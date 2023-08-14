Küresel ölçekte önde gelen bir spor malzemeleri tasarımcısı, üreticisi ve perakendecisi olan Decathlon, bir spor şirketi olarak faaliyetlerinin “hepimizin oyun parkına” zarar vermemesi için sürdürülebilirliğe merkezi bir önem atfediyor.

Şirketin 2016 yılında start verdiği 10 yıllık sürdürülebilirlik planına göre, 2026’ya kadar mağaza ve depoların mutlak sera gazı emisyonlarını (tCO2e) %90 azaltıp doğrudan ve dolaylı emisyonların düşürülmesi hedefleniyor. 2026 hedefleri arasında mağaza ve depolarda %100 yenilenebilir elektrik tüketimi, ürünlerin %100’ünün ekolojik etkileri azaltacak şekilde tasarlanması ve Decathlon atölyeleri veya müşterileri tarafından onarılabilen ürün oranının %100'e ulaşması da yer alıyor. Bu hedef biraz iddialı görünebilir ancak Decathlon yenilik ve teknolojiye kucak açan bir kültür sayesinde böyle büyük hedeflerin gayet gerçekçi hale geldiğini ve kurumun uzun vadeli hedefleriyle nasıl örtüşebildiğini kanıtlıyor.