma Grubu sağlıyor. Ulaştırma Grup Müdürü Burcu Kaba, Autodesk’in Civil 3D yazılımını aslında çok uzun yıllardır kullandıklarını vurguluyor. Son yıllarda özellikle Subassembly Composer eklentisi ve Dynamo kodlarını kullanarak, tasarım süreçlerini çok daha verimli hale getirdiklerini belirten Burcu Kaba, “Güzergâh projelerinde, BIM süreçlerini uygulamadan proje tasarlama devri artık bitti” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Çünkü işlerin hacmi çok büyüdü. Kilometrelerce ilerleyen bir yol projesinin her aşamasında, iç içe geçmiş farklı altyapılarla karşılaşıyorsunuz. Örneğin, elektrik altyapılarının üzerinden geçiyorsunuz. Bunların bazıları deplase edilemiyor çünkü deplasesi, proje maliyetlerini aşıyor. Yani bu tür çakışmaları gözden kaçırma ya da atlama lüksümüz yok. Aksi halde geri dönüşümüz çok ağır oluyor.
BIM, bu anlamda yaşanabilecek maliyet, zaman ve iş gücü kayıplarını en aza indiriyor. En önemlisi, bu çakışmaları gerek işverene gerekse paydaşlara 3 boyutlu bir model üzerinde gösterebilme imkânımız var. Yapılan işin her adımı ve tüm paydaşların üstlendiği sorumluluklar şeffaf bir biçimde görülebiliyor. Bir bakışta derdinizi anlatabiliyor ve zaman kaybetmeden kararların alınmasını sağlayarak ilerleyebiliyorsunuz. Autodesk’in bulutta sunduğu BIM altyapıları da bu anlamda çok büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede dosya transferlerinde yaşanan sıkıntılar, versiyon uyuşmazlığı, dosya açamama gibi sorunlar da ortadan kalkıyor.”
Görsel: EMAY Mühendislik
EMAY Mühendislik Yapı ve Deprem Mühendisliği Grup Müdürü Murat Cem Dönmez, Sanat Yapıları başlığı altında ele aldıkları Köprü, Viyadük, Tünel gibi yapıların, ulaştırma projelerinin toplam başarısında önemli yer tuttuğunu belirtiyor. “BIM süreçlerini sanat yapılarının tasarım sürecine entegre ederken, biz de grup olarak Autodesk BIM yazılımlarını temel aldık” diyen Murat Cem Dönmez, bu yazılımları kullanarak elde ettikleri faydaları şu sözlerle özetliyor: “Yapısal tasarımda uzun zamandır Autocad, Civil3d, Revit gibi yazılımları yoğun olarak kullanıyoruz. BIM süreçlerine adaptasyonumuzla birlikte bu yazılımların sağladığı 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme özelliklerinin avantajlarını biz de net olarak yaşıyoruz. Subassembly Composer ve Dynamo kodları sayesinde parametrik tasarım ve otomasyon yeteneklerimiz her geçen gün daha fazla gelişiyor. Bulut tabanlı BIM altyapısı ABC Pro’nun kullanımıyla da çakışmaların erken tespiti, proje izleme ve raporlama sürecinin kolaylaşması gibi faydalar elde ediyoruz. Bu da bize verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Daha az revizyon ve daha az hata anlamına gelen BIM süreçleri, idare ve işverenlerimizin memnuniyetini de olumlu etkiliyor. Bu sayede hem yapısal tasarımın olgunlaşma adımlarında hem de revizyon süreçlerinde hız kazanıyoruz.”
Görsel: EMAY Mühendislik
EMAY Mühendislik ekibinin de yer aldığı İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey Metro projesi ve İstanbul Ataköy İkitelli Metro Projesi, Autodesk AEC Mükemmellik ödülüne layık görülen iki önemli proje. Kuruluşun parçası olduğu bazı öne çıkan ulaşım projeleri arasında, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul Haliç Metro Köprüsü, İstanbul Dudullu Bostancı Metrosu ve İstanbul Üsküdar Ümraniye Metrosu da yer alıyor.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Alemdar, ulusal ve uluslararası rekabetteki konumlarını sağlamlaştırmak için, teknolojiye ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını ve BIM yatırımlarını da bunun bir parçası olarak gördüklerini belirtiyor ve ekliyor:
“Ancak, unutmayalım ki bu sektörde tek başına başarı yok. Bu nedenle ulusal ölçekte dijitalleşme sürecini desteklemeyi, dijitalleşmenin itici gücü olmayı görevimiz olarak görüyoruz. Bu görevde, Autodesk’i de güvenilir bir yol arkadaşı olarak görüyoruz.”
—Sinan Alemdar, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, EMAY Mühendislik
Büyük zihinler harika araçlarla inanılmaz başarılara ulaşabilir.